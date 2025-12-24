ETV Bharat / entertainment

മൂന്ന് ലുക്കിലുള്ള മോഹന്‍ലാല്‍; മാസ് പ്രകടനത്തിനായി കാത്ത് ആരാധകര്‍, വൃഷഭ നാളെ തിയേറ്ററുകളില്‍

മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമാണ് വൃഷഭ.

MOHANLAL VRUSSHABHA MOVIE LATEST MOVIE RELEASES mohanlal movies
Vrusshabha Movie Poster (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 24, 2025 at 3:31 PM IST

ന്ത്യന്‍ സിനിമാ ലോകവും മലയാളികളും ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായി എത്തുന്ന വൃഷഭ. ആഗോളതലത്തില്‍ ചിത്രം ക്രിസ്‌മസ് റിലീസായി നാളെ (ഡിസംബര്‍ 25) തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുകയാണ്. കന്നഡ സംവിധായകന്‍ നന്ദകിഷോര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ബിഗ് ബഡ്‌ജറ്റിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രത്തില്‍ താരത്തിന്‍റെ മാസ് പ്രകടനത്തിന് തന്നെയാണ് ആരാധകരും കാത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ ക്യാന്‍വാസില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം അഞ്ചുഭാഷകളിലായാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുക. ഒരു അച്ഛൻ - മകൻ ബന്ധത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അതിശക്തമായ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

വൃഷഭ ഒരേ സമയം വാണിണ്യ ചിത്രവും വൈകാരിക ചിത്രവുമാണെന്നെന്നാണ് സംവിധായകന്‍റെ അഭിപ്രായം. ചിത്രത്തില്‍ മൂന്ന് ലുക്കുള്ള മോഹന്‍ലാലിനെയാണ് കാണാന്‍ പോകുന്നത് എന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്. രണ്ട് പീരീഡ് ലുക്കുകളും വര്‍ത്തമാന ലുക്കിലുമാണ് ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തുന്നത്.

മികച്ച ദൃശ്യവിരുന്നും ആക്ഷന്‍ സ്വീകന്‍സുകളുമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ആകര്‍ഷണങ്ങളില്‍ ഒന്ന്. കന്നഡയില്‍ എട്ടു സിനിമകള്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത സംവിധായകനാണ് നന്ദ കിഷോര്‍. അതില്‍ നാലെണ്ണം സൂപ്പര്‍ഹിറ്റായതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃഷഭയ്ക്കും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ വാനോളമാണ്. ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ പുതിയ റെക്കോര്‍ഡ് കുറിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വമ്പന്‍ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നത്.

ക്രിസ്‌മസ് അവധിക്കാലം പ്രമാണിച്ച് കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള തിയേറ്ററുകളില്‍ വൻ തോതിലുള്ള ഫാൻ ഷോകളും റിലീസ് ദിനത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തെലുഗു നടൻ റോഷൻ മേക്ക ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ഷനായ കപൂർ, സഹറ എസ് ഖാൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികമാർ. രാഗിണി ദ്വിവേദി, സമർജിത് ലങ്കേഷ് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്.

ജനാർദൻ മഹർഷി, കാർത്തിക് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സിനിമയ്ക്ക് സംഭാഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എവിഎസ് സ്റ്റുഡിയോസിന്‍റെ ബാനറിൽ അഭിഷേക് വ്യാസ്, വിശാൽ ഗുർണാനി എന്നിവരും ബാലാജി ടെലിഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ ശോഭ കപൂർ, ഏക്താ ആർ കപൂർ, സി.കെ. പത്മകുമാർ, വരുൺ മാത്തൂർ, സൌരഭ് മിശ്ര, അഭിഷേക് വ്യാസ്, വിശാൽ ഗുർനാനി, പ്രവീർ സിങ്, ജൂഹി പരേഖ് മേത്ത എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചത്.

ഛായാഗ്രഹണം ആന്റണി സാംസൺ, എഡിറ്റിങ് കെ.എം. പ്രകാശ്, സംഗീതം സാം സി.എസ്., സൗണ്ട് ഡിസൈൻ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി, ആക്ഷൻ പീറ്റർ ഹെയ്ൻ, സ്റ്റണ്ട് സിൽവ, നിഖിൽ എന്നിവർ നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏകദേശം 200 കോടി രൂപ ബഡ്‌ജറ്റില്‍ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ആക്ഷനും, പുരാണവും, വികാരങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ച ഒരു ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കുകയെന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിനോടകം പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

നാടകീയമായ സംഭവവികാസങ്ങളുടേയും വിസ്മയകരമായ ദൃശ്യങ്ങളുടെയും ലോകത്തേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ എത്തിക്കാനാണ് അണിയറക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

നന്ദകിഷോര്‍ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ രചനയും നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസ് ആണ് കേരളത്തില്‍ വിതരണത്തിന് എത്തിക്കുന്നത്. കണക്‌റ്റ് മീഡിയയും ബാലാജി ടെലിഫിലിംസും അഭിഷേക് എസ് വ്യാസ് സ്റ്റുഡിയോയും ചേര്‍ന്നാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മോഹൻലാലിന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമകളിലൊന്നായി 'വൃഷഭ' മാറുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

