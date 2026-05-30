ജോര്ജു കുട്ടിയെ കാണാന് രണ്ടാം വാരത്തിലും തിയേറ്ററില് തിരക്ക്! വിദേശത്ത് മാത്രം 100 കോടി; ദൃശ്യം 3 ഒൻപതാം ദിന കലക്ഷന്
ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ കലക്ഷന് റിപ്പോര്ട്ട്. മോഹന്ലാല് ചിത്രം ദൃശ്യം 3 രണ്ടാം വാരത്തിലും തിയേറ്റര് ഹൗസ്ഫുള്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 30, 2026 at 10:30 AM IST
ആഗോളതല തിയേറ്ററുകളില് തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച് ജോര്ജു കുട്ടി. ജീത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് മോഹന്ലാല് നായകനായ ദൃശ്യം 3 വലിയ ആവേശമാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരില് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദൃശ്യത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം റിലീസായി ഒന്പതാം ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും ശക്തമായ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകര് വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് ദൃശ്യം 3 ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ത്രില്ലറുകള്ക്ക് എന്നും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണുള്ളതെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ സിനിമ രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടും വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത്.
ഒൻപതാം ദിവസം, ദൃശ്യം 3 (മലയാളം) 2,524 ഷോകളിലായി ₹4.30 കോടി രൂപയുടെ ആകെ കലക്ഷൻ നേടി . ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷൻ ₹100.08 കോടി രൂപയായും ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കളക്ഷൻ ₹86.25 കോടി രൂപയായും ഉയർന്നു . വിദേശത്ത്, ചിത്രം 9ാം ദിവസം ₹6.00 കോടി രൂപ നേടിയതോടെ ഇതുവരെയുള്ള വിദേശ കളക്ഷൻ ₹109.00 കോടി രൂപയായി വര്ധിച്ചു . ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മൊത്തം കലക്ഷൻ ₹209.08 കോടി രൂപയായി ഉയര്ന്നു.
എട്ടാം ദിവസത്തിലെ പ്രകടനം നോക്കുമ്പോള് ചിത്രം അവിശ്വസനീയമായ പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം 6.50 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് കലക്ഷൻ നേടി, ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 2.3% കുറവ് മാത്രമാണ്. പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിലാണ് ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കാന് സാധിച്ചത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
മാത്രമല്ല ഒരു വലിയ ഓപ്പണിംഗ് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, ഒരു ആഴ്ചയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോൾഡ്, വളരെ ശക്തമായ വാമൊഴി സിനിമയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ, 38,373 ഷോകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചു, രണ്ടാം ആഴ്ചയിൽ പോലും ആരോഗ്യകരമായ ഒക്യുപ്പൻസി നിരക്ക് നിലനിർത്തി. കേരളത്തില് നിന്ന് തന്നെയാണ് സിനിമ കൂടുതല് കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത്. അതും മലയാളം പതിപ്പില് നിന്നും.
ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ കലക്ഷൻ മേഖല തിരിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുടനീളം ചിത്രം വൻ ഹിറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ, കേരളം അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഗ്രോസ് നേടി ചാർട്ടുകളിൽ മുന്നിലെത്തി.
ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ സംസ്ഥാന തിരിച്ചുള്ള ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്:
കേരളം: ₹62.65 കോടി
കർണാടക: ₹11.59 കോടി
എപിടിജി (ആന്ധ്രാപ്രദേശ് & തെലങ്കാന): ₹7.98 കോടി
തമിഴ്നാട്: ₹7.25 കോടി
ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ: ₹5.44 കോടി
ഇന്ത്യയിലെ ആകെ വരുമാനം (8 ദിവസം): ₹94.91 കോടി
അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകടനത്തിൽ ദൃശ്യം 3 റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കുകയാണ്. ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചിത്രം വിദേശ കളക്ഷനിൽ 10 മില്യൺ ഡോളർ കടന്നിരിക്കുന്നു. മലയാള സിനിമകൾക്ക് അപൂർവമായി മാത്രമേ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിയാറുള്ളു.
വെങ്കി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, വടക്കേ അമേരിക്കൻ വിപണിയാണ് ഇതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത്. ബുധനാഴ്ചയോടെ, ചിത്രം 42,000 ഡോളർ നേടി, വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ആകെ 1.77 മില്യൺ ഡോളറിലെത്തി. എട്ടാം ദിവസം, വിദേശ വിപണി 5.50 കോടി രൂപയും കൂടി വര്ധിച്ചു. മൊത്തം വിദേശ ഗ്രോസ് 103 കോടി രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു.
ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിലും വലിയ പ്രകടനമാണ് കണ്ടത്, ദൃശ്യം 3 ആദ്യവാരം അവസാനത്തോടെ 3.16 ദശലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റു. 2024 ന് ശേഷം ഒരു മലയാള ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ദൃശ്യം 3. എമ്പുരാന് ആണ് മുന്നില്.
ആദ്യവാരത്തില് എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രതിദിനം 200,000-ത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടത്. കൂടാതെ, ദേശീയ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന 300,000 കടന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രീമിയർ ഷോകൾ ഒഴികെ, മൾട്ടിപ്ലക്സുകളിലുടനീളം അതിന്റെ വമ്പിച്ച വ്യാപ്തി എടുത്തുകാണിക്കുന്നുമുണ്ട്.
മോളിവുഡിലെ എക്കാലത്തെയും റെക്കോർഡുകളിൽ, ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നെറ്റ് കലക്ഷന് നേടുന്ന ചിത്രങ്ങളില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ദൃശ്യം 3. മലയാളം പതിപ്പ് മാത്രം 70.65 കോടി നേടി. കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങിയ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളിലെ ഒക്യുപൻസി നിരക്ക് അസാധാരണമാംവിധം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
പലപ്പോഴും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ പോലും 50% മുതൽ 70% വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരുവിലും ചെന്നൈയിലും, സിനിമ വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. സിനിമാപ്രേമികള് ഏറ്റവും കൂടുതല് തെരെഞ്ഞടുത്ത് തിയേറ്ററുകളില് കാണുന്നത് ദൃശ്യം 3 ആണെന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്.
ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ മികച്ച 5 മലയാള സിനിമകൾ
L2: എമ്പുരാൻ - ₹80.70 കോടി
ദൃശ്യം 3 (മലയാളം) - ₹70.65 കോടി
വാഴ 2: ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യൺ ബ്രോസ് - ₹55.05 കോടി
തുടരും - ₹50.34 കോടി
ലോകം: ചാപ്റ്റര് 1 - ചന്ദ്ര - ₹42.45 കോടി
മെയ് 21 ന് മോഹന്ലാലിന്റെ ജന്മദിനത്തിലാണ് ചിത്രം ആഗോളതലതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. മികച്ച പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയും കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ വലിയ പിന്തുണയും ദൃശ്യം 3 എക്കാലത്തേയും ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടിയ മലയാള ചിത്രങ്ങളില് ഒന്നായി മാറുകയാണ്.
2013 ലാണ് ദൃശ്യം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. ജോര്ജു കുട്ടി ആ രഹസ്യം ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് ഒളിപ്പിച്ചതു മുതല് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകര് ജീത്തു ജോസഫ് എന്ന പ്രതിഭയേയും മോഹന്ലാല് എന്ന അതുല്യ നടന്റെ സ്ക്രീന് സാന്നിധ്യത്തേയും അത്രമാത്രം ആകര്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൃശ്യം 2 വിനും ദൃശ്യം 3യ്ക്കുമൊക്കെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് വളരെ ആവേശഭരിതമായിരുന്നു.