ഇതുവരെ കാണാത്ത മറ്റൊരു മോഹന്‍ലാല്‍; ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം വൃഷഭ ട്രെയിലര്‍

രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളായാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ഡിസംബര്‍ 25 ന് സിനിമ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

Published : December 16, 2025 at 7:31 PM IST

മോഹന്‍ലാല്‍ ആരാധകര്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വൃഷഭ. മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്. ഒരു മിനിറ്റ് 47 സെക്കന്‍ഡ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ട്രെയിലറാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

രണ്ടു കാലഘട്ടങ്ങളിലായി പല കഥാപാത്രങ്ങളുടെ യാത്രയും പുനർജന്മത്തിന്‍റെയും കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് വൃഷഭയെന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. യോദ്ധാവായും ബിസിനസുകാരനായും രണ്ട് കഥാപാത്രമായാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലറിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഞെട്ടിക്കുന്ന ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സമ്പന്നാണ് ചിത്രമെന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന ഉറപ്പ്. ഡിസംബര്‍ 25 ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തും.

ഏകദേശം 200 കോടി രൂപ ബഡ്‌ജറ്റില്‍ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ആക്ഷനും, പുരാണവും, വികാരങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ച ഒരു ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കുകയെന്നത് തന്നെയാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

നാടകീയമായ സംഭവവികാസങ്ങളുടേയും വിസ്മയകരമായ ദൃശ്യങ്ങളുടെയും ലോകത്തേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ എത്തിക്കാനാണ് അണിയറക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒരു അച്ഛൻ- മകൻ ബന്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അതിശക്തമായ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

കന്നഡ സംവിധായകന്‍ നന്ദകിഷോര്‍ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ച ചിത്രമാണ് വൃഷഭ. ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസ് ആണ് കേരളത്തില്‍ വിതരണത്തിന് എത്തിക്കുന്നത്. കണക്‌റ്റ് മീഡിയയും ബാലാജി ടെലിഫിലിംസും അഭിഷേക് എസ് വ്യാസ് സ്റ്റുഡിയോയും ചേര്‍ന്നാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മോഹൻലാലിന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമകളിലൊന്നായി 'വൃഷഭ' മാറുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇന്ത്യൻ സിനിമലോകം മുഴുവൻ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ അപ്പാ എന്ന ഗാനത്തിനും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത്. 2025 ലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റായി വൃഷഭ മാറുമോയെന്നാണ് ആരാധകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

ശോഭാ കപൂര്‍, ഏക്താ ആര്‍ കപൂര്‍, സി കെ പത്മകുമാര്‍, വരുണ്‍ മാത്തൂര്‍, സൗരഭ് മിശ്ര, അഭിഷേ് വ്യാസ്, വിശാല്‍ ഗുര്‍നാനി, പ്രവീര്‍ സിങ്, ജൂഹി, പരേഖ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് വൃഷഭ നിര്‍മിച്ചത്. വിമല് ലഹോട്ടിയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സഹനിര്‍മാതാവ്.

പുരാണം, ആക്ഷന്‍, വൈകാരിക, പ്രതികാരം, പ്രണയം എന്നിവ കോര്‍ത്തിണക്കി വമ്പന്‍ ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കും പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കുക. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പാൻ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ ചിത്രം മലയാളം-തെലുങ്ക് ദ്വിഭാഷയായിട്ടാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. കൂടാതെ തമിഴ്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലേക്കും ചിത്രം മൊഴിമാറ്റിയെത്തും. ചിത്രത്തില്‍ ഇമോഷന്‍സിനും വിഎഫ്എക്സിനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകും.

അതേസമയം 2025 ൽ ഹിറ്റുകൾ വാരിക്കൂട്ടുന്ന മോഹൻലാലിൻറെ അടുത്ത വിജയമാകുമോ വൃഷഭ എന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. സഞ്‌ജയ് കപൂറിന്‍റെ മകള്‍ ഷനായ കപൂറിന്‍റെ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അരങ്ങേറ്റം കൂടിയാണീ ചിത്രം.

