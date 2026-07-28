തീർന്നില്ല 'അതിമനോഹരം'.. കൈനിറയെ സിനിമകളുമായി മോഹൻലാൽ
തൊടുപുഴയായിരുന്നു സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ. നിലവിൽ കൊച്ചിയിലാണ് ചിത്രീകരണം അതിവേഗം നടക്കുന്നത്
Published : July 28, 2026 at 10:59 AM IST
എറണാകുളം: മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'അതിമനോഹരം' എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു. 'തുടരും' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം തരുൺ മൂർത്തി ഒരുക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ ലൗലജൻ എന്ന പൊലീസ് ഓഫിസറായാണ് മോഹൻലാൽ വേഷമിടുന്നത്. ഇതിനോടകം 104 ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായ സിനിമ ഈ വർഷം ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ എത്തുമെന്നാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
തൊടുപുഴയായിരുന്നു സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ. നിലവിൽ കൊച്ചിയിലാണ് ചിത്രീകരണം അതിവേഗം നടക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം വാരത്തോടെ സിനിമയുടെ ശബരിമല ഷെഡ്യൂൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന വിവരം. ഇതിനുപുറമേ മുംബൈയിലും സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാകും. ഓഗസ്റ്റ് അവസാനവാരത്തോടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോഹൻലാൽ താടി വടിച്ചെത്തുന്ന വേറിട്ടൊരു കഥാപാത്രം കൂടിയാണ് അതിമനോഹരത്തിലേത്. പ്രിയതാരം മീരാ ജാസ്മിൻ വീണ്ടും മോഹൻലാലിൻ്റെ നായികയായി എത്തുന്നു എന്ന വലിയ പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.
സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാണ് മോഹൻലാൽ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത വൃത്തങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിവരം. ഇഷ്ക്ക്, പുള്ളിക്കാരൻ സ്റ്റാറാ, ആലപ്പുഴ ജിംഖാന തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമകളുടെ രചന നിർവഹിച്ച രതീഷ് രവിയാണ് അതിമനോഹരത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത്. ഷാജികുമാർ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് തിയറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക.
വിഷ്ണു മോഹൻ ചിത്രത്തിൽ പട്ടാളക്കാരൻ
ഓഗസ്റ്റ് അവസാനവാരം അതിമനോഹരത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മോഹൻലാൽ വിഷ്ണു മോഹൻ്റെ പുതിയ പ്രോജക്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. മികച്ച പ്രതികരണം നേടിയ മേപ്പടിയാൻ, കഥ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം വിഷ്ണു മോഹൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ആർമിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു കഥ പറയുന്ന സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ ജോർജിയയാണ്. നവംബർ അവസാനവാരം വരെ ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടരും. ഗോകുലം ഗോപാലനാണ് ബിഗ് ബജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാവ്.
ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വേറെയും ചിത്രങ്ങൾ
നിലവിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കാവുന്ന ഒരുപിടി മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. 'മസ്തിഷ്ക മരണം' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം കൃഷാന്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ പ്രാരംഭ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മണിയൻപിള്ള രാജു നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഡിറ്റക്ടീവ് കോമഡി ജോണറിലാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തുകയെന്ന് സംവിധായകൻ തന്നെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജോസഫ്, ഓഫിസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ഷാഹി കബീർ എഴുതുന്ന ചിത്രത്തിലും മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ് നായകൻ. ഇതിനുപുറമേ, നെൽസൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് ചിത്രം ജയിലർ ടൂവിലും മോഹൻലാലിൻ്റെ വേഷം വളരെ നിർണായകമാണെന്ന് സിനിമാ വൃത്തങ്ങളിൽനിന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
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