ലൊക്കേഷനില്‍ അപൂര്‍വമായി; മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മയുടെ അവസാനകാല ചിത്രങ്ങളും ഓര്‍മകളും പങ്കുവച്ച് അനന്ത പത്മനാഭന്‍

അപൂര്‍വമായാണ് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മ ലൊക്കേഷനില്‍ എത്താറുള്ളത്. തൂവാനത്തുമ്പികളുടെ ലൊക്കേഷനിലെ ഓര്‍മകളും ശാന്തകുമാരിയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ചും പത്മരാജന്‍റെ മകന്‍.

ANANTHA PADMANABHAN MOHANLAL MOTHER DEATH SANTHAKUMARI DEATH MOHANLAL
മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മ ശാന്തകുമാരിയും പത്മരാജന്‍റെ ഭാര്യ രാധാലക്ഷ്‌മിയും (fb@ananthapathamanabhan)
Published : December 30, 2025 at 7:53 PM IST

മോഹൻലാലിന്‍റെ അമ്മ ശാന്തകുമാരിയുടെ വിയോഗം മലയാളികളെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീനിവാസന്‍റെ വേര്‍പാടിന്‍റെ വേദന മായും മുന്‍പേയാണ് മോഹന്‍ലാലിനെ തേടി മറ്റൊരു ഉള്ളുനോവുന്ന വാര്‍ത്തയെത്തുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മകള്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് പത്മരാജന്‍റെ മകനും എഴുത്തുകാരനുമായ അനന്തപത്മനാഭൻ.

മോഹൻലാലിന്‍റെ അമ്മയും പത്മരാജന്‍റെ ഭാര്യ രാധാലക്ഷ്‌മിയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്‍റെ ഓര്‍മകളാണ് അനന്തപത്മനാഭൻ പങ്കുവച്ചത്.

മോഹന്‍ലാലിനേയും സിനിമയേയും അറിയുന്നതിന് മുന്‍പേ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അമ്മയെയാണ് അറിയുന്നത്. കണ്ടപ്പോൾ എടുത്ത ചിത്രം. അമ്മയുടെ കൈ വിടാതെ പിടിച്ചിരുന്നു. ഇറങ്ങുന്നു എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ വിഷമം ആയി, കരഞ്ഞുവെന്നാണ് അനന്തപത്മനാഭൻ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്. അവസാന കൂടിക്കാഴ്ചയിലെടുത്ത ചിത്രങ്ങളും അനന്തപത്മനാഭൻ ഇതിനോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

അനന്തപത്മനാഭന്‍റെ കുറിപ്പ്

1979 ലാണ് അമ്മ ആദ്യം കാണുന്നത്. ജഗതിയിലെ ഉണ്ണി വല്യച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ വച്ച്. സിനിമയ്ക്കു മുന്നേയുള്ള ഗാഢ സ്നേഹം. അവർ തമ്മിൽ അര നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സൗഹൃദം. ലാലേട്ടനെ പിന്നെയാണ് അറിയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മേയിൽ ശാന്ത ആന്റിയെ കണ്ടപ്പോൾ എടുത്ത ചിത്രം. അമ്മയുടെ കൈ വിടാതെ പിടിച്ചിരുന്നു. ഇറങ്ങുന്നു എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ വിഷമം ആയി. കരഞ്ഞു. മനസ്സിൽ നിന്നും മായാത്തവർക്ക് വിടപറയലുകൾ വേണ്ടല്ലോ.

പത്മരാജന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത് മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായ തൂവാനത്തുമ്പികളുടെ ലൊക്കേഷനില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മ ശാന്തകുമാരി എത്തിയിരുന്നു. അപൂർവമായാണ് അമ്മ ഷൂട്ടിങ് സെറ്റുകളിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മയോടൊപ്പം പത്മരാജന്‍റെ ഭാര്യ രാധാലക്ഷ്‌മിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

അമ്മാവനൊപ്പം മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മ എത്തിയത്. ആ അനുഭവം പത്മരാജന്‍റെ മകനും എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനുമായ അനന്തപത്മനാഭന്‍ ഒരിക്കൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ‘അമ്മ മകന്റെ സെറ്റിൽ വന്ന അപൂർവ നിമിഷം’ എന്ന തലക്കെട്ടോടെയായിരുന്നു ആ അനുഭവം അനന്തപത്മനാഭന്‍ പങ്കുവച്ചത്.

അനന്തപത്മനാഭന്‍ മുൻപ് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ്: ‘‘അമ്മ മകന്റെ സെറ്റിൽ വന്ന അപൂർവ നിമിഷം. (ലൊക്കേഷൻ: കേരള വർമ കോളജ്, തൃശൂർ) 1977 ലാണ് വിശ്വനാഥൻ നായർ അങ്കിളിനെയും ശാന്ത ആന്റിയെയും അച്ഛനും അമ്മയും പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധു, എം. ശേഖരൻ എന്ന ഉണ്ണി വല്യച്ഛന്റെ ജഗതിയിലുളള വീട്ടിൽ വച്ച്. അദ്ദേഹം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ലോ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. വിശ്വനാഥൻ നായർ അങ്കിളിന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ. അന്ന് ലാലേട്ടൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പിന്നെയുളള വർഷങ്ങളിൽ അമ്മയും ശാന്ത ആന്റിയും നല്ല പരിചയക്കാരായി, നല്ല കൂട്ടുകാരികളും.

അനന്തപത്മനാഭന്‍ മുൻപ് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ്

‘‘അമ്മ മകന്റെ സെറ്റിൽ വന്ന അപൂർവ നിമിഷം. (ലൊക്കേഷൻ: കേരള വർമ കോളജ്, തൃശൂർ) 1977 ലാണ് വിശ്വനാഥൻ നായർ അങ്കിളിനെയും ശാന്ത ആന്റിയെയും അച്ഛനും അമ്മയും പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധു, എം. ശേഖരൻ എന്ന ഉണ്ണി വല്യച്ഛന്റെ ജഗതിയിലുളള വീട്ടിൽ വച്ച്. അദ്ദേഹം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ലോ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. വിശ്വനാഥൻ നായർ അങ്കിളിന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ. അന്ന് ലാലേട്ടൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പിന്നെയുളള വർഷങ്ങളിൽ അമ്മയും ശാന്ത ആന്റിയും നല്ല പരിചയക്കാരായി, നല്ല കൂട്ടുകാരികളും.

അന്ന് തൃശ്ശൂർ സെറ്റിൽ അമ്മയും വന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കഥ പറഞ്ഞിരിക്കാനായി. പൂജപ്പുര കഥകൾ. ഷോട്ടിനിടക്ക് ലാലേട്ടൻ വന്നു കുസൃതി പറഞ്ഞ് പോവും. ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവൻ രാധാകൃഷ്ണനും ഉണ്ട്. ‘തൂവാനത്തുമ്പി’കളിലെ "മൂലക്കുരുവിന്‍റെ അസ്ക്യത" എടുക്കുന്ന സമയം. അമ്മ വന്നതിന്‍റെ പ്രസന്നത മുഴുവനും ആ പ്രകടനത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ശാന്ത ആന്‍റിയും അമ്മയുമൊന്നും ഷോട്ട് കാണാനൊന്നും നിന്നില്ല.

ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കൊച്ചി എളമക്കരയിലെ വസതിയിൽ വച്ചായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മ ശാന്തകുമാരിയുടെ അന്ത്യം. പക്ഷാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയില്‍ ആയിരുന്നു. ബുധനാഴ്‌ചയാണ് സംസ്‌കാരം.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

