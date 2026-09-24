'110 ദിവസം നീളുന്ന സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സംഘാടകന്! പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ മൂര്ത്തി'- സൂര്യ കൃഷ്ണമൂര്ത്തിയുടെ വിയോഗത്തില് മോഹന്ലാല്
സൂര്യ കൃഷ്ണമൂര്ത്തി വിടവാങ്ങിയത് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ 49-ാം പതിപ്പ് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2026 at 11:31 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ കലാ-സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് അരനൂറ്റാണ്ടോളം നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന പ്രമുഖ കലാസംഘാടകനും നാടകപ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു സൂര്യ കൃഷ്ണമൂര്ത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം കലാകേരളത്തിന് തീരാനഷ്ടമാണ്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 78 വയസ്സായിരുന്നു.
ലോകത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ സാംസ്കാരിക കലാമേളകളിലൊന്നായി വളർന്ന സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിലൂടെ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള നിരവധി കലാപ്രതിഭകൾക്ക് കേരളത്തിൽ വേദിയൊരുക്കിയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സൂര്യ കൃഷ്ണമൂര്ത്തി. ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ 49-ാം പതിപ്പ് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം.
നാടകം, സംഗീതം, നൃത്തം, സിനിമ, ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ തുടങ്ങി വിവിധ കലാരൂപങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് വേദിയിലെത്തിച്ച സൂര്യ കൃഷ്ണമൂര്ത്തി കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഭൂപടത്തിൽ വേറിട്ട ഇടം നേടിയിരുന്നു. കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഔദ്യോഗിക പദവികളും അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അവസാനമായി ഒരുനോക്കു കാണാന് നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്. സിനിമാ- കലാസാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളവരും അന്ത്യാജഞലിയര്പ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ മോഹന്ലാല് അദ്ദേഹം നല്കിയ സംഭാവനകളെ ഓര്ക്കുകയാണ്.
സൂര്യ കൃഷ്ണമൂര്ത്തിയുടെ വിയോഗത്തിൽ നടൻ മോഹൻലാൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. കലാരംഗത്ത് സൂര്യശോഭയോടെ തിളങ്ങിനിന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ മൂര്ത്തിയാണ് വിടവാങ്ങിയതെന്ന് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു.
"കലാരംഗത്ത് സൂര്യശോഭയോടെ തിളങ്ങിനിന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണമൂര്ത്തി വിടവാങ്ങി. കേവലമൊരു കലാസംഘാടകനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. പ്രഗല്ഭരായ സംഗീതജ്ഞരും നര്ത്തകരുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിളിയില് ഓടിയെത്തുകയും കലാപ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറും, ദാസേട്ടനും, ബാലമുരളി കൃഷ്ണയും, ശോഭനയും ഉള്പ്പെടെ നിരവധി സര്ഗ്ഗപ്രതിഭകളെ സൂര്യയിലെത്തിക്കാന് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു", മോഹന്ലാല് ഓര്ത്തു.
"എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും തലസ്ഥാനത്ത് സാംസ്കാരിക ഉത്ഥാനത്തിന് വിളക്കേന്തിയ സൂര്യ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ ജീവാത്മാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 110 ദിവസം നീളുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൂര്യ നൃത്ത സംഗീതോത്സവത്തിൻ്റെ സംഘാടകനും മേൽവിലാസം എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ രചയിതാവും കൂടിയായ കൃഷ്ണമൂർത്തിയെ രേഖപ്പെടുത്താതെ കേരളത്തിൻ്റെ കലാചരിത്രം പൂർണമാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു", മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു.
1951 ഏപ്രിൽ 11ന് കോട്ടയത്താണ് സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി ജനിച്ചത്. കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് എൻജിനീയറായിരുന്ന ടി. നടരാജപിള്ളയുടെയും ഗാന്ധി പീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തക സി. സരസ്വതി അമ്മയുടെയും മകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പേര് നടരാജ കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് കലാരംഗത്ത് സൂര്യ കൃഷ്ണ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത്.
1971ൽ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം നേടിയ ശേഷം 1972ൽ ഐഎസ്ആർഒയിൽ എൻജിനീയറായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ കലാരംഗത്തോടുള്ള താൽപര്യം ശക്തമായതോടെ പിന്നീട് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർണസമയ കലാപ്രവർത്തകനായി. 1999ൽ സ്വയം വിരമിച്ച ശേഷമാണ് കലാപ്രവർത്തനത്തിനായി കൂടുതൽ സമയം മാറ്റിവച്ചത്.
സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽ; കലാകാരന്മാരുടെ സംഗമവേദി
വർഷംതോറും ഒക്ടോബറിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽ കേരളത്തിന്റെ കലാസാംസ്കാരിക രംഗത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ വാർഷിക പരിപാടിയായി വളർന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്കറെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള നിരവധി പ്രശസ്ത കലാകാരന്മാർ സൂര്യയുടെ വേദിയിലെത്തി. സംഗീതം, നൃത്തം, നാടകം, സിനിമ, ചിത്രകല, സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾക്ക് ഒരേ വേദിയിൽ ഇടം നൽകിയത് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു.
സൂര്യ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും കൃഷ്ണമൂര്ത്തി തലസ്ഥാനത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ടു. കലാകാരന്മാർക്കും കലാസ്വാദകർക്കും ഒരുപോലെ പരിചിതമായ വേദിയായി സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽ മാറി.
കേരളത്തിൽ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോകളെ ജനകീയമാക്കുന്നതിലും സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോയും ‘തിയറ്റർ ഓഫ് ഫ്രീഡം’ എന്ന രംഗകലാ പരീക്ഷണവും അവതരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു.
നാടകങ്ങൾ എഴുതുകയും സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹം നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ കൃതികൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ‘മേൽവിലാസം’, ‘പുലരി’, ‘തുടക്കം’, ‘തുടർച്ച’, ‘നീലവെളിച്ചം’, ‘അവതാരം’, ‘സ്ത്രീപർവം’ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന നാടകങ്ങൾ. ‘മേൽവിലാസം’ പിന്നീട് സിനിമയായും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തി.
കലാരംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾക്ക് സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിക്ക് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള സർക്കാരിന്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതികളിലൊന്നായ കേരളപ്രഭ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ കലൈമാമണി പുരസ്കാരവും പോണ്ടിച്ചേരി സർക്കാരിന്റെ സമഗ്രസംഭാവനയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി.
1996ൽ മികച്ച സ്റ്റേജ് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദേശീയ ബഹുമതിയും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. 1994ൽ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പും നേടി. ഈ അംഗീകാരം ലഭിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2003ൽ ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാൻ, കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡെവലപ്മെന്റെ കോർപ്പറേഷൻ ഡയറക്ടർ തുടങ്ങിയ പദവികൾ വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഡയറക്ടറായി മൂന്ന് തവണ പ്രവർത്തിച്ചു.
കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ഫൈൻ ആർട്സ് വിഭാഗം ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ചെയർമാനായും പ്രവർത്തിച്ചു. ദേശീയ, സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര നിർണയ സമിതികൾ, ഇന്ത്യൻ പനോരമ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി, എൻഎഫ്ഡിസി സ്ക്രിപ്റ്റ് കമ്മിറ്റി തുടങ്ങിയ വിവിധ സമിതികളിലും അംഗമായിരുന്നു.
ദൂരദർശൻ ഉപദേശക സമിതി അംഗമായും കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ വിദഗ്ധ സമിതി അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചു. കേരളത്തിലെ ടൂറിസം വാരാഘോഷം എന്ന ആശയത്തിന് പിന്നിലും അദ്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നു.