ETV Bharat / entertainment

ജോര്‍ജുകുട്ടിയെ കാണണം! കുടുംബ പ്രേക്ഷകര്‍ കൂട്ടത്തോടെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; 12ാം ദിവസവും ദൃശ്യം 3 ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കുതിക്കുന്നു

ദൃശ്യം 3 പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തി രണ്ടാംവാരത്തിലും തിയേറ്ററില്‍ വിജയകരമായി പ്രദര്‍ശനം തുടരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ 100 കോടിക്ക് അരികെ.

DRISHYAM 3 BOX OFFICE COLLECTION DRISHYAM 3 MOHANLAL ANSIBA HASSAN
Drishyam 3 (Photo: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 2, 2026 at 4:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ദൃശ്യം 3 പന്ത്രണ്ടാം ദിവസത്തിലും ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായ ഈ ചിത്രം രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് എത്തിനില്‍ക്കുമ്പോഴും മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്.

മെയ് 21 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ദൃശ്യം 3 ആഗോളതലത്തിലും വലിയ കുതിപ്പാണ് നടത്തുന്നത്. 224.76 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. വിദേശ വിപണിയിലും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രം നടത്തുന്നത്. 110.00 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. അതേസമയം ആഭ്യന്തര കണക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ 98.90 കോടി രൂപയാണ്. ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 114.76 കോടി രൂപയുമാണ്. ആഭ്യന്തരത്തില്‍ ഏതാനും ലക്ഷങ്ങള്‍കൂടി കൈവന്നാല്‍ 100 കോടി ക്ലബിലേക്ക് ചിത്രം കടക്കും.

വാരാന്ത്യങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് ചിത്രം നടത്തുന്നത്. നിലവിലെ ട്രെൻഡ് വിശകലനം ചെയ്‌താല്‍, ഞായറാഴ്ചത്തെ പ്രകടനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ കളക്ഷനിൽ 58.9 ശതമാനം കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍ തിരക്കേറിയ വാരാന്ത്യത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിന് ഇത് വളരെ സാധാരണമായ ഒരു രീതിയാണ്.

DRISHYAM 3 BOX OFFICE COLLECTION DRISHYAM 3 MOHANLAL ANSIBA HASSAN
Drishyam 3 (Photo: Movie Poster)

ഇന്നലെ രാജ്യത്തുടനീളം 2,276 ഷോകളുമായി ചിത്രം ഇപ്പോഴും ശക്തമായ സാന്നിധ്യം നിലനിർത്തി എന്നതാണ്. സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മൊത്തം ബിസിനസിന്റെ കാര്യത്തിൽ, കേരളം തന്നെയാണ് കലക്ഷനില്‍ മുന്നിട്ടു നില്‍ക്കുന്നത്. ഇന്നലെ മാത്രം ₹2.15 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. അതേസമയം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ₹0.15 കോടി രൂപ കൂടി നേടി.

മലയാളത്തിന് പുറമെ മറ്റു ഭാഷകളിലും ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പന്ത്രാണ്ടാം ദിവസത്തില്‍ മാത്രം 2.00 കോടി രൂപയുടെ മൊത്തം കലക്ഷനാണ് നേടിയത്. മോളിവുഡ് ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ തിങ്കളാഴ്ച ഏറ്റവും ഉയർന്ന കലക്ഷൻ പട്ടികയിൽ ദൃശ്യം 3 ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി. നിലവിൽ ഇത് നേര്, സർവം മായ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡുകൾക്ക് തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രമുള്ള നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ ₹86.25 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റുകളിൽ ചിലതുമായി ഇത് എങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് താഴെയുള്ള പട്ടികയിലൂടെ മനസിലാക്കാം.

രണ്ടാമത്തെ തിങ്കളാഴ്‌ച ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന മലയാള നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ നേടുന്ന മികച്ച 10 സിനിമകള്‍

സിനിമയുടെ പേര്രണ്ടാം തിങ്കളാഴ്ച നെറ്റ് (മലയാളം)
വാഴ 2: ബയോപിക് ഓഫ് ബ്രിന്‍സ് ബ്രോസ്₹ 5.20 കോടി രൂപ
ലോക ചാപ്റ്റര്‍ 1 ചന്ദ്ര₹ 4.85 കോടി രൂപ
തുടരും₹ 4.80 കോടി രൂപ
മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ്₹ 4.50 കോടി രൂപ
2018₹ 3.65 കോടി രൂപ
ആവേശം₹ 3.10 കോടി രൂപ
നേര്₹ 2.50 കോടി രൂപ
സർവം മായ₹ 2.15 കോടി രൂപ
ദൃശ്യം 3 (മലയാളം)₹ 2.00 കോടി രൂപ
ആടുജീവിതം ₹ 1.83 കോടി രൂപ

തിങ്കളാഴ്‌ച മാത്രം വലിയ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രമുണ്ടായത്. കൊച്ചിയിൽ ആകെ 33.3 ശതമാനം പ്രേക്ഷകരാണ് ഉണ്ടായത്. രാത്രി ഷോകൾ പോലും 50 ശതമാനം വരെ എത്തിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് 17.0 ശതമാനം കാണികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതേസമയം ബെംഗളൂരുവിലെ തിയേറ്റര്‍ കണക്കുകള്‍ നോക്കിയാല്‍ മലയാളം പതിപ്പിന് ഏകദേശം 6.0 ശതമാനം പ്രേക്ഷകരുണ്ടായിരുന്നു.

DRISHYAM 3 BOX OFFICE COLLECTION DRISHYAM 3 MOHANLAL ANSIBA HASSAN
Drishyam 3 (Photo: Movie Poster)

ബുക്ക് മൈഷോയിലും ചിത്രം ഇപ്പോഴും ട്രെന്‍ഡിങ് ആയി തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ മാത്രം ഏകദേശം 48,870 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റു. ഇന്നു വരെയുള്ള സിനിമയ്ക്കായി 36.39 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ, ദൃശ്യം ബ്രാൻഡിന് വൻ വരവേൽപ്പ് തുടരുകയാണ്. ആദ്യകാല കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 12-ാം ദിവസം വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്ന് ചിത്രം ₹0.75 കോടി നേടി, ഇത് മൊത്തം വിദേശ വരുമാനം ഏകദേശം ₹110.00 കോടിയായി ഉയർത്തി. അത് പ്രധാന നാഴികകല്ലാണ്, കാരണം ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഗ്രോസ് കലക്ഷനായ 114.76 കോടി രൂപയാണെങ്കില്‍ അത്രയും വിദേശത്ത് നിന്നും സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

DRISHYAM 3 BOX OFFICE COLLECTION DRISHYAM 3 MOHANLAL ANSIBA HASSAN
Drishyam 3 (Photo: Movie Poster)

ഇനിയുള്ള ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലും ആഴ്‌ചകളിലും ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രകടനം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതാണ് ട്രാക്കര്‍മാരും സിനിമാപ്രേമികളും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കലക്ഷന്‍ കൂടി പരിഗണിച്ചാല്‍ 100 കോടി എന്ന നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ മികച്ച ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായി ദൃശ്യം 3 മാറും.

Read More:

1. 'വൈബ് ഫാമിലി'!ആശ ശരത്തിന്‍റെ മകളുടെ വിവാഹം നിശ്ചയം; ആഘോഷമാക്കി കുടുംബം, പവിഴ മല്ലിക്ക് ചുവടുമായി മക്കള്‍

2. ജൂണില്‍ സിനിമകളുടെ പെരുമഴ; തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത് വമ്പന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ഇനി ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കടുത്ത പോരാട്ടം

3. 'പെദ്ധി' യിലെ 'മസാ മസാ' ഗാനം പുറത്ത്; തിയേറ്ററില്‍ തീപ്പാറിക്കാന്‍ രാം ചരണ്‍, ചിത്രത്തിന്‍റെ ആഗോള റിലീസ് നാളെ

TAGGED:

DRISHYAM 3 BOX OFFICE COLLECTION
DRISHYAM 3
MOHANLAL
ANSIBA HASSAN
DRISHYAM 3 DAY 12 BOX OFFICE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.