' എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജേഷ്ഠ സഹോദരന്! ആ ചിത്രങ്ങള് മലയാളികളുടെ മനസില് നിന്ന് മായില്ല'; കൊല്ലം മോഹന്റെ വിയോഗത്തില് മോഹന്ലാല്
തമിഴ്നാട്ടിലെ കുഴിത്തുറ വെസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപമുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് കൊല്ലം മോഹൻ മരിച്ചത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 5:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മലയാള സിനിമാ-മാധ്യമ ലോകത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വവും മുതിർന്ന ഫിലിം ജേണലിസ്റ്റും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ കൊല്ലം മോഹന്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി നടൻ മോഹൻലാൽ. കേരളശബ്ദം, നാന സിനിമാ വാരിക തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമാ ലോകത്തെ താരങ്ങളുടെയും സിനിമകളുടെയും അപൂർവ ചിത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു കൊല്ലം മോഹൻ.
മോഹൻ ചേട്ടനുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഓർമകളും ആത്മബന്ധവും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് മോഹൻലാൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചത്. ഒരുകാലത്ത് നാന സിനിമാ വാരികയിലൂടെ പുറത്തുവരുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്കായി കാത്തിരുന്ന നിരവധി സിനിമാപ്രേമികളുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മോഹൻലാൽ അനുസ്മരിച്ചു. താരവിശേഷങ്ങളും സിനിമാ ചിത്രങ്ങളും നിറഞ്ഞ ആ ഓർമകളുടെ കാഴ്ചവസന്തത്തിന് ദൃശ്യചാരുത നൽകിയ അതുല്യപ്രതിഭയായിരുന്നു കൊല്ലം മോഹനെന്നും തനിക്ക് അദ്ദേഹം മോഹൻ ചേട്ടനായിരുന്നുവെന്നും മോഹൻലാൽ കുറിച്ചു.
തന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു മോഹൻ ചേട്ടനെന്നും മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. സിനിമാ സെറ്റുകളിലും അതിന് പുറത്തുമായി ഒട്ടേറെ രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരിൽ കാണുമ്പോഴെല്ലാം ചേർത്തുപിടിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയും മോഹൻലാൽ ഓർത്തെടുത്തു. തന്നെക്കുറിച്ച് മോഹൻ തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ കഥ കൂടിയാണെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
മോഹൻ ചേട്ടന്റെ ക്യാമറക്കണ്ണുകൾ നിശ്ചലമായെങ്കിലും അദ്ദേഹം പകർത്തിയ ഒട്ടേറെ വർണചിത്രങ്ങൾ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽനിന്ന് ഒരിക്കലും മായില്ലെന്നും മോഹൻലാൽ കുറിച്ചു.
മോഹൻലാലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകളും ചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി കൊല്ലം മോഹൻ രചിച്ച 'സൂംലെൻസിലൂടെ മോഹൻലാൽ' എന്ന സചിത്രഗ്രന്ഥം 2018-ൽ ഡോൺ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.
മോഹന്ലാലിന്റെ വാക്കുകള്
"ഒരുകാലത്ത്, നാന സിനിമ വാരികയിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമ പ്രേമികൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. താരവിശേഷങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകളുടെ കാഴ്ച വസന്തം. ആ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യചാരുതയേകിയ കൊല്ലം മോഹൻ എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭ, എനിക്ക് മോഹൻ ചേട്ടനാണ്.
എന്റെ ഇഷ്ട ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കൂടിയായിരുന്നു മോഹൻ ചേട്ടൻ. സെറ്റിലും പുറത്തും ഒട്ടേറെ രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നാളുകൾ. നേരിൽ കാണുമ്പോൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചു സംസാരിക്കുന്ന രീതി. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സചിത്ര പുസ്തകം ഞങ്ങളുടെ ആത്മ ബന്ധത്തിന്റെ കഥ കൂടിയാണ്. ചേട്ടന്റെ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ നിശ്ചലമായാലും മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മായില്ല അദ്ദേഹം പകർത്തിയ ഒട്ടേറെ വർണ്ണ ചിത്രങ്ങൾ. എന്റെ പ്രിയപെട്ട ജേഷ്ഠസഹോദരന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു", മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു.
പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ 'മുഖാമുഖം', 'മതിലുകൾ', 'അനന്തരം' എന്നീ സിനിമകളുടെ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായും കൊല്ലം മോഹൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്മിപ്രിയ പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിർമിച്ച അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളുടെയും സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിരുന്നു. മലയാള സിനിമയുടെ ദൃശ്യചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച കൊല്ലം മോഹന്റെ വിയോഗത്തിൽ സിനിമാ-മാധ്യമ ലോകം ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്.
ട്രെയിനിൽനിന്ന് വീണ് മരണം
തമിഴ്നാട്ടിലെ കുഴിത്തുറ വെസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപമുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് കൊല്ലം മോഹൻ മരിച്ചത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം മാർത്താണ്ഡത്തേക്ക് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന മോഹനെ മാർത്താണ്ഡത്ത് എത്തിയപ്പോൾ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം നാഗർകോവിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.