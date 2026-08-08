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'ഒരു അച്ഛന്‍റെ ഹൃദയം നിറയാന്‍ ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ എന്തുവേണം'; വിസ്‌മയയുടെ തുടക്കത്തെ കുറിച്ച് മോഹന്‍ലാല്‍

ജൂഡ് ആന്തണി സംവിധാനം ചെയ്‌ത തുടക്കത്തിന് ഗംഭീര പ്രതികരണം.

MOHANLAL VISAMAYA MOHANLAL THUDAKKAM THUDAKKAM MOVIE JUDE ANTHANY JOSEPH
Mohanlal and His Daughter Vismaya (Photo: FB)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 2:54 PM IST

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കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് വിരാമമിട്ട് മോഹൻലാലിന്‍റെ മകൾ വിസ്‌മയ മോഹൻലാൽ നായികയായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ചിത്രം ഇന്നലെയാണ് (ഓഗസ്റ്റ് 7) ലോകമെമ്പാടുമായി തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ആദ്യ ദിനം മുതല്‍ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്.

ജൂഡ് ആന്‍റണിയുടെ മേക്കിങ്ങും വിസ്‌മയയുടെ അഭിനയ മികവും ആശിഷിന്‍റെ പ്രകടനയുമൊക്കെ പ്രശംസിച്ചുക്കൊണ്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിറയുന്നത്.

ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ ഗംഭീര സ്വീകരണത്തിൽ വിസ്‌മയയും അമ്മ സുചിത്ര മോഹൻലാലും സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ ശേഷമുള്ള സന്തോഷവും നന്ദിയും വിസ്‌മയ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ, മകളുടെ ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ച സ്വീകാര്യതയിൽ അതിയായ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് അച്ഛൻ മോഹൻലാലും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

മകളുടെ സിനിമാ അരങ്ങേറ്റത്തിന് പ്രേക്ഷകർ നൽകിയ സ്നേഹത്തിൽ ഒരു അച്ഛനെന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് മോഹൻലാൽ പറയുന്നത്. തന്‍റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം വികാരനിർഭരമായ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്.

"ഒരു അച്ഛന്‍റെ ഹൃദയം നിറയാന്‍ ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ ഒന്നുമില്ല. വിസ്‌മയ ‘തുടക്കം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തന്‍റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് കാണുന്നതും, നിങ്ങൾ അവളോട് കാണിച്ച സ്നേഹം കാണുന്നതും ഞാൻ എപ്പോഴും വിലമതിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും", മോഹന്‍ലാല്‍ കുറിച്ചു.

സിനിമാ കുടുംബത്തിന്‍റെ പിന്തുണയോടെ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളായി മകളെ കാണാതെ, സ്വന്തം കഴിവും ഇഷ്ടങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവൾ തന്‍റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന്‍റെ സന്തോഷവും മോഹന്‍ലാല്‍ പങ്കുവച്ചു.

അതോടൊപ്പം, ചിത്രത്തിൽ വിസ്‌മയയ്‌ക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന ആശിഷ് ജോ ആന്‍റണിയേയും മോഹൻലാൽ പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു. ചെറുപ്പം മുതൽ തനിക്ക് പരിചയമുള്ളതും സ്നേഹിച്ചിരുന്നതുമായ ആഷിഷ് ജോ ആന്റണി വിസ്മയയ്ക്കൊപ്പം ഈ മനോഹരമായ യാത്രയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിൽ തനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

"ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതും സ്നേഹിച്ചതുമായ ആഷിഷ് ജോ ആന്റണി ഈ മനോഹരമായ യാത്ര അവളോടൊപ്പം പങ്കിടുന്നത് കാണുന്നത് എന്‍റെ ഹൃദയത്തെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയും ഊഷ്മളതയോടെ ഇരുവരെയും സ്വീകരിച്ചതിന് നന്ദി", മോഹൻലാൽ കുറിച്ചു.

അതേ സമയം ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ഈ ചിത്രം 26 വയസുകാരിയായ മീനു (വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാല്‍) എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്ന അതിക്രമങ്ങളെയും സമ്മർദങ്ങളെയും എങ്ങനെയാണ് മീനു നേരിടുന്നതെന്നും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ശക്തയായി ഉയർന്നുവരുന്നുവെന്നുമാണ് സിനിമ പറയുന്നത്.

മീനുവിനെ വേട്ടയാടുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രമായാണ് ആശിഷ് ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. കഥാപാത്രത്തോട് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നുന്ന വെറുപ്പ് തന്നെ ആഷിഷിന്‍റെ പ്രകടനത്തിന്‍റെ വിജയമായി മാറുന്നു. രണ്ടാം ചിത്രത്തിലൂടെ ലഭിച്ച അവസരം ആഷിഷ് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

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TAGGED:

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