രണ്ടാം വാരത്തിലും ഞെട്ടിച്ച് ജോര്ജു കുട്ടി; പതിനൊന്നാം ദിവസവും ബോക്സ് ഓഫിസില് കത്തിക്കയറി ദൃശ്യം 3
ജീത്തു ജോസഫിന്റെ ക്രൈം ത്രില്ലര് ചിത്രം ദൃശ്യം 3യ് ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രകടനം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 1, 2026 at 11:29 AM IST
ജോര്ജ് കുട്ടിയുടെ മൂന്നാം വരവ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരില് വലിയ ആവേശമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മോഹന്ലാല് നായകനായി ജീത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങിയ ദൃശ്യം3 യ്ക്ക് ആഗോളതലത്തില് തന്നെ വലിയ വരവേല്പ്പാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
വെറും പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളില് നിരവധി റെക്കോര്ഡുകളാണ് ചിത്രം തിരത്തുയെഴുതിയത്. മലയാള സിനിയുടെ ബ്രാന്ഡ് തന്നെയാണ് ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസി എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ശക്തമായ പ്രകടനമാണ് ചിത്രം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമല്ല അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ്.
രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച വന് കുതിച്ചുച്ചാട്ടത്തിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. പത്താം ദിനത്തില് മാത്രം 5.10 കോടി രൂപയായിരുന്നു നേടിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച 4.30 കോടി രൂപയില് നിന്ന് 18.6 ശതമാനത്തിന്റെ വര്ധനവാണുണ്ടായത്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷന് 91.35 കോടി രൂപയിലെത്തി.
അതേസമയം ആഭ്യന്തര ഗ്രോസ് ഔദ്യോഗികമായി 100 കോടി കവിഞ്ഞു, 106 കോടി രൂപയാണിത്. ഇതോടെ, ആഭ്യന്തര ഗ്രോസ് ക്ലബ്ബിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന മോഹൻലാലിന്റെ നാലാമത്തെ ചിത്രമായി 'ദൃശ്യം 3' മാറി, മലയാള സിനിമാ വ്യവസായത്തിലെ വളരെ കുറച്ച് അഭിനേതാക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. ശനിയാഴ്ച മാത്രം വിദേശ വിപണിയില് നിന്ന് ആറ് കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്.
പതിനൊന്നാം ദിവത്തിലെ കണക്കുകള് പരിശോധിക്കുമ്പോള് ആഗോളതലത്തില് നിന്ന് ഇതുവരെ 228.95 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. വിദേശവിപണിയില് നിന്ന് 116.75 കോടി രൂപയുമായി ഉയര്ന്നു. ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന് 96.70 കോടി രൂപയാണ്. ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 112.20 കോടി രൂപയായും വര്ധിച്ചു.
ഇതുവരെയുള്ള മലയാളത്തില് നിന്നുള്ള കലക്ഷന്
|ഒന്നാം ദിവസം
|134.7 കോടി രൂപ
|രണ്ടാം ദിവസം
|9.85 കോടി രൂപ
|മൂന്നാം ദിവസം
|11.65 കോടി രൂപ
|നാലാം ദിവസം
|11.65 കോടി രൂപ
|അഞ്ചാം ദിവസം
|6.7 കോടി രൂപ
|ആറാം ദിവസം
|5.55 കോടി രൂപ
|ഏഴാം ദിവസം
|5.85 കോടി രൂപ
|എട്ടാം ദിവസം
|5.85 കോടി രൂപ
|ഒന്പതാം ദിവസം
|4 കോടി രൂപ
|പത്താം ദിവസം
|4.6 കോടി
|പതിനൊന്നാം ദിവസം
|4.85 കോടി രൂപ
മെയ് 21 ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ഈ ചിത്രം രണ്ടാം വാരത്തിലും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ മലയാള ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ചിത്രം ഇതിനകം ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.
ആദ്യ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെറ്റ് കലക്ഷൻ നേടിയ അഞ്ച് മലയാള സിനിമകൾ
|സിനിമയുടെ പേര്
|ആദ്യ 10 ദിവസത്തെ നെറ്റ് കലക്ഷൻ
|L2: എമ്പുരാൻ
|₹ 86.24 കോടി രൂപ
|ദൃശ്യം 3 (മലയാളം)
|₹ 79.40 കോടി രൂപ
|തുടരും
|₹ 69.09 കോടി രൂപ
|വാഴ 2 ബയോപിക് ഓഫ് എ ബ്രിന്സ് ബ്രോ
|₹ 69.00 കോടി കോടി രൂപ
|ലോക ചാപ്റ്റര് 1 ചന്ദ്ര
|55.70 കോടി രൂപ
ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തില് മലയാളത്തിന് പുറമെ കര്ണാടകയില് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗികമായി 12.49 കോടി ഗ്രോസ് നേടിയ ചിത്രമായി ദൃശ്യം 3 മാറി. എമ്പുരാൻ സ്ഥാപിച്ച 12.48 കോടി കലക്ഷനെ മറികടന്നാണ് കർണാടകയിൽ മോഹൻലാലിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രമായി മാറി മാറിയത്.
ഇതുവരെയുള്ള തിയേറ്റര് ഒക്യുപ്പന്സി കേരളത്തിൽ, കൊച്ചി 56.8 ശതമാനം ഒക്യുപെൻസിയുമായി ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു, തൊട്ടുപിന്നിൽ തിരുവനന്തപുരം 33.5 ശതമാനവുമായി. ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും, യഥാക്രമം 25.5 ശതമാനവും 16.5 ശതമാനവും ഒക്യുപെൻസിയോടെ ചിത്രം കാണികളെ ആകർഷിക്കുന്നു.