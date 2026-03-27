'ഈ വർഷം മനോഹരമായ ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിന്റേതാണ്';മകള് വിസ്മയയ്ക്ക് ഹൃദയം തൊടുന്ന ആശംസയുമായി മോഹന്ലാല്
വിസ്മയയുടെ മനോഹരമായ ചിത്രത്തിനോടൊപ്പമാണ് ഹൃദയംഗമമായ വാക്കും മോഹന്ലാല് കുറിച്ചത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 27, 2026 at 1:30 PM IST
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയയുടെ പിറന്നാള് ദിനമാണ് ഇന്ന്. മകള്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകള് നേര്ന്ന് മോഹന്ലാല് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോള് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ കവരുന്നത്.
തന്റെ മകള് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിലും അവള് കാണിക്കുന്ന താത്പര്യവും ധൈര്യവും തന്നെ ഏറെ അഭിമാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു. അവളുടെ കഴിവുകള് ലോകം തിരിച്ചറിയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വര്ഷമാകട്ടെ ഇതെന്നുമാണ് മോഹന്ലാലിന്റെ വാക്കുകള്. വിസ്മയയുടെ മനോഹരമായ ചിത്രത്തിനോടൊപ്പമാണ് ഹൃദയംഗമമായ കുറിപ്പും മോഹന്ലാല് പങ്കുവച്ചത്.
മോഹന്ലാലിന്റെ വാക്കുകള്
"പ്രിയപ്പെട്ട മായക്കുട്ടിക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ. ഈ വർഷം മനോഹരമായ ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിന്റേതാണ്. നിന്റെ പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയുന്നതിനും സിനിമയിലേക്കുള്ള നിന്റെ ചുവടുവെപ്പുകൾക്കും ഈ വർഷം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. നീ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ കാണിക്കുന്ന താല്പ്പര്യത്തിലും ധൈര്യത്തിലും എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. ലോകം നിന്റെ കഴിവ് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വർഷമാകട്ടെ ഇത്. സ്നേഹത്തോടെ, അച്ഛ", മോഹൻലാൽ കുറിച്ചു.
പിതാവിന്റെയും സഹോദരന്റെയും പാത പിന്തുടര്ന്ന് സിനിമയില് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനിരിക്കുകയാണ് വിസ്മയ. ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'തുടക്കം' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് വിസ്മയ നായികയായി എത്തുന്നത്.
വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറില് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് നിര്മിക്കുന്നത്.ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ മകന് ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയാണ് ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരടക്കം നിരവധി പേരാണ് വിസ്മയയ്ക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുന്നത്.
മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് ആദ്യമായി നായികയായി എത്തുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയില് ആരാധകര് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഓണം റിലീസായി സിനിമ തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന.
അതേസമയം മോഹന്ലാലും ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ഇതുവരെ ചിത്രത്തിന്റെതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ പോസ്റ്ററിലും സെക്കന്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിലും മോഹന്ലാലിന്റെ സാന്നിധ്യം ആരാധകര് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഫാമിലി ത്രില്ലര് ജോണറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.
അപ്രതീക്ഷിതമായ പല വഴിത്തിരിവുകളും, സസ്പെൻസുമൊക്കെ ചിത്രത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
സായ് കുമാർ, ബോബി കുര്യൻ, ഗണേഷ് കുമാർ, തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഡോ. എമിൽ ആൻ്റെണിയും, ഡോ. അനീഷ ആൻ്റെണിയുമാണ് എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ്. ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ, അഖിൽ കൃഷ്ണ, ജൂഡ് .ആൻ്റണി ജോസഫ്, എന്നിവരാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സംഗീതം. ജെയ്ക്ക് ബിജോയ്സ്, ഛായാഗ്രഹണം -ജോമോൻ.ടി. ജോൺ, എഡിറ്റിംഗ്- ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - സന്തോഷ് രാമൻ. മേക്കപ്പ് - ജിതേഷ് പൊയ്യ, കോസ്റ്റ്യം ഡിസൈൻ -അരുൺ മനോഹർ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സൈലക്സ്c ഏബ്രഹാം, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - മനോഹരൻ' കെ. പയ്യന്നൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് - വിനോദ് ശേഖർ, ശ്രീക്കുട്ടൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ബിജു തോമസ്, പി ആര് ഒ വാഴൂർ ജോസ്.