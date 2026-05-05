ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു, ഒരുപാട് അടുപ്പമുള്ള സുഹൃത്ത്; സന്തോഷിന്റെ വേര്പാടില് മനം നൊന്ത് മോഹന്ലാല്
സന്തോഷ് കെ നായര് കോളജ് പഠനകാലത്ത് മോഹന്ലാലിന്റെ ജൂനിയര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 5, 2026 at 1:20 PM IST
സന്തോഷ് കെ നായരുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തില് ആദരാഞ്ജലിയര്പ്പിച്ച് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയനടന് മോഹന്ലാല്. താരത്തിന്റെ വേര്പാട് ഏറെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മോഹന്ലാല് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു.
കോളജ് കാലം മുതല് നല്ല സുഹൃത്താണെന്നും ഒട്ടനവധി സിനിമകളില് ഒരുമിച്ച് പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മോഹന്ലാല് വൈകാരികമായി കുറിച്ചു.
മോഹന്ലാലിന്റെ വാക്കുകള്
"ഏറെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദു:ഖവാര്ത്തയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കേട്ടത്. വ്യക്തിപരമായി ഒരുപാട് അടുപ്പമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സന്തോഷ് ഒരു വാഹനാപകടത്തില് ഈ ലോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞു. കോളേജില് എന്റെ ജൂനിയറായിരുന്നു സന്തോഷ്. ആ കാലം തൊട്ടേ നല്ലൊരു സുഹൃത്തും സഹോദരനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക്. ഒട്ടനവധി സിനിമകളില് ഞങ്ങള് ഒന്നിച്ചു പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തലയെടുപ്പുള്ള വ്യക്തിത്വമായി, ഏവരുടേയും സ്നേഹം പിടിച്ചുപറ്റിയ നല്ലൊരു മനസ്സിന്റെയുടമ. സന്തോഷിന്റെ അകാലത്തിലുള്ള വേര്പാടില് വേദനയോടെ ആദരാഞ്ജലികള്", മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു.
പുലര്ച്ചെയുണ്ടായ അപകടം
ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ പത്തനംതിട്ട അടൂര് ഏനാത്ത് വച്ചുണ്ടായ കാറപകടത്തിലാണ് സന്തോഷ് കെ നായരുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ വേര്പാട്. ഭാര്യയ്ക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. പാഴ്സല് ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ഇവർ. സന്തോഷ് സഞ്ചരിച്ച കാർ പൂർണമായും നിയന്ത്രണം വിട്ടു. തുടർന്ന് എതിരെ വന്ന പാഴ്സല് ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം പൂർണമായി തകർന്നു.
കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് നാട്ടുകാർ ഇരുവരെയും പുറത്തെടുത്തത്. തുടർന്ന് ഉടൻതന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും സന്തോഷിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പുലർച്ചെയായതിനാൽ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
മോഹന്ലാല് സീനിയര്
എംജി കോളജില് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നടന് മോഹന്ലാല് സന്തോഷ് കെ നായരുടെ സീനിയറായിരുന്നു. കോളജ് കാലഘട്ടത്ത് മോഹന്ലാലുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് പല അഭിമുഖങ്ങളിലും സന്തോഷ് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. താനും ലാലും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എംജി കോളജില് പഠിച്ചതെന്നും താന് മാത്തമാറ്റിക്സും ലാല് കൊമേഴ്സും ആയിരുന്നുവെന്നും ഒരിക്കല് സന്തോഷ് പറയുകയുണ്ടായി. പ്രീഡിഗ്രിക്കും ഇരുവരും ഒരുമിച്ചാണ് പഠിച്ചത്.
1982 ൽ പി.ജി വിശ്വംഭരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ഇതു ഞങ്ങളുടെ കഥ’ എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് സന്തോഷ് അഭിനയരംഗത്തേക്കെത്തുന്നത്. തുടർന്ന് 1980കളുടെ പകുതിയോടെ അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമായി. പിന്നീട് ഏപ്രില് 18, ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്നീ ചിത്രങ്ങളില് വില്ലന് കുപ്പായം അണിഞ്ഞതോടെ പിന്നീട് തിരക്കുള്ള നടനായി മാറി. 1985 ല് പതനെട്ടോളം ചിത്രങ്ങളില് വേഷമിട്ടു. ഇതില് കൂടുതലും വില്ലന് വേഷങ്ങള് തന്നെയായിരുന്നു. കൊതി തീരും വരെ, ഇത് നല്ല തമാശ എന്നീ ചിത്രങ്ങളില് നായകനായും അഭിനയിച്ചു. പിന്നീട് 1986 ല് യുവജനോത്സവം എന്ന ചിത്രത്തില് നിസാര് എന്ന പോസറ്റീവ് വേഷം ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി. മോഹന്ലാല് നായകനായി എത്തിയ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന ചിത്രത്തില് ജാക്കിയുടെ(മോഹന്ലാല്) സുഹൃത്തായ ലോറന്സ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടി. മോഹിനിയാട്ടം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് സന്തോഷ് കെ നായര് ഒടുവില് അഭിനയിച്ച ചിത്രം.