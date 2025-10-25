ETV Bharat / entertainment

മോഹൻലാൽ - തരുൺമൂർത്തി കൂട്ടുകെട്ടിൽ വീണ്ടും സിനിമ: 'തുടരും' വിജയാഘോഷത്തിൽ എം. രഞ്ജിത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം

200 കോടിയിലധികം ആഗോള കലക്ഷൻ നേടിയ 'തുടരും' തരുൺമൂർത്തിയാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത്. പുതിയ ചിത്രം ഇരട്ടി ആസ്വാദനം നൽകുമെന്നും എം. രഞ്ജിത്ത്

മോഹൻലാൽ - തരുൺമൂർത്തി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 25, 2025 at 10:56 PM IST

എറണാകുളം: ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് 'തുടരും'. 200 കോടിയിലധികം രൂപ ആഗോളതലത്തിൽ കലക്ഷൻ നേടിയ ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് മോഹൻലാലിൻ്റെ വലിയ ഫാൻ ബോയ് ആയ തരുൺമൂർത്തിയാണ്. ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാണം നിർവഹിച്ചത് എം രഞ്ജിത്താണ്.

തുടരും സിനിമയുടെ വിജയാഘോഷം കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വേളയിലാണ് നിർമാതാവ് എം രഞ്ജിത്ത് ഒരു സുപ്രധാന വിവരം തുറന്നുപറഞ്ഞത്. മോഹൻലാൽ - തരുൺമൂർത്തി - എം രഞ്ജിത്ത് കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരു പുതിയ ചിത്രം ആലോചനയിലുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്. പുതിയ ചിത്രവും മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് 'തുടരും' നൽകിയതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആസ്വാദന തലം സമ്മാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മോഹൻലാൽ ചിത്രം ദൈവഭാഗ്യം

വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ബിബിൻ ജോർജ് എന്നിവരാണ് പരിപാടിയിലെ അവതാരകർ. 'തുടരും' എന്ന സിനിമ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാക്കിയതിന് സംവിധായകന് അധികമായി എന്ത് നൽകാനുണ്ട് എന്ന ഇവരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് തരുൺമൂർത്തിയെ സംവിധായകനാക്കി പുതിയ മോഹൻലാൽ ചിത്രം നിർമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവരം എം രഞ്ജിത്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മോഹൻലാലിനെ വച്ച് വീണ്ടുമൊരു ചിത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവഭാഗ്യമാണെന്ന് സംവിധായകൻ തരുൺമൂർത്തി വേദിയിൽ പറയുകയും, ലഭിച്ച ഈ പുതിയ അവസരത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

പുരസ്‌കാര നിറവിൽ മോഹൻലാൽ

ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാര നിറവിലാണ് മോഹൻലാൽ 'തുടരും' സിനിമയുടെ സക്സസ് സെലിബ്രേഷന് എത്തിച്ചേർന്നത്. പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിൽ തനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അത് ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വേദിയിൽ ഒരിക്കൽക്കൂടി പറഞ്ഞു. 'തുടരും' സിനിമയുടെ മുഴുവൻ അണിയറ പ്രവർത്തകരും വേദിയിൽ നിൽക്കെയാണ് മോഹൻലാൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചത്.

വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരും, വിജയാഘോഷത്തിന് കാഴ്ചക്കാരായി എത്തിയ പ്രേക്ഷകരും ചേർന്നതാണ് താൻ എന്ന നടനെന്ന് മോഹൻലാൽ അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു. 'തുടരും' എന്ന ചിത്രം വലിയ വിജയമാക്കി മാറ്റിയതിൽ മലയാളി പ്രേക്ഷകരോട് നന്ദി പറയാനും അദ്ദേഹം ഈ അവസരത്തിൽ മറന്നില്ല. ശോഭന, പ്രകാശ് വർമ, മണിയൻപിള്ള രാജു, സംഗീത് പ്രതാപ്, സംഗീത സംവിധായകൻ ജേക്സ് ബിജോയ്, നിർമാതാവ് ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂർ ഉൾപ്പെടെ സിനിമയുടെ എല്ലാ അണിയറ പ്രവർത്തകരും അഭിനേതാക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

