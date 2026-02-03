ഇത് രംഗണ്ണനോ പൂവള്ളി ഇന്ദുചൂഢനോ? സോഷ്യല് മീഡിയ കത്തിച്ച് മോഹന്ലാലിന്റെ പുത്തന് ഫോട്ടോ
മോഹന്ലാലിന്റെ പുതിയ ഫോട്ടോയാണ് ഇപ്പോള് ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 3, 2026 at 10:20 AM IST
നടന വിസ്മയം മോഹന്ലാലിന്റെ പുതിയ ലുക്കാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം താടിയെടുത്ത് മീശ പിരിച്ച് നില്ക്കുന്ന താരത്തിന്റെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ആരാധകരെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ തവണയും താരം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഞൊടിയിടയിലാണ് ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ പുതിയ ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് മോഹന്ലാല്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് ഈ ഫോട്ടോ ആരാധകര് ഏറ്റെടുത്തത്. നടന് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈല് ചിത്രവും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ കമന്റുകള്ക്കൊണ്ടും ലൈക്കുകള്ക്കൊണ്ടും മോഹന്ലാലിന്റെ പ്രൊഫൈല് നിറയുകയാണ്. വെള്ള ഷര്ട്ടില് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൂച്ചയുള്ള ഷര്ട്ടാണ് മോഹന്ലാല് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോക്കറ്റില് നിന്ന് പൂച്ച പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഷര്ട്ട് ഡിസൈന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
തരുണ് മൂര്ത്തി, ടൊവിനോ തോമസ് എന്നിവരും ലൈക്കുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലവ്ലജന് എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെ തരുണ്മൂര്ത്തി സ്റ്റോറിയും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ലാലേട്ടൻ തീയിട്ടു എന്നാണ് ചിലര് കുറിക്കുന്നത്. 'കോവിലകം വാങ്ങാന് വന്ന ആളാണോ?' , 'ഏതാ ഈ ഏഴാം തമ്പുരാന്', എന്തിന്റെ സൂചനയാണീ പോക്കറ്റിലെ പൂച്ച, പൂവള്ളി ഇന്ദുചൂഢന് ഈസ് ബാക്ക് തുടങ്ങി നിരവധി കമന്റുകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്നത്. എന്നാല് ആവേശത്തിലെ രംഗണ്ണനോടും സാമ്യമുണ്ടെന്നാണ് ചിലര് പറയുന്നത്. ആവേശത്തിലെ രംഗണ്ണനും വെളുപ്പില് സ്വര്ണനിറത്തിലുള്ള പ്രിന്റുള്ള ഷര്ട്ടുകളാണ് ധരിച്ചിരുന്നതെന്നും ചിലര് ഓര്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം തുടരും എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം മോഹന്ലാലും തരുണ് മൂര്ത്തിയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഇപ്പോള് താരം അഭിനയിക്കുന്നത്. L366 എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് താത്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിലെ ലുക്കാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ കവരുന്നത്. പൊലീസ് വേഷത്തിലാണ് മോഹന്ലാല് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. താരത്തിന്റെ ക്യാരക്ടര് പോസ്റ്റര് അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
മോഹൻലാലിന്റെ ഈ ലുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം സിനിമയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട്. തുടരും എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വിന്റേജ് ലാലേട്ടന്റെ കളിയും ചിരിയും കുസൃതികളും തിരുച്ചു തന്ന തരുണ് മൂര്ത്തി ഇപ്പോള് നടന്റെ പഴയ ലുക്കും തിരിച്ചു കൊണ്ടു വന്നുവെന്ന് പറയുന്നവരും ഏറെയാണ്.
ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ മോഹൻലാൽ ആദ്യമായി നായകനാകുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് L366. രതീഷ് രവിയാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത്. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നത് മീരാ ജാസ്മിന് ആണ്.
ഷാജി കുമാറാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. തുടരും ചിത്രത്തിന് സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിച്ച ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിനും സംഗീതം നല്കുന്നത്. എഡിറ്റിംഗ് വിവേക് ഹര്ഷനും ആര്ട്ട് ഡയറക്ടര് ഗോകുല് ദാസുമാണ്. സൗണ്ട് ഡിസെന് വിഷ്ണു ഗോവിന്ജ് നിര്വഹിക്കുമ്പോള് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈന് ചെയ്യുന്ന മഷര് ഹംസയാണ്.
ഓപ്പറേഷൻ ജാവ, സൗദി വെള്ളക്ക, തുടരും എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'L366' നേരത്തെ സന്ത്യന് അന്തിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത രസതന്ത്രം, ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം എന്ന ചിത്രങ്ങളിലാണ് മീരാ ജാസ്മിനും മോഹന്ലാലും ഒരുമിച്ചെത്തിയത്.
