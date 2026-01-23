ETV Bharat / entertainment

'ചുമ്മാ'... താടി വടിച്ച് മീശ പിരിച്ച് ചുള്ളന്‍ ലുക്കില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍; സോഷ്യൽ മീഡിയ കത്തിച്ചല്ലോ എന്ന് ആരാധകര്‍

ചിത്രം പങ്കുവച്ച് നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ വമ്പന്‍ സ്വീകാര്യതയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ലഭിക്കുന്നത്.

Mohanlal (fb)
January 23, 2026

താടി വടിച്ച് ക്ലീന്‍ ഷേവ് ലുക്കില്‍ ചുള്ളനായി മോഹന്‍ലാല്‍. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ലുക്കില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തുന്നത്. തുടരും എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പുതിയ ലുക്ക്.

ചിത്രത്തില്‍ പൊലീസ് വേഷത്തിലാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തുന്നത്. ചുമ്മാ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ക്ലീന്‍ ഷേവ് ലുക്കിലുള്ള ഫോട്ടോ മോഹന്‍ലാല്‍ പങ്കുവച്ചത്. ചിത്രം പങ്കുവച്ച് നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ വമ്പന്‍ സ്വീകാര്യതയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ലഭിക്കുന്നത്.

എന്‍റെ ലാലേട്ടാ സോഷ്യൽ മീഡിയ കത്തിച്ചല്ലോ, സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ലാലേട്ടൻ തീയിട്ടു, മോഹൻലാലിന്റെ ഈ ലുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം സിനിമയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം എന്നിങ്ങനെ കമന്‍റുകള്‍ കൊണ്ട് കമന്‍റ് ബോക്‌സ് നിറയുകയാണ്. തുടരുമിലൂടെ വിന്റേജ് ലാലേട്ടന്റെ കളിയും ചിരിയും കുസൃതികളും തിരിച്ചുതന്ന തരുൺ മൂർത്തി തന്നെ ഇപ്പോൾ നടന്‍റെ പഴയ ലുക്കും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുന്നവരും ഏറെയാണ്. പൂജ പോസ്റ്റര്‍ കണ്ടു മാറിയപ്പോഴേക്കും ദാ വന്നു അടുത്ത തീ സാധനം എന്നൊക്കെ രസകരമായി കുറിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

2020 ല്‍ ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ബിഗ് ബ്രദര്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ ക്ലീന്‍ ഷേവ് ലുക്കില്‍ എത്തിയത്.

തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് തുടക്കം കുറിച്ച L366 പൂജാ ചടങ്ങില്‍ താടി വച്ച മോഹന്‍ലാലിനെയാണ് കണ്ടത്. ആ സമയം തന്നെ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ താടിയെ കുറിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയും ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

തൊടുപുഴയിലാണ് ചിത്രത്തിന് തുടക്കമായത്. തുടരും സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്‌സ് രംഗം ചിത്രീകരിച്ച അതേ സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് പുതിയ സിനിമയുടെയും ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ പൂജാ ചിത്രങ്ങളില്‍ താടി വടിക്കാതെയാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തിയത്. മീരാ ജാസ്മി‌നാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിനിമയിലെ മറ്റ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരെ പരിചയപ്പെടുത്ത പോസ്റ്റ് തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. തുടരും സിനിമയിലെ പല അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരും തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലും ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ആഷിഖ് ഉസ്‌മാന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആദ്യമായി എത്തുന്ന മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് രതീഷ് രവിയണ്, ഷാജി കുമാറാണ് ഛായാഗ്രഹണം. സംഗീതം ജേക്‌സ് ബിജോയ്, സഹസംവിധാനം ബിനു പപ്പു, എഡിറ്റിംഗ് വിവേക് ഹര്‍ഷന്‍, സൗണ്ട് ഡിസൈന്‍ വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, ആര്‍ട്ട് ഡയറക്‌ടര്‍ ഗോകുല്‍ ദാസ്, കോസ്റ്റ്യൂം മഷാര്‍ ഹംസ, പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍ സുധര്‍മന്‍, രചന രതീഷ് രവി, റോണെക്‌സ് സേവ്യര്‍.

മനസിൽ നിറയുന്ന നന്ദിയോടെ ഞാൻ L366 യാത്ര തുടങ്ങുന്നു. നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും നന്ദി' എന്നാണ് പൂജയ്ക്ക് എത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് മോഹൻലാൽ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്. സിനിമയുടെ മുഴുവൻ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രവും മോഹൻലാൽ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

Mohanlalm Tharun Moorthy (fb)

ജീത്തു ജോസഫ് ചിത്രം ദൃശ്യം 3, നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോഹന്‍ലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന മഹേഷ് നാരായണന്‍ ചിത്രം പാട്രിയറ്റ്, പൃഥ്വിരാജ് നായകനാകുന്ന ഖലീഫ,മകള്‍ വിസ്‌മയ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ജൂഡ് ആന്തണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന തുടക്കം, രജനികാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ജയിലര്‍ 2, പ്രിയദര്‍ശന്‍റെ സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങുന്ന ഹൈവാന്‍ എന്നിവയാണ് മോഹൻലാലിന്‍റെ റിലീസ് കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ.

