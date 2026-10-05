'പ്രിയനോടൊപ്പം ചെയ്ത സിനിമകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്'; മോഹന്ലാല്
ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോള റീ റിലീസ് ഒക്ടോബർ 8ന്, വീഡിയോയുമായി മോഹൻലാൽ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 10:45 AM IST
മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും ജനപ്രിയ ക്ലാസിക്കുകളിലൊന്നായ മോഹൻലാൽ-പ്രിയദർശൻ ചിത്രം ‘തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്’ പുതിയ സാങ്കേതിക മികവോടെ വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിലെത്തുകയാണ്. 1994ൽ പുറത്തിറങ്ങി മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പിന്നിട്ടിട്ടും മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ 4K റീമാസ്റ്റർ പതിപ്പാണ് ഒക്ടോബർ 8ന് ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്.
റീ റിലീസിന് മുന്നോടിയായി ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഓർമ്മകളും ആവേശവും പങ്കുവെച്ച് മോഹൻലാൽ രംഗത്തെത്തി. പ്രിയദർശനൊപ്പം ചെയ്ത സിനിമകളിൽ തനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ‘തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്’ എന്ന് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. "മികച്ച ഫ്രെയിമുകളിലൂടെ ദൃശ്യവിസ്മയം തീർത്തും തിയേറ്ററുകളിൽ ചിരിയുടെ തിരമാല സൃഷ്ടിച്ചും പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയ സിനിമയാണിത്", മോഹന്ലാല് ഓർമിച്ചു.
4K ദൃശ്യ മികവിൽ ‘തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്’ വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ മാണിക്യനായി താനും എത്തുകയാണെന്ന ആവേശവും മോഹൻലാൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെയും അതിന്റെ ലോകത്തെയും പുതിയ തലമുറയ്ക്കൊപ്പം വീണ്ടും തിയേറ്ററിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ സന്തോഷവും താരം പങ്കുവെച്ചു.
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറവും മായാത്ത ‘തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്’
1994ൽ റിലീസ് ചെയ്ത 'തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്' മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കോമഡി-റൊമാന്റിക് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച മാണിക്യൻ, ശോഭനയുടെ കാർത്തുമ്പി, നെടുമുടി വേണുവിന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണന് തമ്പുരാൻ തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഓർമകളിൽ ഇന്നും സജീവമാണ്.
ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രണയവും സൗഹൃദവും നർമ്മവും കുടുംബബന്ധങ്ങളും ഒരുപോലെ കോർത്തിണക്കിയാണ് പ്രിയദർശൻ ചിത്രം ഒരുക്കിയത്. കഥയിലെ നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കൊപ്പം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വൈകാരിക തലങ്ങളും സിനിമയെ പ്രേക്ഷകരോട് ചേർത്തുനിർത്തി.
മാണിക്യന്റെയും കാർത്തുമ്പിയുടെയും പ്രണയവും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണന് തമ്പുരാന്റെ കഥാപാത്രവും ഇന്നും സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണ്. തിയേറ്ററിൽ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച നിരവധി രംഗങ്ങൾ പിന്നീട് മലയാള സിനിമയിലെ തന്നെ ഐക്കോണിക് കോമഡി രംഗങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്തു.
പുതിയ തലമുറയിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ചിത്രം ആദ്യമായി ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ അനുഭവിക്കാനും പഴയ തലമുറയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയെ വീണ്ടും തിയേറ്റർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള അവസരമാണ് ഈ റീ റിലീസ് ഒരുക്കുന്നത്.
പുതിയ സാങ്കേതിക മികവോടെയാണ് ‘തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്’ വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ 35mm നെഗറ്റീവ് 4Kയിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് സൂപ്പർ 4K നിലവാരത്തിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്താണ് പുതിയ പതിപ്പ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ യഥാർഥ ദൃശ്യഭാവവും നിറങ്ങളും ഫ്രെയിമുകളുടെ സ്വാഭാവികതയും പരമാവധി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് റീമാസ്റ്ററിങ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ പഴയ സിനിമയുടെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടാതെ കൂടുതൽ വ്യക്തതയും വിശദാംശങ്ങളും നിറഞ്ഞ ദൃശ്യാനുഭവമായിരിക്കും പുതിയ പതിപ്പ് നൽകുക.
പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ കെ.വി. ആനന്ദ് ഒരുക്കിയ മനോഹരമായ ഫ്രെയിമുകൾ 4K മികവിൽ വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് റീ റിലീസിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകളിലൊന്ന്. ചിത്രത്തിന്റെ ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലവും പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വേഷവിധാനങ്ങളും സെറ്റുകളും കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അനുഭവിക്കാനാകും.
ഒറിജിനൽ ചിത്രത്തിന്റെ ദൃശ്യശൈലിയും സ്വഭാവവും മാറ്റാതെയാണ് റീമാസ്റ്ററിങ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുതിയ പതിപ്പ് ഒരു പുതിയ സിനിമയായി തോന്നുന്നതിനേക്കാൾ, പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട പഴയ സിനിമയെ കൂടുതൽ മികച്ച സാങ്കേതിക നിലവാരത്തിൽ വീണ്ടും കാണുന്ന അനുഭവമായിരിക്കും നൽകുക.
ദൃശ്യ മികവിനൊപ്പം ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ശബ്ദ സാങ്കേതികവിദ്യയും പുതിയ പതിപ്പിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. ചിത്രത്തിലെ സംഗീതവും ഗാനങ്ങളും പശ്ചാത്തല ശബ്ദങ്ങളും കോമഡി രംഗങ്ങളിലെ സൗണ്ട് ഡിസൈനുമെല്ലാം പുതിയ സൗണ്ട് മിക്സിലൂടെ കൂടുതൽ തിയേറ്റർ അനുഭവം നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ഒരുക്കിയ സംഗീതവും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രചിച്ച ഗാനങ്ങളും ‘തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്’ എന്ന സിനിമയുടെ ജനപ്രീതിയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവയായി തുടരുന്നു.
പുതിയ സൗണ്ട് മിക്സിലൂടെ ഗാനങ്ങളും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും കൂടുതൽ ആഴത്തിലും വ്യക്തതയിലും അനുഭവിക്കാനാകും. ചിത്രത്തിലെ നർമ്മ രംഗങ്ങളും പശ്ചാത്തല ശബ്ദങ്ങളും തിയേറ്ററിലെ സർറൗണ്ട് സൗണ്ട് സംവിധാനത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ആവേശകരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
അങ്ങനെ, പഴയ ഓർമകളെ പുതിയ സാങ്കേതിക മികവിനൊപ്പം വീണ്ടും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ‘തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്’ റീ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നത്.
മോഹൻലാൽ, ശോഭന, നെടുമുടി വേണു എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചത് പ്രിയദർശൻ ആണ്. ശ്രീനിവാസൻ, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ, കെ.പി.എ.സി ലളിത, സുകുമാരി, കുതിരവട്ടം പപ്പു, ശങ്കരാടി, ഗീത വിജയൻ, സോണിയ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു.
ചിത്രത്തിന്റെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തത് കെ.വി. ആനന്ദ് ആണ്. സംഗീതം ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസും പശ്ചാത്തല സംഗീതം എസ്.പി. വെങ്കടേഷുമാണ് ഒരുക്കിയത്. ഗാനങ്ങൾക്ക് വരികൾ എഴുതിയത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയാണ്.
എൻ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിച്ചു. സംഘട്ടനം ത്യാഗരാജൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ സാബു സിറിൽ എന്നിവരാണ് നിർവഹിച്ചത്. ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളിലും ചിത്രം ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഛായാഗ്രഹണത്തിന് കെ.വി. ആനന്ദിനും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനിന് സാബു സിറിലിനും ദേശീയ തലത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. കൂടാതെ അഞ്ച് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളും ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി.
വീണ്ടും തിയേറ്ററിൽ മാണിക്യനെ കാണാൻ കാത്ത് ആരാധകർ
മോഹൻലാലിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായ മാണിക്യനെ വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണാനുള്ള ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകർ. ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനുകളിലൂടെയും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയും പലതവണ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമ തിയേറ്റർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പുതിയ സാങ്കേതിക മികവോടെ അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് റീ റിലീസ് നൽകുന്നത്.
മോഹൻലാൽ-ശോഭന കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ജനപ്രീതിയും പ്രിയദർശന്റെ നർമ്മം നിറഞ്ഞ കഥപറച്ചിലും കെ.വി. ആനന്ദിന്റെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളും ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസിന്റെ സംഗീതവും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയുടെ ഗാനങ്ങളും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രമായതിനാൽ തന്നെ റീ റിലീസിന് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
പ്രസിദ്ധി ക്രിയേഷൻസിന്റെയും സൂര്യ സിനി ആർട്സിന്റെയും ബാനറിൽ എൻ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിർമ്മിച്ച ‘തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്’ ഒക്ടോബർ 8ന് ആഗോളതലത്തിൽ വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
റീ റിലീസിനായി ചിത്രം 4Kയിൽ റീമാസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാറ്റിനൗവും ഇ ഫോർ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സും ചേർന്നാണ്. രചന, സംവിധാനം: പ്രിയദർശൻ, നിർമ്മാതാവ്: എൻ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ബാനർ: പ്രസിദ്ധി ക്രിയേഷൻസ്, സൂര്യ സിനി ആർട്സ്, ഛായാഗ്രഹണം: കെ.വി. ആനന്ദ്, സംഗീതം: ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ്, പശ്ചാത്തല സംഗീതം: എസ്.പി. വെങ്കടേഷ്, എഡിറ്റിംഗ്: എൻ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഗാനരചന: ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി, സംഘട്ടനം: ത്യാഗരാജൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ: സാബു സിറിൽ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്: ഉണ്ണി രാജേന്ദ്രൻ, പിആർഒ: ഐശ്വര്യ രാജ്.