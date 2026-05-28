നാലാം ക്ലാസാണെങ്കിലും ജോര്‍ജു കുട്ടിയെ ചെറുതായി കാണേണ്ട! 200 കോടി ക്ലബില്‍ ദൃശ്യം 3; ആദ്യവാര കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

ദൃശ്യം 3 ആദ്യവാരം പിന്നിടുമ്പോള്‍ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ എത്രനേടി? കണക്കുകള്‍.

BOX OFFICE COLLECTION DRISHYAM 3 MOHANLAL JEETHU JOSEPH
Drishyam 3 (Photo: Movie Poster)
Published : May 28, 2026 at 10:47 AM IST

ജീത്തു ജോസഫ്- മോഹന്‍ലാല്‍ കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ പിറന്ന ദൃശ്യം 3 ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കത്തിക്കയറുന്നു. ചിത്രം റിലീസായി ആദ്യ വാരത്തിലെത്തി നില്‍ക്കുമ്പോഴും വമ്പന്‍ കലക്ഷനോടെ ചിത്രം കുതിക്കുകയാണ്.

വെറും ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ആഗോളതല ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ 200 കോടി രൂപ നേടിയെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

വിദേശ വിപണിയിലും വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഈ മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം നടത്തുന്നത്. സാക്നില്‍ക് നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 95.70 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. ഏഴാം ദിവസത്തില്‍ മാത്രം 4,721 പ്രദര്‍ശനങ്ങളാണുണ്ടായത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് 5 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ ഒറ്റ ദിവസത്തില്‍ മാത്രം നേടി.

ഇന്ത്യ നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ 75.30 കോടി രൂപ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 87.38 കോടി രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ്. മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം 64.95 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഏഴാം ദിവസത്തില്‍ മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം 5.85 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. നാല് ഭാഷാ പതിപ്പുകളിലാണ് ചിത്രം റിലീസിനെത്തിയത്. തെലുഗു നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ 6.35 കോടി, തമിഴ് 2.80 കോടി കന്നഡ 1.20 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ്.

പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ പോലും കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകള്‍ ഹൗസ്ഫുള്ളാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകര്‍ ജോര്‍ജു കുട്ടിയേയും കുടുംബത്തേയും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നതിന് വലിയ തെളിവാണ് ബോക്‌സ് ഓഫിസിലെ ഈ കുതിപ്പ്.

2013 ലാണ് ദൃശ്യത്തിന്‍റെ ആദ്യഭാഗം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. നാലാം ക്ലാസുവരെ മാത്രം പഠിച്ച ജോർജുകുട്ടി എന്ന കേബിൾ ടിവി ഓപ്പറേറ്ററുടെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ചു. ഇരുകയ്യും നീട്ടി ജോര്‍ജു കുട്ടിയേയും കുടുംബത്തേയും പ്രേക്ഷകര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്. അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റടിച്ചാണ് ചിത്രം തിയേറ്റ‍റില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങിയത്.

വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ലാതെ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ഈ ചിത്രം പിന്നീട് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയിലൂടെ കത്തിക്കയറുകയാണുണ്ടായത്. പിന്നീട് റീമേക്കിലൂടെയും മറ്റും ദൃശ്യം ഒരു മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ബ്രാന്‍ഡായി മാറുകയായിരുന്നു.

ഹിന്ദിയിലും തമിഴിയും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഷകളിലും ചൈനീസ് ഭാഷയിലുമൊക്കെ ദൃശ്യം റീമേക്ക് ചെയ്‌തു. കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ 2021ൽ കോവിഡ് സമയത്ത് ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെയാണ് ദൃശ്യത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയത്.

ദിവസേനയുള്ള കലക്ഷന്‍

ദിവസംഇന്ത്യ നെറ്റ്ഷോകൾതിയേറ്റര്‍ ഒക്യുപ്പന്‍സി
1 വ്യാഴം₹15.85 കോടി5,50651.3%
2. വെള്ളി₹11.05 കോടി4,88644.5%
3. ശനി₹13.70 കോടി5,18550.2%
4. ഞായര്‍₹13.85 കോടി5,27051.8%
5. തിങ്കള്‍₹7.70 കോടി4,68435.3%
6. ചൊവ്വ₹6.45 കോടി4,66831.8%
7. ബുധനന്‍₹6.65Cr4,72132.8%

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 21 നാണ് ദൃശ്യം 3 ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ‘ദൃശ്യം’ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കു നീതിപുലർത്തുന്ന കഥയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റേതെന്ന് സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുന്നവർ ആദ്യദിവസം തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

അതേസമയം, ഉത്തരേന്ത്യന്‍ പ്രേക്ഷകരെ മുന്‍നിര്‍ത്തി വലിയ മാറ്റങ്ങളോടെ ഒരു പ്രത്യേക ഹിന്ദി റീമേക്കും അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. അജയ് ദേവഗണ്‍ ആണ് ചിത്രത്തിലെ നായകന്‍. ആദ്യ രണ്ട് ‘ദൃശ്യം’ ചിത്രങ്ങളും മലയാളം പതിപ്പുകളുടെ സീന്‍-ടു-സീന്‍ റീമേക്കുകളായിരുന്നു. അവ ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ വന്‍ വിജയങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ മൂന്നാം ഭാഗത്തിനായി ഹിന്ദിയില്‍ വ്യത്യസ്തമായ സമീപനമാണ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

മോഹൻലാലിനെ കൂടാതെ മീന, അൻസിബ ഹസൻ, എസ്തർ അനിൽ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇവർക്ക് പുറമെ സിദ്ദിഖ്, മുരളി ഗോപി, ബിജു മേനോൻ, കലാഭവൻ ഷാജോൺ എന്നിവരും ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് സുപ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

