അന്ന് ലാലേട്ടന്റെ പോക്കറ്റില് പൂച്ച! ഇന്ന് മമ്മൂക്കയുടെ നെഞ്ചില് മുയല്; ചര്ച്ചയായി താരങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ്യൂം
ആരാധകര്ക്ക് ഈസ്റ്റര് ആശംസകള് നേര്ന്ന് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 5, 2026 at 2:33 PM IST
മലയാളത്തിന്റെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും. താരങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഓരോ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയുമെല്ലാം വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്.
അതുപോലെയൊരു ഫോട്ടോയാണ് ഇപ്പോള് മമ്മൂട്ടി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്റെ ആരാധകര്ക്ക് ഈസ്റ്റര് ആശംസ നേര്ന്നുകൊണ്ട് പങ്കുവച്ച ഫോട്ടായാണിത്. ഈ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ മനം കവരുന്നത്. ഈസ്റ്റര് ആശംസകള് മോഹന്ലാലും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇതൊന്നുമല്ല സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചര്ച്ച. ഇരുവരുടെയും കോസ്റ്റ്യൂമിനെ കുറിച്ചാണ്.
'എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഈസ്റ്റർ ആശംസിക്കുന്നു' എന്നാണ് മമ്മൂട്ടി കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിത്രത്തോടൊപ്പമാണ് ഈസ്റ്റര് ആശംസകള് താരം നേര്ന്നത്. പതിവു പോലെ കിടിലന് ലുക്കില് എത്തിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഷര്ട്ടിലാണ് ആരാധകരുടെ കണ്ണുടക്കിയത്.
പീച്ച് നിറത്തിലുള്ള ഷര്ട്ടില് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത ഒരു മുയലിനെയും കാണാം. ഇത് കണ്ടതോടെ നിരവധി പേരാണ് ലൈക്കും കമന്റുമായി എത്തുന്നത്. ഈ ചിരി മതി മനസ് നിറയാൻ എന്നാണ് പോസ്റ്റിന് താഴെ പലരും കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. കിടു ലുക്ക് എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു കമന്റുകള്...
അതിന് പിന്നാലെ മോഹന്ലാലിന്റെ ഈസ്റ്റര് ആശംസകളും എത്തി. ഒട്ടേറെ ആരാധകര് മോഹന്ലാലിനും ആശംസയുമായി എത്തുന്നുണ്ട്.
അടുത്തിടെ മോഹൻലാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച ചിത്രം ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ കവര്ന്നിരുന്നു.വെള്ള നിറമുള്ള ഷർട്ടാണ് മോഹൻലാലിന്റെ വേഷം. ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിനു മുകളിലിരിക്കുന്ന പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ ചിത്രത്തലാണ് ആരാധകരുടെ കണ്ണുടക്കിയത്.
എന്തായാലും, ലാലേട്ടന്റെ ഷർട്ടിലെ 'പൂച്ച സാറി'നു പിന്നാലെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. 'പുലിയുടെ നെഞ്ചത്തൊരു പൂച്ചക്കുട്ടി', 'ദേ ലാലേട്ടാ ഒരു പൂച്ച പോക്കറ്റിനുള്ളിൽ'- എന്നൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്ന കമന്റുകൾ. കോസ്റ്റ്യൂം- ഫാഷൻ സ്റ്റൈലിസ്റ്റും കൺസൽട്ടന്റുമായ ശാന്തി കൃഷ്ണയാണ് മോഹൻലാലിനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം മോഹന്ലാലും മമ്മൂട്ടിയും നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര് പുറത്തു വന്നത്. മെയ് ഒന്നിന് ആഗോള തലത്തില് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നിവരുടെ വമ്പൻ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ സ്പൈ ത്രില്ലർ ചിത്രത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്നാണ് ട്രെയിലര് കാണിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകര്ക്ക് വമ്പന് ദൃശ്യവിരുന്ന് തന്നെയാണ് ചിത്രം സമ്മാനിക്കുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര് ഞെട്ടുമെന്നുറപ്പാണ്. സ്പൈ ത്രില്ലറുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതിക നിലവാരത്തിലും കാൻവാസിലുമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മഹേഷ് നാരായണൻ ഒരുക്കുന്ന ഈ മൾട്ടിസ്റ്റാർ ചിത്രത്തിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻതാര, രേവതി, രാജീവ് മേനോൻ, ദര്ശന രാജേന്ദ്രന്, ജിനു ജോസഫ്, ഡാനിഷ് ഹുസൈൻ, ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്, സനൽ അമൻ, സെറീൻ ഷിഹാബ് , മദ്രാസ് കഫേ, പത്താൻ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ തീയറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റും സംവിധായകനുമായ പ്രകാശ് ബെലവാടിയും എന്നിവരും ചിത്രത്തില് നിര്ണായക വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
