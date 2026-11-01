'സുന്ദര രാവണന്'; മോഹന്ലാല്- എംജി ശ്രീകുമാര് കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും, അതിമനോഹരത്തിലെ ആദ്യ ഗാനമെത്തി
ബികെ ഹരിനാരായണന് വരികളെഴുതിയ ഗാനത്തിൻ്റെ ലിറിക്കല് വീഡിയോ ആണ് യൂടൂബില് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്
Published : November 1, 2026 at 1:55 PM IST
തുടരുമിന് ശേഷം മോഹന്ലാല്- തരുണ് മൂര്ത്തി കൂട്ടുകെട്ടില് ഒരുങ്ങുന്ന അതിമനോഹരം സിനിമയിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്. ജേക്ക്സ് ബിജോയിയുടെ സംഗീതത്തില് എംജി ശ്രീകുമാര് പാടിയ സുന്ദരരാവണന് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ബികെ ഹരിനാരായണന് വരികളെഴുതിയ ഗാനത്തിൻ്റെ ലിറിക്കല് വീഡിയോ യൂടൂബില് ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. പാട്ടിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ലഭിക്കുന്നത്.
ഡിസംബര് 24ന് ക്രിസ്മസ് റീലിസായാണ് മോഹന്ലാലിൻ്റെ അതിമനോഹരം ലോകമെമ്പാടുമുളള തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തുടരുമിന് ശേഷമുളള മോഹൻലാല്- തരുണ് മൂര്ത്തി ചിത്രമെന്ന നിലയില് വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് സിനിമാപ്രേമികള്ക്കുളളത്. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മീര ജാസ്മിന് മോഹന്ലാലിൻ്റെ നായികയായി എത്തുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും അതിമനോഹരത്തിനുണ്ട്. മോഹന്ലാല് ലാലജന് എന്ന പൊലീസ് സബ് ഇന്സ്പെക്ടറുടെ റോളിലാണ് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും അരങ്ങേറുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.
നിലവില് ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് ജോലികള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സിൻ്റെ ബാനറില് ആഷിഖ് ഉസ്മാനാണ് അതിമനോഹരത്തിൻ്റെ നിര്മ്മാണം. തൊടുപുഴ, കൊച്ചി, ശബരിമല, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകള്. ഇഷ്ക്, പുളളിക്കാരന് സ്റ്റാറാ, ആലപ്പുഴ ജിംഖാന, മഹാറാണി എന്നീ സിനിമകളുടെ കഥ എഴുതിയ രതീഷ് രവിയാണ് അതിമനോഹരത്തിന് തൂലിക ചലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മോഹന്ലാലിൻ്റെ കരിയറിലെ 366ാമത് ചിത്രമായാണ് ഇത് അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത്. അതിമനോഹരത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷന് ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആരാധകര് നേരത്തെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ലാലു അലക്സ്, മനോജ് കെ ജയന്, ജഗദീഷ്, ഇര്ഷാദ്, സുധീഷ്, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, സജീവന്, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, കിരണ് പീതാംബരന്, വിജി വിശ്വനാഥ്, ഭാമ അരുണ്, പ്രാര്ത്ഥന തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തില് മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തുന്നത്.
നിരവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ച ഷാജി കുമാറാണ് ഛായാഗ്രഹണം. വിവേക് ഹർഷൻ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു, ഓഡിയോഗ്രാഫി: വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, കലാസംവിധാനം ഗോകുൽ ദാസ്, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ - മഷർ ഹംസ, കോ-ഡയറക്ടർ - ബിനു പപ്പു, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - മിറാഷ് ഖാൻ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ -അഫ്നാസ്, മൊഹിത് കൃഷണൻ, സ്റ്റിൽസ് - അമൽ.സി. സദർ, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ -ജോമോൻ ജോയ് ചാലക്കുടി, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്- എസ്സാൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - സുധർമ്മൻ വള്ളിക്കുന്ന്, പി ആര് ഒ- വാഴൂര് ജോസ്.
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