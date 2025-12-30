'ഇടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള് വിഷമം തോന്നും, അവന്റെ ദേഹത്ത് മുറിവോ ചതവോ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കും'; അമ്മത്തണലില് വളര്ന്ന മോഹന്ലാല്
മകന് മലയാള സിനിമയുടെ തലപ്പത്ത് എത്തി നില്ക്കുമ്പോഴും മകന്റെ മൂന്ന് സിനിമകള് കാണാന് ശാന്തകുമാരി തയാറല്ലായിരുന്നു. കിരീടം, ചെങ്കോൽ, താളവട്ടം എന്നീ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അത്.
ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലാണെങ്കിലും മോഹന്ലാല് എന്നും അമ്മയെ വിളിക്കും. എത്ര തിരക്കുണ്ടായാലും ആ അമ്മയ്ക്കരികിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഓടിയെത്തും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവര് ആരാധിക്കുന്ന താരമായിരിക്കുമ്പോഴും ആ അമ്മയുടെ ലാലുവായിരുന്നു മോഹന്ലാല്. എന്നും അതങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു.
ജീവിതത്തില് വലിയ നേട്ടങ്ങളും പുരസ്കാരങ്ങളും തന്നെ തേടിയെത്തുമ്പോള് മോഹന്ലാല് ആദ്യം ഓടിയെത്താന് കൊതിച്ചത് ആ അമ്മയ്ക്ക് അരികിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അമ്മയുടെ ആ അവസാന നാളുകളിലും മോഹന്ലാല് അമ്മയ്ക്ക് അരികില് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയുടെ തണലിലായിരുന്നു എന്നും മോഹന്ലാല് ആ മകന്റെ തണലിലായിരുന്നു ആ അമ്മയും.
മകന്റെ സിനിമയെ കുറിച്ചും ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ മുന്പ് ഒരിക്കല് ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് അമ്മ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകളുണ്ട്.
''ലാലു മഞ്ഞില് വിരിഞ്ഞ പൂക്കള് ചെയ്യുമ്പോള് ഞാന് സുഖമില്ലാതെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. നേരെ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് വന്നത്. പുറത്ത് ചുവന്ന പാട് കണ്ടു. അടിച്ചതാണെന്ന് ഞാന് കരുതി. എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി. അപ്പോള് സിനിമയാണ്, അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് ലാലു പറഞ്ഞു.
മഞ്ഞില് വിരിഞ്ഞ പൂക്കള് കണ്ടപ്പോള് എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നി. കാരണം അവന് വില്ലനല്ല. ആ പയ്യനെ പിടിച്ച് വില്ലന് ആക്കിയല്ലോ എന്ന് സങ്കടമായി. അതില് നിന്നല്ലേ തുടക്കം. നന്നായി ചെയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും എനിക്ക് വിഷമമായി. ഇടിക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോള് സങ്കടം തോന്നും. വരുമ്പോള് ഞാന് നോക്കും ദേഹത്ത് മുറിവുണ്ടോ ചതവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. അന്നും നോക്കും ഇന്നും നോക്കും'', അമ്മ പറഞ്ഞു.
"ചെരിഞ്ഞുള്ള നടത്തമൊക്കെ പണ്ടേയുണ്ട്. വീട്ടില് കാണിക്കുന്ന വികൃതികള് തന്നെയാണ് സിനിമയിലും കാണിക്കുന്നത്. താളവട്ടത്തിലൊക്കെ തല കുത്തി മറിയുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഗോഷ്ടികളാണ്. അവനെയൊരു ഡോക്ടര് ആക്കാന് താന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നടനായി മാറി" , അമ്മ പറഞ്ഞു.
''ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഡോക്ടര്മാരില്ല. അതിനാല് ഡോക്ടര് ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊന്നും പറ്റില്ല. ഇത് തന്നെയാകുമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. ഞാന് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കൊച്ചിലെ നന്നായി പാടുകയും ഡാന്സ് കളിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു'', അമ്മ പറഞ്ഞു.
"കിരീടവും ചെങ്കോലും ഞാൻ കാണത്തില്ല. ഭയങ്കര കഷ്ടവാ അത്. അടിയൊക്കെയാണ്. എനിക്ക് കാണണ്ട. ചെങ്കോൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. കിരീടം ആദ്യം കുറച്ച് കണ്ടു. പിന്നെ എനിക്ക് കാണണ്ട. താളവട്ടവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതൊന്നും കാണുകയും ഇല്ല. കിലുക്കം പോലുള്ള സിനിമകൾ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ചിത്രം ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ആയപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയി", എന്നായിരുന്നു ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിനോട് അന്ന് ശാന്ത കുമാരി പറഞ്ഞത്.
മോഹന്ലാലിന് ദാദാ സാഹേബ് ഫാല്ക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചപ്പോഴും ആദ്യം പോയത് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്കായിരുന്നു. ഇതിനെ കുറിച്ച് മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര് ചോദിച്ചപ്പോള് മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു "അമ്മയുടെ അടുത്തേക്കാണ് ആദ്യം പോയത്. അതങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ വേണ്ടത്. ഈ നേട്ടം കാണാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി, അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഈ നേട്ടം പങ്കുവയ്ക്കാൻ എനിക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അമ്മ സുഖമില്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാം മനസിലാവും. സംസാരിക്കാന് പ്രയാസമുണ്ട്. എങ്കിലും കേട്ടാല് മനസിലാവും. എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ആ അനുഗ്രഹം എനിക്കൊപ്പമുണ്ട്" , മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു.
