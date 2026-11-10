മോഹൻലാലിനെ അവസാനമായി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, 'ഞാൻ ഓക്കെയാണ്'; പിന്നാലെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം! ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് താരം
'വൈകാരിക ഭാവങ്ങളെ അതീവ ആഴത്തില് ഒപ്പിയെടുക്കാന് കഴിവുള്ള അതുല്യ പ്രതിഭയായിരുന്നു' ഷാജി കുമാര് എന്ന് മോഹന്ലാല്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 11:38 AM IST
മലയാള സിനിമാലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷാജി കുമാറിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം. രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ട് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.
ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വീഡിയോ കോളിൽ സംസാരിച്ചത് നടൻ മോഹൻലാലിനോടായിരുന്നുവെന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത്. താൻ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രിയതാരത്തെ അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിത വേർപാട്.
രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ദിലീപ് ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റിൽവെച്ചാണ് ഷാജി കുമാറിന് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് എറണാകുളത്തെ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതരയോടെ ഐസിയുവിൽനിന്ന് മാറ്റിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ നിലയിൽ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതായാണ് വിവരം. ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ട വിവരം ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും അറിയിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്.
മോഹൻലാലിന്റെ കരിയറിലെ ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഛായാഗ്രാഹകനാണ് ഷാജി കുമാർ. വൈശാഖിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ മോഹൻലാൽ നായകനായെത്തിയ 'പുലിമുരുകൻ' മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യ 100 കോടി ചിത്രമെന്ന ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ ദൃശ്യഭംഗിക്ക് പിന്നിലും ഷാജി കുമാറിന്റെ ക്യാമറയുണ്ടായിരുന്നു. തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത 'തുടരും' എന്ന ചിത്രവും നരനും, ഒടിയനുമൊക്കെ ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു.
മോഹൻലാൽ-തരുൺ മൂർത്തി കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന 'അതിമനോഹരം' എന്ന ചിത്രത്തിനും ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത് ഷാജി കുമാറാണ്. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്താൻ ഒരുങ്ങുന്ന വേളയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം.
മോഹന്ലാലിന്റെ വാക്കുകള്
"പ്രിയപ്പെട്ട ഷാജി കുമാര് നമ്മോട് വിടപറഞ്ഞു. ഏറെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന വിയോഗമാണ്. ഛായാഗ്രഹണ കലയില് തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിച്ച ഷാജിയുടെ അകാലത്തെ വിയോഗം ഏറെ സങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. നരന്, പുലിമുരുകൻ, ഒടിയന്, തുടരും തുടങ്ങി അവസാനമായി ഞങ്ങളൊന്നിച്ച അതിമനോഹരം എന്ന ചിത്രത്തില് വരെ ഷാജി എന്റെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
വൈകാരിക ഭാവങ്ങളെ അതീവ ആഴത്തില് ഒപ്പിയെടുക്കാന് കഴിവുള്ള അതുല്യ പ്രതിഭയായിരുന്നു ഷാജി. സ്നേഹവും സൗഹൃദവും എക്കാലത്തും ഞങ്ങള് കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. വേദനയോടെ ആദരാഞ്ജലികള്.", മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു.
വാഷ്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീണ ഷാജി കുമാറിനെ സുഹൃത്തുക്കളും ഉടന് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചിരുന്നു. ചികിത്സയില് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഛായാഗ്രാഹകന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം. ഇന്ന്, (നവംബര് 10) പുലര്ച്ചയോടെയാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സിനിമാ രംഗത്തെ നിരവധി പേരാണ് മലയാളത്തിന്റെ ഈ ഛായാഗ്രാഹകന് നിറകണ്ണുകളോടെ ആദരാഞ്ജലിയര്പ്പിക്കുന്നത്.