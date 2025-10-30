"മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേക നിമിഷം, ഹൃദയത്തെ അഭിമാനവും സ്നേഹവും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നു": മോഹന്ലാല്
മകള് വിസ്മയയെ നായികയാക്കി ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ പൂജ ഇന്ന് കൊച്ചിയില് നടന്നു. മകളുടെ സിനിമ പ്രവേശനത്തില് സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയയിലെത്തി മോഹന്ലാല്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2025 at 5:41 PM IST
മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയ മോഹന്ലാലിന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം 'തുടക്ക'ത്തിന് തുടക്കമായി. വിസ്മയയെ നായികയാക്കി ജൂഡ് ആന്തണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ പൂജ കൊച്ചിയില് നടന്നു. മോഹന്ലാല്, ഭാര്യ സുചിത്ര, പ്രണവ് മോഹന്ലാല്, വിസ്മയ, ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര്, ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ്, ദിലീപ്, തരുണ് മൂര്ത്തി, ജോഷി തുടങ്ങിയവര് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
ഇപ്പോഴിതാ പൂജ ചടങ്ങുകള്ക്ക് ശേഷം മകളുടെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതില് സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയയില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മോഹന്ലാല്. മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ മകളുടെ ഈ പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പ് എപ്പോഴും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമായിരിക്കും എന്നാണ് മോഹന്ലാല് ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ യാത്ര തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അഭിമാനവും സ്നേഹവും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നുവെന്നും താരം കുറിച്ചു.
"ഓരോ യാത്രക്കും അതിന്റേതായ തുടക്കം ഉണ്ട്... ഈ യാത്ര നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അഭിമാനവും സ്നേഹവും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ, നമ്മുടെ മായ ഈ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നത് എപ്പോഴും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമായിരിക്കും.
ഈ സിനിമയ്ക്ക് പ്രചോദനമായ ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകള്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തും ഈ സിനിമയുടെ പിന്നിലെ വഴികാട്ടിയുമായ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിനും ആശംസകള്. ഈ അത്ഭുതകരമായ യാത്രയിൽ പങ്കുചേരുന്ന ആഷിഷ് ജോ ആന്റണിക്കും പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം. ഈ സിനിമയില് ഉള്പ്പെട്ട എല്ലാവര്ക്കും സത്യത്തില് ഇത് മനോഹരമായ ഒന്നിന്റെ തുടക്കമാകട്ടെ" -മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു.
തന്റെ ജീവിതത്തില് നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു വിസ്മയം പോലെ കരുതാനാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്നും മോഹന്ലാല് പൂജ ചടങ്ങില് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാലും അതിഥി വേഷത്തില് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് അഭിനയിച്ചേക്കാം എന്നായിരുന്നു മോഹന്ലാലിന്റെ മറുപടി. പ്രണവിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം 'ആദി'യിലും മോഹന്ലാല് ക്യാമിയോ റോളിയില് എത്തിയിരുന്നു.
ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറില് ആന്റണി പെരമ്പാവൂര് ആണ് 'തുടക്കം' സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം. ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ 37-ാമത് ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ചിത്രത്തില് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ മകന് ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം മോഹന്ലാല് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ബറോസി'ല്, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി വിസ്മയ പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: "ഒരു സിനിമയില് അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു, ആന്റണിക്കും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു"; മകളുടെ അരങ്ങേറ്റത്തില് മനസ്സു തുറന്ന് മോഹന്ലാല്