ലാലേട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാരതിരാജ! ഗുരുവായി കണ്ട മോഹന്ലാല്; സംവിധായകന്റെ വിയോഗത്തില് വേദനയോടെ താരം
തുടരും എന്ന ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാലിന്റെ ഗുരുവായാണ് ഭാരതിരാജ വേഷമിട്ടത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 10, 2026 at 1:35 PM IST
തമിഴ് ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ ഇതിഹാസ സംവിധായകനും നടനുമായ ഭാരതിരാജയുടെ വിയോഗത്തില് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി നടന് മോഹന്ലാല്. തുടരും എന്ന ചിത്രത്തില് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കാന് സാധിച്ചത് എക്കാലത്തും ഓര്മിക്കുന്ന ബഹുമതിയാണെന്നും മോഹന്ലാല് ഭാരതി രാജയുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു.
മോഹന്ലാലിന്റെ വാക്കുകള്
"മണ്ണിൽ കവിതയും നിശബ്ദതയിൽ സത്യവും ഓരോ ഫ്രെയിമിലും ആത്മാവും കണ്ടെത്തിയ ഒരു സംവിധായകൻ. തുടരും എന്ന സിനിമയിൽ ഭാരതിരാജ സാറിനൊപ്പം സ്ക്രീൻ സ്പെയ്സ് പങ്കിടാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്നും ഒരു ബഹുമതിയായിരുന്നു.സർ, നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം തലമുറകൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകും, നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളെ വളരെയധികം മിസ് ചെയ്യും", മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു.
തരുണ് മൂര്ത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത് മോഹന്ലാല് നായകനായി എത്തിയ ചിത്രത്തിലാണ് ഭാരതിരാജ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വേഷമിട്ടത്. ചിത്രത്തില് പളനി സ്വാമി എന്ന സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററുടെ വേഷത്തിലാണ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചത്. മോഹന്ലാലിന്റെ ഗുരുവായാണ് ഇദ്ദേഹം വേഷമിട്ടത്.
കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഓര്മക്കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഭാരതി രാജ ആ വേഷം മികവുറ്റതാക്കിയിരുന്നു. മലയാള സിനിമയെയും നടൻ മോഹൻലാലിനെയും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭാരതിരാജ. ലാലേട്ടനോടൊപ്പം സ്ക്രീൻ പങ്കിടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ തനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ മഹേന്ദ്രൻ്റെ മകനായ ജോൺ മഹേന്ദ്രനോട് ഭാരതിരാജ മുൻപ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വാർധക്യസഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും കടുത്ത ശ്വാസകോശ അണുബാധയ്ക്കും പിന്നാലെ ആറ് മാസം മുൻപാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചെന്നൈയിലെ എംജിഎം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. മാസങ്ങളോളം തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് രോഗമുക്തി നേടി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. പൂർണ്ണമായി വിശ്രമിക്കണമെന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശത്തെത്തുടർന്ന് നീലാങ്കരൈയിലെ വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിൽ കഴിയവേയാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം തമിഴ് ചലച്ചിത്ര മേഖലയ്ക്ക് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
. തമിഴ് ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റുകളിൽ നിന്നും പച്ചയായ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിലേക്കും റിയലിസ്റ്റിക് ആവിഷ്കാരങ്ങളിലേക്കും കൈപിടിച്ചു നടത്തിയത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അഭിനയത്തിലും സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹം.
1977ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ '16 വയതിനിലേ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഭാരതിരാജ സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. തമിഴ് സിനിമയുടെ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതിയ ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്.കമൽഹാസൻ, രജനികാന്ത്, ശ്രീദേവി എന്നിവരുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമകളിലൊന്നായി ഇത് മാറി.
നാൽപ്പതിലധികം ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്ത അദ്ദേഹം ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു. ഇതിനകം ഒട്ടനവധി ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംവിധാനത്തിന് പുറമെ അഭിനയത്തിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു.
ആയുത എഴുത്ത്, തിരുച്ചിറ്റമ്പലം, ഈശ്വരൻ, റോക്കി, നമ്മ വീട്ടു പിള്ളൈ, പാണ്ഡ്യ നാട്, മീണ്ടും ഒരു മര്യാതൈ, അന്നക്കൊടി, റെട്ട ചുഴി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു.