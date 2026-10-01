'സാര് അങ്ങയോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാന് സാധിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമായി കാണുന്നു'; മോഹന്ലാലിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ച് ഭാഗ്യശ്രീ ബോര്സെ
ശ്രീ ഗോകുലം മൂവിസിന്റെ ബാനറില് ഗോകുലം ഗോപാലനാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. വലിയ കാന്വാസില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും നിര്വഹിക്കുന്നത് വിഷ്ണു മോഹന് തന്നെയാണ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 4:58 PM IST
മോഹന്ലാലിനെ നായകനാക്കി വിഷ്ണു മോഹന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഓപ്പറേഷന് ഗംഗ'. ഉക്രെയ്ൻ- റഷ്യ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ചരിത്രപ്രധാനമായ രക്ഷാദൗത്യമായ'ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ'യുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ജോര്ജിയയില് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മലയാളത്തിന് പുറമെ ബോളിവുഡിലെ പ്രധാന താരങ്ങളും ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പോഴിതാ മോഹന്ലാലിനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാന് സാധിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹീതമായി കരുതുന്നുവെന്ന് കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് നടി ഭാഗ്യശ്രീ ബോര്സെ. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയില് നടനില് നിന്ന് പലതും പഠിക്കാന് സാധിച്ചുവെന്ന് ഭാഗ്യശ്രീ ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് കുറിച്ചു.
"പ്രിയപ്പെട്ട മോഹൻലാൽ സർ, അങ്ങയോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമായി കരുതുന്നു. ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസവും അങ്ങയുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ സിനിമയെ കാണാനും, അങ്ങയിൽ നിന്ന് പലതും പഠിക്കാനും എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.. താങ്കൾ അസാധാരണ കഴിവുള്ള ഒരു കലാകാരനാണ് ," ഭാഗ്യശ്രീ ബോർസെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന് അര്ജുന് രാംപാലും മോഹന്ലാലിനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവം സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചിരുന്നു.
ശ്രീ ഗോകുലം മൂവിസിന്റെ ബാനറില് ഗോകുലം ഗോപാലനാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. വലിയ കാന്വാസില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും നിര്വഹിക്കുന്നത് വിഷ്ണു മോഹന് തന്നെയാണ്.
പോളണ്ട്, ജോർജിയ, കസാക്കിസ്ഥാൻ, ഡൽഹി, ഡെറാഡൂൺ, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലായി 180 ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണമാണ് ചിത്രത്തിനായി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
മോഹൻലാലിനും അർജുൻ രാംപിലിനുമൊപ്പം ഭാഗ്യശ്രീ ബോർസെ, ആദിൽ ഹുസൈൻ, പാർത്ഥിപൻ തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. മോഹൻലാലിന്റെ 367ാമത് സിനിമയാണ് ഓപ്പറേഷന് ഗംഗ.
പാൻ-ഇന്ത്യൻ ചിത്രം 'ധുരന്തറി'ന്റെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം പ്രശസ്ത സംഗീതസംവിധായകൻ ശാശ്വത് സച്ച്ദേവ് 'ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ'യുടെ സംഗീതമൊരുക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. 'ധുരന്തർ', 'കിൽ' എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ സീ യങ് ഓയും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
‘ഗോട്ട്’, ‘മെയ്യഴകൻ’, ‘അമരൻ’, ‘കത്തനാർ’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറായ രാജീവൻ,എഡിറ്റർ ഷമീർ മുഹമ്മദ്, ‘ധുരന്ധർ’, ‘ഉറി’, ‘ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ്’, ‘പദ്മാവത്’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച സൗണ്ട് ഡിസൈനർ ബിഷ്വദീപ് ചാറ്റർജി, ‘കാന്താര’യുടെ വിഎഫ്എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ കെ.വി. സഞ്ജിത്, ‘സഫേദ് സാഗർ’, ‘ബോർഡർ 2’, ‘ഫൈറ്റർ’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ മിലിട്ടറി അഡ്വൈസറായി പ്രവർത്തിച്ച സ്ക്വാഡ്രൻ ലീഡർ വെർലിൻ പൻവർ, 'ലോക' കോസ്റ്റ്യൂം ഡയറക്ടർ മെൽവി ജെ, മേക്കപ്പ് റോണക്സ് സേവ്യർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ റിന്നി ദിവാകർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ‘ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ’യുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്