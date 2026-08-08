'ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്', മോഹന്ലാലിന് വിസ ലഭിച്ചില്ല! സിഡ്നി ഷോ മാറ്റിവച്ചു; വൈകാരികമായി ക്ഷമ ചോദിച്ച് താരം
ഗായിക കെ എസ് ചിത്ര, മനോജ് കെ ജയൻ അടക്കമുള്ള താരങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് മോഹൻലാലിന് വിസ ലഭിച്ചില്ല.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 11:53 AM IST
വിസ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നടൻ മോഹൻലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നിയില് നടക്കാനിരുന്ന മെഗാ ഷോ മാറ്റിവെച്ചു. മോഹൻലാലിനെ കൂടാതെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന താരങ്ങളും കലാകാരന്മാരും ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തിയിരുന്നു.
എന്നാല് അവസാന നിമിഷം വരെ വിസ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് മോഹൻലാലിന് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ഷോ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സംഘാടകർ തീരുമാനിച്ചത്.
സംഭവത്തിൽ സംഘാടകരോടും പരിപാടിക്കായി സിഡ്നിയിലെത്തിയ പ്രേക്ഷകരോടും വൈകാരികമായി ക്ഷമ ചോദിച്ച് മോഹൻലാൽ വീഡിയോ സന്ദേശം അയച്ചു. വിസ ലഭിക്കാത്തത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം നേരിടുന്നതെന്നും മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു.
പരിപാടിക്കായി ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ എത്തിയ പ്രേക്ഷകരോട് താരം ക്ഷമ ചോദിച്ചു. എന്നാല് ഇതേ ടീമിനൊപ്പം തന്നെ മടങ്ങിയെത്തി ഗംഭീരമായ ഷോ നടത്തുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തു.
വീസ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല. ഓസ്ട്രേലിയൻ വീസക്കുള്ള കർശന വ്യവസ്ഥകളാണ് മോഹൻലാലിന് വീസ ലഭിക്കാത്തതിന് കാരണമായതെന്നാണ് വിവരം.
തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു. വിസ ലഭിക്കാത്തതിലുള്ള നിരാശയും വിഷമവും വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ വീഡിയോ സന്ദേശം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയും മികച്ചൊരു ആശയത്തോടെയുമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
കെ.എസ്. ചിത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള തന്റെ ടീമിലെ എല്ലാവരും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ തനിക്ക് മാത്രം എത്താൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായെന്നും മോഹൻലാൽ വ്യക്തമാക്കി.
വിസ ലഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും സാങ്കേതിക പിഴവാണോ ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്കാണോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമാണോ എന്നതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും താരം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്റേതായി കണ്ട് പ്രേക്ഷകരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണെന്നും മോഹൻലാൽ വ്യക്തമാക്കി.ട
മോഹന്ലാലിന്റെ വാക്കുകള്
"വളരെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷോ ചെയ്തിരിക്കുക ഞാനാവും. ഏറ്റവും നല്ല കോൺസെപ്റ്റുമായാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് ഞാൻ എത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. കെ.എസ്. ചിത്രയടക്കം എന്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും അവിടെയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്റെ വിസ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല.
എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. സാങ്കേതിക പിഴവാണോ അതോ ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്കാണോ എന്താണെന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല. എന്റെ കുറ്റമായി തന്നെ ഞാൻ അത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഒഴിച്ച് എല്ലാവരും അവിടെയുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല എന്ത് പറയണമെന്ന്. ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഡ്രെൈവ് ചെയ്തും അല്ലാതെയും ഷോ കാണാൻ അവിടെയെത്തിയ എല്ലാവരോടും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു", മോഹന്ലാല് വീഡിയോ സന്ദേശത്തില് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, മോഹൻലാലിന്റെ മകൾ വിസ്മയ മോഹൻലാൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ‘തുടക്കം’ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. വിസ്മയയുടെ അഭിനയ അരങ്ങേറ്റം എന്ന പ്രത്യേകതയോടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്. ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മോഹൻലാലും ചിത്രത്തിൽ കാമിയോ റോളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.