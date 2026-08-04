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പറഞ്ഞതില്‍ ഉറച്ചു തന്നെ വിസ്‌മയ; മകള്‍ക്ക് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്- മോഹന്‍ലാല്‍

നീറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണയുമായി വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിന് ഒട്ടേറെ വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് താരത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത്.

MOHANLAL VISMAYA MOHANLAL THUDAKKAM MOVIE STUDENT PROTEST
Vismaya and Mohanlal (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 10:56 AM IST

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ച്ഛന്‍റെയും സഹോദരന്‍റെയും പാത പിന്തുടര്‍ന്ന് സിനിമയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുകയാണ് വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാല്‍. ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുകയാണ്. ഒരു താരം എന്ന് സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയില്‍ വിസ്‌മയ സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

നീറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണയുമായി വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിന് ഒട്ടേറെ വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് താരത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. നടന്‍ മേജര്‍ രവിയടക്കം വിസ്‌മയയെ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം അഭിമുഖത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായ തന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിസ്‌മയ സംസാരിച്ചു. മുമ്പ് വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ പങ്കുവെച്ച അഭിപ്രായം വലിയ വിവാദമായിരുന്നു.

"പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. നമ്മുടേത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. ചോദ്യം ചെയ്യാനും കേൾക്കപ്പെടാനുമുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. ശക്തിപ്രയോഗത്തിന് പകരം സംവാദമാണ് വേണ്ടത്. രാഷ്ട്രീയം മനുഷ്യത്വത്തിന് അതീതമാകരുത്. ഏത് പാർട്ടി അധികാരത്തിലായാലും നാളെയും ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കും," വിസ്‌മയ പ്രതികരിച്ചു.

ഈ വിഷയത്തില്‍ നടനും വിസ്‌മയയുടെ പിതാവുമായ മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രതികരിക്കുകയാണ്. വിസ്മയയ്ക്കും ഭാര്യ സുചിത്രയ്ക്കുമൊപ്പം നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രതികരിച്ചത്. വിസ്‌മയ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും തന്‍റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മകള്‍ക്കുണ്ടെന്നുമാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ പറയുന്നത്.

''വിസ്‌മയയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. വിസ്‌മയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സംസാരിക്കാനും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാനുമുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ അതില്‍ക്കൂടിയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. പോപ്പുലാരിറ്റി കൂടുമ്പോഴാണ് കുഴപ്പം ഉണ്ടാവുന്നത്',' മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം തനിക്ക് ആരേയും നിയന്ത്രിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് വിസ്‌മയ പറഞ്ഞു.

"എനിക്ക് എന്നെ മാത്രമേ നിയന്ത്രിക്കാനാവൂ. എന്‍റെ വാക്കുകളെ മാത്രമേ നിയന്ത്രിക്കാനാവൂ. മറ്റാരെയും നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ അലോസരപ്പെടുത്താറില്ല. എനിക്ക് എന്‍റെ ഊര്‍ജ്ജം നഷ്ടപ്പെടുത്താന്‍ താല്‍പര്യമില്ല,'' എന്നായിരുന്നു വിസ്മയയുടെ പ്രതികരണം.

ജൂഡ് ആന്തണിയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറക്കുന്ന തുടക്കം സിനിമ ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്. ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരിന്‍റെ മകള്‍ ആശിഷ് ആന്‍റിണിയുടെയും അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമാണ് തുടക്കം.

ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ, അഖിൽ കൃഷ്ണ, ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സായ് കുമാർ, ബോബി കുര്യൻ, ഗണേഷ് കുമാർ എന്നിവരടക്കം നിരവധി പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

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VISMAYA MOHANLAL
THUDAKKAM MOVIE
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