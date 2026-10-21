'അറിവും വിജയവും നിറഞ്ഞൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ'! ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്ന കുരുന്നുകള്ക്ക് വിജയദശമി ആശംസയുമായി മോഹന്ലാല്
സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് കുരുന്നുകള്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 12:41 PM IST
വിജയദശമി ദിനത്തിൽ ആശംസയുമായി നടൻ മോഹൻലാൽ. ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്ന എല്ലാ കുരുന്നുകള്ക്കും നന്മനിറഞ്ഞ ഭാവിയുണ്ടാകട്ടെയന്ന് താരം ഫേസ് ബുക്കില് കുറിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് കുരുന്നുകളാണ് ഇന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും മറ്റുമായി ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വിപുലമായ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
"ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിജയദശമി ആശംസകൾ. ഇന്ന് അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്ന എല്ലാ കുരുന്നുകൾക്കും അറിവും സന്തോഷവും വിജയവും നിറഞ്ഞൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു", മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു.
കൊല്ലൂര് മൂകാംബികാ ക്ഷേത്രത്തിലും ദക്ഷിണ മൂകാംബികാ ക്ഷേത്രമായി അറിയപ്പെടുന്ന കോട്ടയം പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രത്തിലും ആദ്യാഭരം കുറിക്കാന് നിരവധി പേരാണ് എത്തിച്ചേര്ന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് കോട്ടയ്ക്കകം നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിലും മലപ്പുറം തിരൂരിലെ തുഞ്ചന് പറമ്പിലും കോഴിക്കോട്ട് അഴകൊടി ക്ഷേത്രത്തിലും കൊല്ലത്തെ ശ്രീ പിഷാരികാവ് ക്ഷേത്രത്തിലും വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകള്ക്ക് വന് തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്..
കേരളത്തിൽ വിജയദശമി നാളില് വിദ്യയുടെയും അറിവിൻ്റെയും പ്രതീകമായ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾക്കായാണ് (എഴുത്തിനിരുത്ത്) പ്രധാന്യം. കുരുന്നുകളുടെ വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ മൂന്ന് വയസിനും അഞ്ച് വയസിനും മധ്യേ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തുന്നതാണ് പതിവ്. ദുർഗാഷ്ടമി നാളിൽ സരസ്വതി ദേവിക്ക് മുന്നിൽ പൂജയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും പണിയായുധങ്ങളും വിജയദശമി ദിവസം രാവിലെ പൂജയെടുക്കുന്നതും മറ്റൊരു പ്രധാന ചടങ്ങാണ്.
അതേമസയം നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് മോഹന്ലാലിന്റേതായി അണിയറിയില് ഒരുങ്ങുന്നത്. 2026 ല് ഇനി തെലുഗു ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഒന്പത് ചിത്രങ്ങളാണുള്ളത്. തരുണ് മൂര്ത്തി, പ്രിയദര്ശന്, ദിലീഷ് പോത്തന്, സത്യന് അന്തിക്കാട്, അനൂപ് സത്യന്, ജൂഡ് ആന്തണി, വിഷ്ണു മോഹന്, ജീത്തു ജോസഫ് എന്നിങ്ങനെ ഹിറ്റ് സംവിധായകര്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
തരുണ് മൂര്ത്തിയുടെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന 'അതിമനോഹരം' ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ഡിസംബര് 24 ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. വിഷ്ണു മോഹന് രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിക്കുന്ന 'ഓപ്പറേഷന് ഗംഗ'യാണ് മോഹന്ലാലിന്റേതായി ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന സിനിമ. ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറില് ഗോകുലം ഗോപാലന് ആണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്.
ആദ്യ സിനിമാ സംരംഭമായ മേപ്പടിയാന് ദേശീയ അവാര്ജ് സ്വന്തമാക്കിയ സംവിധായകനാണ് വിഷ്ണു മോഹന്. വമ്പന് മുതല്മുടക്കിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. സിനിമയുടെ സഹനിര്മാതാക്കള് ബൈജു ഗോപാലൻ, വി സി പ്രവീൺ എന്നിവരാണ്.
സത്യന് അന്തിക്കാട് ചിത്രത്തില് വീണ്ടും വേഷമിടുകയാണ് മോഹന്ലാല്. ഹൃദയപൂര്വം എന്ന സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഈ കൂട്ടുക്കെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമയാണിത്. ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറില് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് സിനിമ നിര്മിക്കുന്നത്. എക്സിക്യൂട്ടിവ് പ്രൊഡ്യൂസർ കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ്. ഇങ്ങനെ കൈനിറയെ ചിത്രങ്ങളാണ് മോഹന്ലാലിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത്. മോഹന്ലാല് അതിഥി വേഷത്തിലെത്തിയ രജനികാന്ത് ചിത്രം 'ജയിലര് 2' ആണ് ഒടുവില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം.