'ഉടന് അധികാരത്തില്'; മാസ് ഡയലോഗുമായി മോഹന്ലാല്, 'ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8' ടീസർ പുറത്ത്
പ്രേക്ഷകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന 'ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 8' പ്രമോ വീഡിയോ പുറത്ത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 10:51 AM IST
മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ജനപ്രിയ റിയാലിറ്റി ഷോയായ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം എട്ടാം സീസണുമായി വീണ്ടും എത്തുന്നു. ആരൊക്കെയാവും ഇത്തവണത്തെ ബിഗ് ബോസില് മാറ്റുരയ്ക്കാന് പോകുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. മോഹൻലാൽ വീണ്ടും അവതാരകനായി എത്തുന്ന പുതിയ സീസണിന്റെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ബിഗ് ബോസ് പ്രമോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറും ഏഷ്യാനെറ്റും.
ഒരു സിനിമാ സ്റ്റൈലിലാണ് പ്രമോ വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാറോടിച്ച് വരുന്ന മോഹൻലാൽ, വലപിടിച്ച് കിടക്കുന്ന പഴയൊരു ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കയറുന്നു. കുറേ പുസ്തകങ്ങളും കടന്ന് അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ ചാണക്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം എടുക്കുന്നത് കാണാം. ശേഷം മോഹൻലാലിന്റെ നറേഷനും വരുന്നു. 'പ്രജകളുടെ സന്തോഷമാണ് രാജാവിന്റെ സന്തോഷം. അവരുടെ ക്ഷേമമാണ് രാജാവിന്റെ ക്ഷേമം. സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കല്ല, പ്രജകളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കാണ് രാജാവ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്. ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് ദ കിംഗ്, ഐ ആം ദ കിംഗ് മേക്കര്', എന്നാണ് മോഹൻലാലിന്റെ വാക്കുകൾ.
പ്രമോ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് ലൈക്കും കമന്റുമായി എത്തുന്നത്. 'അപ്പൊ എങ്ങനെയാ തുടങ്ങുകയല്ലേ', '3 മാസത്തേക്ക് കേരളം കത്താനുള്ളതായി', 'ബിഗ്ഗ്ബോസ് മലയാളത്തിന്റെ എല്ലാ സീസൺസ്സും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഏറ്റുവും കൂടുതൽ TRP നേടിയത് BBMS -7 ആണ് അത് മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല' എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു ആരാധകരുടെ കമന്റുകള്.
അതേസമയം സെപ്റ്റംബറിലാണ് ബിഗ് ബോസ് സീസണ് 8 എത്തുന്നത്. മലയാളം ഉള്പ്പെടെ അഞ്ചു ഭാഷകളിലാണ് ബിഗ് ബോസ് എത്തുക. മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുഗു, ഹിന്ദി എന്നിവയിലാണ് അവതരണം. മോഹന്ലാല്, വിജയ് സേതുപതി, നാഗാര്ജന, കിച്ച സുദീപ, സൗരവ് ഗാംഗുലി എന്നിവരാണ് ബിഗ് ബോസ് അവതാരകരായി എത്തുന്നത്.
ബിഗ് ബോസ് വെറും ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ മാത്രമല്ല; സമ്മർദ്ദപൂർണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു, അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, നേതൃത്വപാടവം എങ്ങനെ തെളിയിക്കുന്നു എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പരീക്ഷണം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഓരോ സീസണും പ്രേക്ഷകർക്ക് വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളാണ് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇത്തവണത്തെ സീസണിലൂടെ കൂടുതൽ പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രേക്ഷക തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടാനുള്ള അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വിനോദരംഗത്തും നിരവധി അവസരങ്ങൾ തുറക്കാൻ ബിഗ് ബോസ് വേദി പലർക്കും സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. മുൻ സീസണുകളിലെ നിരവധി മത്സരാർത്ഥികൾ പിന്നീട് സിനിമ, ടെലിവിഷൻ, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
"ബ്രാൻഡുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം വമ്പൻ റിയാലിറ്റി ഷോകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തെത്താനുള്ള മികച്ച വേദിയാണ്. കുടുംബപ്രേക്ഷകരും യുവജനങ്ങളും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കുന്ന പരിപാടിയായതിനാൽ പരസ്യദാതാക്കൾക്കും ഇത് വലിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നു," എന്നാണ് വിനോദമേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.