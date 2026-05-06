കീര്ത്തിചക്രയിലൂടെയുള്ള അടുപ്പം! ഇന്ത്യന് സിനിമയ്ക്ക് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടം;മോഹന്ലാല്
മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ കീര്ത്തിചക്ര, ജില്ല എന്നീ ചിത്രങ്ങള് നിര്മിച്ചത് ആര്.ബി. ചൗധരിയാണ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 6, 2026 at 11:31 AM IST
ഉദയ്പൂര്:വാഹനാപകടത്തില് മരണമടഞ്ഞ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നിര്മാതാവ് ആര് ബി ചൗധരിയെ അനുസ്മരിച്ച് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ താരം മോഹന്ലാല്.
ഇന്ത്യന് സിനിമയ്ക്ക് നികത്താനാവത്ത നഷ്ടമെന്നാണ് മോഹന്ലാല് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇതിഹാസ നിര്മാതാവ് ആര്.ബി. ചൗധരി സാറിന്റെ വിയോഗത്തില് അഗാധമായി വേദനിക്കുന്നുവെന്ന് മോഹന്ലാല് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു.
മോഹന്ലാലിന്റെ വാക്കുകള്
"ഇതിഹാസ നിര്മാതാവ് ആര്.ബി ചൗധരി സാറിന്റെ വിയോഗത്തില് ആഗാധത്തില് ദുഃഖിതനാണ്. ഇന്ത്യന് സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങള് സമ്മാനിച്ച ദര്ശനശക്തിയുള്ള മഹത്തായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കീര്ത്തി ചക്രയും ജില്ലയും വഴി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവര്ത്തിക്കാന് കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു; ആ ഓര്മകള് എന്നും എന്നോടൊപ്പം നിലനില്ക്കും. കഥകളിലും മനുഷ്യരിലും വിശ്വാസം പുലര്ത്തിയ അദ്ദേഹം, ആ വിശ്വാസത്തിലൂടെ അനവധി ജീവിതങ്ങളെയും കരിയറുകളെയും മാറ്റിമറിച്ചു. ഇന്ത്യന് സിനിമയ്ക്ക് പകരംവയ്ക്കാനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അനുശോചനം; ഈ കഠിനസമയത്ത് അവര്ക്ക് ശക്തി ലഭിക്കട്ടെ. ഓം ശാന്തി.", മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു.
രാജസ്ഥാനിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിലാണ് സിനിമാ നിര്മാതാവായ ആര്. ബി. ചൗധരിയുടെ അന്ത്യം. ജോധ്പൂരിലേക്ക് ഒരു വിവാഹച്ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കുവാന് പോകുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടം. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അദ്ദേഹത്തെ ഉടന് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. തമിഴ് നടന്മാരായ ജീവയുടെയും ജിത്തന് രമേശിന്റെയും പിതാവ് കൂടിയാണ് ആര്.ബി. ചൗധരി.
മോഹന്ലാല്, ജീവ എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ മേജര് രവിയുടെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ ചിത്രം നിര്മിച്ചത് ആര്.ബി ചൗധരിയാണ്.
നാലുപതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട സിനിമാ ജീവിതത്തിനിടയില് തമിഴ് ചിത്രങ്ങള്ക്ക് പുറമെ മലയാളം, തെലുഗു, ഹിന്ദി സിനിമകളും അദ്ദേഹം നിര്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1988 ല് മുതല് സ്വന്തം നിര്മാണ കമ്പനിയായ സൂപ്പര് ഗുഡ് എന്ന കമ്പനിയിലൂടെ സിനിമകള് നിര്മിച്ചു തുടങ്ങി. 99 ലധികം സിനിമകള് നിര്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ.എസ്. രവികുമാര്, വിക്രമന്, എസ്. എഴില്, രാജകുമാരന്, ശശി, രവി മരിയ തുടങ്ങി 34 ലധികം സംവിധായകരെ അവതരിപ്പിച്ച നിര്മാതാവാണ് ആര്.ബി. ചൗധരി.
രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയാണ് ആർ ബി ചൗധരി. സിനിമയിലെത്തുന്നതിന് മുൻപ് സ്റ്റീൽ, ജ്വല്ലറി, കയറ്റുമതി മേഖലകളിൽ ബിസിനസ് നടത്തിവരികയായിരുന്നു. പിന്നീട് നിർമാതാവ് ഗുഡ്നൈറ്റ് മോഹനുമായി ചേർന്ന് 'സൂപ്പർ' എന്ന ബാനറിൽ സിനിമകൾ നിർമിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. ഇരുവരും തമ്മില് വേര്പിരിഞ്ഞപ്പോള് പഴയ ബാനറിലെ സൂപ്പര് എന്ന വാക്കിനോടൊപ്പം ഗുഡ് എന്ന് കൂടി ചേര്ത്തുകൊണ്ട് സൂപ്പര് ഗുഡ് ഫിലിംസ് എന്ന സ്വന്തം നിര്മാണക്കമ്പനി ആര്. ബി. ചൗധരി ആരംഭിച്ചു.
പുതുവസന്തം (1990) എന്ന സിനിമയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്മാണകമ്പനിയിലൂടെ ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയ തമിഴ് സിനിമ. ഈ ചിത്രത്തിന് തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാര്ഡ് ലഭിച്ചു. പിന്നീട് കെ. എസ്, രവികുമാര് സംവിധാനം ചെയ്ത പുരിയാദ പുതിര്(1990) എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാന് തുടങ്ങിയത്.
തമിഴ്നാട്ടുകാരിയായ മെഹ്ജബീനെയാണ് ചൗധരി വിവാഹം കഴിച്ചത്. ജീവയേയും ജിത്തനേയും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് സുരേഷ് ചൗധരി, ജീവൻ ചൗധരി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ആൺമക്കൾ കൂടിയുണ്ട്.