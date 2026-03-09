ETV Bharat / entertainment

അന്ന് സെക്കന്‍ഡ് ലുക്കില്‍ കണ്ട അതേ സീന്‍! വീണ്ടും പിന്നാമ്പുറ കാഴ്‌ചകളുമായി പേട്രിയറ്റ് ടീം; ആവേശത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകര്‍

‌ടേക്ക് ഓഫ്, മാലിക് എന്നീ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. അന്താരാഷ്‌ട്ര സ്പൈ ത്രില്ലറുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്.

Published : March 9, 2026 at 3:44 PM IST

ലയാളി സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ് മഹേഷ് നാരായണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പേട്രിയറ്റ്. 17 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ മോഹന്‍ലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഒരുമിച്ച് ബിഗ്‌ സ്ക്രീനില്‍ എത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേട്രിയറ്റിന് വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം മുതല്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്കുള്ളത്. സിനിമയുടേതായി പുറത്തു വരുന്ന ഓരോ അപ്‌ഡേറ്റിനും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ പ്രേക്ഷകരെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമയുടെ പിന്നാമ്പുറ കാഴ്‌ചകള്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് മോഹന്‍ലാല്‍.

സിനിമയുടെ സെക്കന്‍ഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററായി എത്തിയ രംഗത്തിന്‍റെ വീഡിയോയാണ് പുറത്തു വിട്ടത്. മമ്മൂട്ടി, മോഹന്‍ലാല്‍, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍ എന്നിവരായിരുന്നു സെക്കന്‍ഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു കാര്‍ ചീറി പാഞ്ഞ് വരുന്നതും ഫൈറ്റ് സീനുമൊക്കെയാണ് സെക്കന്‍ഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.

എന്നാല്‍ ആ സീന്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്നതും മോഹന്‍ലാലിനേയും മമ്മൂട്ടിയേയും കുഞ്ചാക്കോ ബോബനേയുമൊക്കെ ആ സീനില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്. കാറിലിരിക്കുന്ന മോഹന്‍ലാലിനേയും മമ്മൂട്ടിയേയുമാണ് വീഡിയോയില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്. ഇത് പ്രേക്ഷകരെ വലിയ രീതിയില്‍ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട്.

നേരത്തെ ശ്രീലങ്കയില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രത്തിന്‍റെ പിന്നാമ്പുറ കാഴ്‌ചകള്‍ പുറത്തു വന്നിരുന്നു.

ഇന്നലെ വനിതാദിനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന സ2ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പോസ്റ്ററുകള്‍ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ പത്തു മണി മുതല്‍ ഓരോ മണിക്കൂര്‍ ഇടവേളകളിലാണ് പുറത്തു വിട്ടത്.

രേവതി, ഗ്രേസ് ആന്റണി, ഗീതി സംഗീത, ശ്രീപാർവതി, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, സെറിൻ ഷിഹാബ്, നയൻതാര എന്നിവരുടെ പോസ്റ്ററുകൾ ആണ് പുറത്തു വന്നത്.

ട്വിന്‍റി ട്വന്‍റി എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം വമ്പന്‍ താരനിര അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ. 2026 ഏപ്രില്‍ 23 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, എന്നിവർക്കൊപ്പം ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻ‌താര, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.

ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി, കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ആന്റോ ജോസഫ്, കെ.ജി. അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. സി.ആർ. സലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ലണ്ടൻ എന്നീ ബാനറുകളിൽ സി.ആർ.സലിം, സുഭാഷ് ജോർജ് മാനുവൽ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹ നിർമ്മാണം . സി.വി.സാരഥിയും രാജേഷ് കൃഷ്ണയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ.

ചിത്രത്തിന്റെ ഡബ്ബിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ ഇപ്പോൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയെന്ന ബഹുമതിയും ഇപ്പോൾ പേട്രിയറ്റിനാണ്. ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, യു.കെ, അസർബെയ്ജാൻ, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലായിരുന്നു ചിത്രം ഒരുക്കിയത്.

മലയാള സിനിമ ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സാങ്കേതിക മേന്മയോടെ തിയേറ്ററുകളിലെത്താനൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രം രചിച്ചത്, സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ തന്നെയാണ്.

സുഷിന്‍ ശ്യാം ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന് കാമറ ചലിപ്പിച്ചത്, ബോളിവുഡിലെ വമ്പൻ സൂപ്പർതാര ചിത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയ മാനുഷ് നന്ദൻ ആണ്. ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത് മഹേഷ് നാരായണന്‍ തന്നെയാണ്. ട്രൂത്ത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓവർസീസ് പാര്‍ട്‌നര്‍.

ഛായാഗ്രഹണം - മാനുഷ് നന്ദൻ, സംഗീതം - സുഷിൻ ശ്യാം, എഡിറ്റിംഗ് - മഹേഷ് നാരായണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനര്സ്: ഷാജി നടുവിൽ, ജിബിൻ ജേക്കബ്, ഓഡിയോഗ്രാഫി - വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ -ഡിക്‌സൺ പൊടുത്താസ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് - സുനിൽ സിങ്, നിരൂപ് പിൻ്റോ, ജസ്റ്റിൻ ബോബൻ, ജെസ്‌വിൻ ബോബൻ, സിങ്ക് സൗണ്ട് - വൈശാഖ് പി വി, മേക്കപ്പ് - രഞ്ജിത് അമ്പാടി, ലിറിക്സ് - അൻവർ അലി, സംഘട്ടനം - ദിലീപ് സുബ്ബരായൻ, സ്റ്റണ്ട് സിൽവ, മാഫിയ ശശി, റിയാസ് ഹബീബ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ - ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ, നൃത്ത സംവിധാനം - ഷോബി പോൾരാജ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - ലിനു ആന്റണി, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ഫാന്റം പ്രവീൺ, സ്റ്റിൽസ് - നവീൻ മുരളി, വിഎഫ്എക്സ് - ഫയർ ഫ്ലൈ, എഗ്ഗ് വൈറ്റ്, ഐഡൻ്റ് വിഎഫ്എക്സ്, ഫാൻ്റം വിഎഫ്എക്സ്, പിക്ടോറിയൽ വിഎഫ്എക്സ്, ബൈനറി സർക്കസ്, ഡി ഐ കളറിസ്റ്റ് - ആശീർവാദ് ഹദ്കർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - എയ്സ്തെറ്റിക്ക് കുഞ്ഞമ്മ, ഡിജിറ്റൽ പിആർ: വിഷ്ണു സുഗതൻ, പിആർഓ: വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ. ചിത്രം ആൻ മെഗാ മീഡിയ പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കും.

മോഹന്‍ലാല്‍
മമ്മൂട്ടി
പേട്രിയറ്റ് സിനിമ
മഹേഷ് നാരായണന്‍
പ്രേടിയറ്ര ബി ടി എസ്

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

