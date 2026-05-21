പിറന്നാള്‍ മധുരത്തിൽ ലാലേട്ടന്‍; തലമുറകള്‍ക്കിപ്പുറവും മലയാളികളുടെ നെഞ്ചില്‍ ആഴ്‌ന്നിറങ്ങുന്ന മോഹന്‍ലാല്‍

മോഹൻലാലിനെ മലയാളികൾ "ലാലേട്ടൻ" എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെറും ആരാധനകൊണ്ടല്ല. മറിച്ച് അത്രമേല്‍ അവരിലേക്ക് ആഴ്‌ന്നിറങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ്.

Mohanlal Birthday Special (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 21, 2026 at 12:01 AM IST

ലയാള സിനിമയുടെ നടന വിസ്‌മയം മോഹന്‍ലാലിന് ഇന്ന് (മെയ് 21) 66 ാം പിറന്നാള്‍. വില്ലനായി വന്ന് അഭ്രപാളിയില്‍ പ്രേക്ഷകരെ വിസ്‌മയിപ്പിച്ച ആ മഹാനടന് ആശംസകള്‍ കൊണ്ടു മൂടുകയാണ് ഓരോ ആരാധകനും.

മലയാള സിനിമയില്‍ ഒട്ടേറെ മികച്ച നടന്മാര്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ മോഹന്‍ലാലിനോളം തങ്ങളുടെ ഇടം നെഞ്ചില്‍ പ്രതിഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു താരമുണ്ടാകുമോ? അവര്‍ക്ക് അയാള്‍ ഒരു നടന്‍ മാത്രമല്ല ഒരു വികാരം കൂടിയാണ്. ചിലര്‍ക്ക് ലാല്‍ എന്നത് അവരുടെ മകനാണ്, ചിലര്‍ക്ക് പ്രണയനാകന്‍, ചിലര്‍ക്ക് സഹോദരന്‍ ഓരോ തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഓരോ മലയാളിയും കാണുന്നത്.

സ്ക്രീനിൽ അദ്ദേഹം ചിരിക്കുന്നപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരും ചിരിച്ചു. അദ്ദേഹം കരയുമ്പോൾ തിയേറ്ററുകൾ നിശബ്ദമായി. ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ചതല്ല, ജീവിച്ചതാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച അത്ഭുതമാണ് മോഹൻലാൽ. ‘കിരീടത്തിലെ’ സേതുമാധവനും, ‘ഭരതത്തിലെ’ ഗോപിനാഥനും, ‘സ്ഫടികത്തിലെ’ ആടുതോമയും, ‘ദൃശ്യം’യിലെ ജോർജ്‌ കുട്ടിയും ഇന്നും മലയാളികളുടെ ഓർമ്മകളിൽ തങ്ങിനില്‍ക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്.

മോഹന്‍ലാല്‍വുഡും മോളിവുഡും

'മഞ്ഞില്‍ വിരിഞ്ഞ പൂക്കള്‍' മുതല്‍ ഇങ്ങ് 'ദൃശ്യ'ത്തിലെ ജോര്‍ജു കുട്ടി വരെ നീളുന്ന സിനിമായാത്രകളില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തിനോടൊപ്പം വളര്‍ന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിരലുകള്‍ പോലും അഭിനയിക്കുമെന്നത് ഓരോ പ്രേക്ഷകനും അത്ഭുതമായിരുന്നു.

Mohanlal (Photo: Instagram)

1980 ല്‍ ഫാസില്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'മഞ്ഞില്‍ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളി'ലൂടെയാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ ആദ്യമായി പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ അവതരിക്കുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം 1978ലെ 'തിരനോട്ടം' ആണ്.

സുഹൃത്തുക്കളായ പ്രിയദർശൻ, സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച നിർമ്മാണ സംരംഭമായ ഭാരത് സിനി ഗ്രൂപ്പ് ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം പല കാരണങ്ങളാല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയില്ല. 'മഞ്ഞില്‍ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളി'ൽ നരേന്ദ്രന്‍ എന്ന വില്ലന്‍ കഥാപാത്രത്തെയാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.

ആദ്യ കാഴ്‌ചയിൽ ഭയപ്പെടുത്തിയ ആ യുവാവ് ചുണ്ടിലെ വശ്യമായ ചിരിയാലും കണ്ണിലെ പ്രണയാർദ്ര നോട്ടത്താലും കാഴ്‌ചക്കാരെ കീഴടക്കാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടിവന്നില്ല. ഇടം തോൾ മേല്ലെ ചെരിച്ച് അയാൾ നടന്നുകയറിയത് ഓരോ മലയാളികളുടെയും ഹൃദയത്തിലേക്കാണ്.

സഹനടനായും നായകനായും വെള്ളിത്തിരയില്‍ ഗംഭീര പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ചു. 1980 കളിലാണ് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ സിനിമാ പ്രവേശനം. വളരെ വേഗത്തില്‍ തന്നെയാണ് ഒരു നടന്‍ എന്ന നിലയില്‍ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചത്. തമ്പി കണ്ണന്താനം സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'രാജാവിന്‍റെ മകന്‍' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സൂപ്പര്‍താര പദവിയിലേക്ക് മോഹന്‍ലാല്‍ ഉയർന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. യവ്വനകാലം ഇത്രയേറെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റൊരു താരം മലയാളത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം.

'സുഖമോ ദേവി'യിലെ സണ്ണിയും, 'തൂവാനത്തുമ്പികളി'ലെ ജയകൃഷ്‌ണനും, 'നമുക്ക് പാര്‍ക്കാന്‍ മുന്തിരിതോപ്പി'ലെ സോളമനും അങ്ങനെ മോഹന്‍ലാല്‍ ബിഗ്‌ സ്ക്രീനില്‍ പകര്‍ന്നാടിയ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും മലയാളികളുടെ ഉള്ളില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍പ്പുണ്ട്.

'നാടോടിക്കാറ്റി'ലെ ദാസന്‍, 'ചിത്ര'ത്തിലെ വിഷ്‌ണു, 'കിരീട'ത്തിലെ സേതുമാധവന്‍, 'ഭരത'ത്തിലെ ഗോപി, 'കമലദള'ത്തിലെ നന്ദഗോപന്‍, 'ദേവാസുര'ത്തിലെ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠന്‍, 'വാനപ്രസ്ഥ'ത്തിലെ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍, 'സ്‌ഫടിക'ത്തിലെ ആടുതോമ, 'ദശരഥ'ത്തിലെ രാജീവ് മേനോന്‍, 'ഉണ്ണികളേ ഒരു കഥപറയാം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ എബി അബ്രഹാം, 'തന്മാത്ര'യിലെ രമേശന്‍ നായര്‍, 'പരദേശി'യിലെ വലിയകത്ത് മൂസ, 'ഭ്രമര'ത്തിലെ ശിവന്‍ കുട്ടിയും, ദൃശ്യത്തിലെ ജോര്‍ജു കുട്ടിയുമൊക്കെ മലയാളികള്‍ക്ക് മറക്കാന്‍ കഴിയുമോ?

Mohanlal (File Photo)

1997ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഗുരു' ഓസ്‌കര്‍ പുരസ്‌കാര നാമനിര്‍ദേശത്തിനുള്ള വിദേശ ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടിയിരുന്നു. അഭിനയ ജീവിതത്തില്‍ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ ഒരു വലിയ ബ്രാന്‍ഡായി മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന പേര് മാറി. ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കണക്കുകളിലും മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രങ്ങൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു.

2005ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ മേജർ രവി ചിത്രം 'കീർത്തിചക്ര'യിലെ മേജർ മഹാദേവൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഇന്ത്യൻ ടെറിറ്റോറിയല്‍ ആർമിയുടെ ലഫ്‌റ്റനന്‍റ് കേണല്‍ പദവിയും ലാലിന് നേടി കൊടുത്തു. ലഭിച്ചവയ്ക്ക് പുറമെ, 13 തവണ ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടുവെന്നതും ചരിത്രം. മലയാളത്തിന് പുറമേ തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുഗു, കന്നഡ തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലും മോഹന്‍ലാല്‍ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

Mohanlal with Manju warrier (File Photo)

രാംഗോപാല്‍ വര്‍മ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'കമ്പനി', മണിരത്‌നം ഒരുക്കിയ 'ഇരുവര്‍' എന്നിവയിലെ വേഷങ്ങള്‍ മോഹൻലാലിലെ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നടനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്.

മലയാളികളുടെ ലാലേട്ടന്‍

മോഹൻലാലിനെ മലയാളികൾ “ലാലേട്ടൻ” എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെറും ആരാധനകൊണ്ടല്ല. മറിച്ച് അവരിലേക്ക് ആഴ്‌ന്നിറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല ആ പേരിൽ ഒരു അടുപ്പമുണ്ട്. വീട്ടിലെ അംഗത്തെ പോലെയാണ് ഓരോ മലയാളിയും മോഹന്‍ലാലിനെ കാണുന്നത്.

അഭിമുഖങ്ങളിലെ ലാളിത്യവും, സഹപ്രവർത്തകരോടുള്ള സ്‌നേഹവും, ജീവിതത്തെ കാണുന്ന ശാന്തമായ സമീപനവും അദ്ദേഹത്തെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുനിർത്തുകയാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ തന്നെയാണ് അഭ്രപാളിയില്‍ കണ്ടതെന്ന് മിക്ക പ്രേക്ഷകനും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.

Drishyam 3 (Photo: Movie Poster)

അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ കണ്ടു വളർന്ന തലമുറകളുടെ ഓർമ്മകളാണ് ഈ ദിവസം കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നത്. ചില താരങ്ങൾ കാലത്തിനൊപ്പം മാറിപ്പോകും. ചിലർ കാലം കടന്നാലും ഓർമ്മയായി തുടരും. മോഹൻലാൽ ആ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിലാണ്.

എൺപതുകളിലെ യുവതാരത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ മഹാനടനിലേക്കുള്ള യാത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഓരോ കാലത്തും അദ്ദേഹം പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്‌ന്നിറങ്ങി. ഒപ്പം സ്വയം പുതുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഹാസ്യവും ആക്ഷനും പ്രണയവും വിഷാദവുമൊക്കെ ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നടൻ എന്ന വിശേഷണം വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം തുടരുന്നു. ഇന്നും ഒരു മോഹൻലാൽ സിനിമ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ പ്രായഭേദമന്യേ കുടുംബമായി തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഉണ്ട്. അത് ഒരു താരത്തിന്‍റെ വിജയം മാത്രമല്ല, തലമുറകൾക്കപ്പുറം നേടിയ സ്നേഹത്തിന്‍റെ തെളിവാണ്.

അഭിമാനം മോഹന്‍ലാല്‍

Mohanlal with his mother (Photo: Instagram)

വിശ്വനാഥന്‍ നായരുടെയും ശാന്താകുമാരിയുടെയും രണ്ടാമത്തെ മകനായി 1960 മേയ് 21ന് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ജനനം. മുടവന്‍മുകള്‍ സ്‌കൂള്‍, തിരുവനന്തപുരം മോഡല്‍ സ്‌കൂള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ലാല്‍ തിരുവനന്തപുരം എംജി കോളജില്‍ നിന്ന് ബികോം ബിരുദം നേടി. കോളജ് കാലയളവിലാണ് അഭിനയവുമായി താരം ചങ്ങാത്തത്തിലാവുന്നത്.

ശബ്‌ദത്തിനും ആരാധകര്‍

മോഹന്‍ലാലിനെ ആരാധിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശബ്‌ദത്തേയും പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തു. മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠന്‍, ആട് തോമ, കണിമംഗലം ജഗന്നാഥന്‍ എന്നിങ്ങനെ ഇന്ന് സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളിയിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശബ്‌ദം.

ഒരിക്കല്‍ തൊണ്ടയിലെ അസുഖം കാരണം സര്‍ജറി കഴിഞ്ഞതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പതിഞ്ഞ ശബ്‌ദം നഷ്‌ടമായി. ചികിത്സക്ക് ശേഷം 'പ്രിന്‍സ്' സിനിമയിലൂടെ വീണ്ടും മോഹന്‍ലാല്‍ സംഭാഷണങ്ങള്‍ കേട്ടവര്‍ ശബ്ദം രസിക്കാതെ നെറ്റിചുളിച്ച് തീയേറ്റര്‍ വിട്ടു. പിന്നീട് ചന്ദ്രലേഖയിലൂടെയും, ആറാം തമ്പുരാനിലൂടെയും അയാള്‍ മറുപടി നല്‍കി. നരസിംഹത്തിലൂടെ ഗാംഭീര്യമുള്ള ശബ്‌ദവും തിയേറ്ററിനെ തന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന സംഭാഷങ്ങളും കൂടി ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ ആളുകള്‍ വീണ്ടും ആ ശബ്‌ദത്തെ ഏറ്റെടുത്തു.

Mohanlal @ Loction (File Photo)

പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളുമായി വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രേക്ഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്ന ലാലേട്ടന് ഈ പിറന്നാളും ഓരോ പുതിയ തുടക്കമാണ്. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സ്വർണക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ട ആ പേര്, ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിലും അതേ തിളക്കത്തോടെ തുടരട്ടെ.

Mohanlal and Suchithra (Photo: Instagram)

പിറന്നാൾ ആശംസകൾ ലാലേട്ടാ — മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നും ജീവിക്കുന്ന അതുല്യ പ്രതിഭയ്ക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ഇടിവിയുടെ പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍.

