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ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്‍, ലൗലജൻ വരുന്നുണ്ട്! മോഹന്‍ലാല്‍- തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി ചിത്രം 'അതിമനോഹരം' റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്

സിനിമയുടെ ആവേശഭരിതമായ പുത്തന്‍ പോസ്റ്ററിനൊപ്പമാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ATHIMANOHARAM MOVIE MOHANLAL THARUN MOORTHY MEERA JASMINE
Athimanoharam (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 10:11 AM IST

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മോഹന്‍ലാല്‍- തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ പിറക്കുന്ന 'അതിമനോഹരം' എന്ന ചിത്രത്തിനായി അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. ചിത്രത്തിന്‍റെതായി പുറത്തു വരുന്ന ഓരോ അപ്‌ഡേറ്റും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ഇവര്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.

ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ പുതിയ പോസ്റ്ററാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുതിയ പോസ്റ്ററിലൂടെ ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍. ക്രിസ്‌മസ് റിലീസായി സിനിമ ആഗോളതലത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ 24 നാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുക.

'കുടുംബമെന്ന് അയാൾ വിളിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അയാളുടെ ലോകം തുടങ്ങുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു', എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് മോഹൻലാൽ പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചത്.

മീരാ ജാസ്‌മിനും മോഹന്‍ലാലും ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് പുത്തന്‍ പോസ്റ്റര്‍. മീരാ ജാസ്‌മിന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ സാരി ഞൊറിഞ്ഞുടുക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന മോഹന്‍ലാലിനെയാണ് പോസ്റ്ററില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മോഹന്‍ലാലും മീരാ ജാസ്‌മിനും ഒരുമിച്ചെത്തുന്നത്.

ടി . എസ്. ലൗലജൻ എന്ന സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പൊലീസ് സബ്ബ് ഇൻസ്പക്ടറുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സംഘർഷഭരിതമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആഷിഖ് ഉസ്മാനാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് രതീഷ് രവി ആണ്. തുടരും ഉൾപ്പെടെ സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമകൾക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ച ഷാജി കുമാറാണ് ഛായാഗ്രഹണം. സംഗീതം- ജേക്‌സ് ബിജോയ്.

'തുടരും' എന്ന സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം മോഹന്‍ലാലും - തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തിയും ഒരുമിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. വമ്പന്‍ താരനിരയാണ് സിനിമയില്‍ അണിനിരക്കുന്നത്. ലാലു അലക്‌സ്, മനോജ് കെ ജയന്‍, ജഗദീഷ്, ഇർഷാദ്, സുധീഷ്, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, സജീവൻ, ശ്രീനാഥ് ബാബു,കിരൺ പീതാംബരൻ, വിജി വിശ്വനാഥ്, ഭാമ അരുൺ, പ്രാർത്ഥന, എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

ഇഷ്‌ക്, ആലപ്പുഴ ജിംഖാന, മഹാറാണി എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ രതീഷ് രവിയുടേതാണ് തിരക്കഥ. സംഗീതം. ജെയ്ക്ക് ബിജോയ്, ഷാജികുമാറാണ് ഛായാഗ്രാഹകൻ, എഡിറ്റിംഗ്- വിവേക് ഹർഷൻ, ഓഡിയോ ഗ്രാഫി: വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, കലാസംവിധാനം ഗോകുൽ ദാസ്, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യും - ഡിസൈൻ - മഷർ ഹംസ, കോ-ഡയറക്ടർ - ബിനു പപ്പു,ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - മിറാഷ് ഖാൻ, അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ -അഫ്നാസ് , മൊഹിത് കൃഷണൻ, സ്റ്റിൽസ് - അമൽ.സി. സദർ, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ -ജോമോൻ ജോയ്, ചാലക്കുടി, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ്- എസ്സാൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - സുധർമ്മൻ വള്ളിക്കുന്ന്, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

ഓപ്പറേഷൻ ജാവ, സൗദി വെള്ളക്ക, തുടരും എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് അതിമനോഹരം.

അതേസമയം ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂല്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. 90 ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണമായിരുന്നു ഇത്. ജൂലൈ പകുതിയില്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ അവസാന ഘട്ട ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും. തൊടുപുഴ, കൊച്ചി, ശബരിമല, ഹൈദരാബാദ് മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് അവസാന ഘട്ട ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നത്. നൂറ്റിഇരുപതു ദിവസത്തോളം നിശ്ചയിച്ച ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ മേജർ പോർഷനുകളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

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TAGGED:

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MOHANLAL
THARUN MOORTHY
MEERA JASMINE
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