"സര്ക്കാര് അനുമതിയും ലാലേട്ടന്റെ ഡേറ്റും വേണം", എട്ട് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മോഹന്ലാലും മേജര് രവിയും ഒന്നിക്കുന്നു; പ്രഖ്യാപനം ഉടന്
എട്ട് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മോഹന്ലാലും മേജര് രവിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റ് എബി ജോര്ജാണ് ഇക്കാര്യം സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. 2026ലാകും സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2025 at 5:52 PM IST
മോഹന്ലാലും മേജര് രവിയും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന വാര്ത്തയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിക്കുന്നത്. എട്ട് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മോഹന്ലാലും മേജര് രവിയും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യന് സൈന്യം നടത്തിയ ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റ് എബി ജോര്ജാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരം സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. മോഹന്ലാല്- മേജര് രവി കൂട്ടുക്കെട്ടില് ഒരുങ്ങുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര്" ആണെന്ന് കുറിച്ച് കൊണ്ടാണ് എബി ജോര്ജ് എക്സ് അക്കൗണ്ടില് പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
"മോഹന്ലാല് -മേജര് രവി വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രം: ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര്. സർക്കാർ അനുമതിയും ലാലേട്ടന്റെ തീയതിയും മാത്രമാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്. പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 2026ലാകും സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുക. സർക്കാരിന്റെയും സൈനിക അനുമതിയും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കും" -ഇപ്രകാരമാണ് എബി ജോര്ജ് എക്സില് കുറിച്ചത്.
ഒപ്പം സിനിമയുടെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. തിരുവും അര്ജുന് രവിയും ചേര്ന്നാകും ഛായാഗ്രഹണം, കെച്ച ആക്ഷനും ബംഗ്ലാന് കലാസംവിധാനവും നിര്വ്വഹിക്കും. ഹര്ഷവര്ദ്ധന് രാമേശ്വര് ആകും ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കുക. മോഹന്ലാലിനെ കൂടാതെ ആര് ശരത് കുമാര്, പരേഷ് രാവല് എന്നിവരും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന.
Major Ravi – Mohanlal Upcoming Movie: Operation Sindoor Crew Details— AB George (@AbGeorge_) November 4, 2025
DOP – Thiru & Arjun Ravi
Action – Kecha
Art Director – Banglan
Music – Harshavardhan Rameshwar
Only government permission and Lalettan’s date allocation are pending.
Pre-production and production discussions…
സിനിമയുടെ ടെക്നിക്കല് ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം മേജര് രവി ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് വെളിപ്പെടുത്തിയതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മോഹന്ലാലും മേജര് രവിയും ഒന്നിക്കുന്നു എന്നത് ആരാധകരിലും ആവേശം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2006ല് 'കീര്ത്തി ചക്ര', 2008ല് 'കുരുക്ഷേത്ര', 2010ല് 'കാണ്ഡഹാര്' എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് നേരത്തെ ഈ കൂട്ടുക്കെട്ടില് പുറത്തിറങ്ങിയ സൈനിക പ്രമേയമുള്ള ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററുകൾ. '1971: ബിയോണ്ട്' (2017) എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഇരുവരും ഇതിന് മുമ്പ് ഒന്നിച്ചെത്തിയത്.
അതേസമയം സത്യന് അന്തിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഹൃദയപൂര്വ്വ'മാണ് മോഹന്ലാലിന്റേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം. മാളവിക മോഹനനാണ് ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാലിന്റെ നായികയായി എത്തിയത്. സംഗീത് പ്രതാപും ചിത്രത്തില് സുപ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയിരുന്നു. സംഗീതിനൊപ്പമുള്ള മോഹന്ലാലിന്റെ കെമിസ്ട്രിയും വര്ക്ക്ഔട്ട് ആയിരുന്നു. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം സത്യന് അന്തിക്കാട്-മോഹന്ലാല് കൂട്ടുക്കെട്ടിലൊരുങ്ങിയ ചിത്രത്തിന് കുടുംബപ്രേക്ഷകരില് നിന്നും മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ലഭിച്ചത്.
