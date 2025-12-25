ETV Bharat / entertainment

'അടുത്ത 200 കോടി വരുന്നുണ്ട്'!പവര്‍ പായ്ക്ക്ഡ് പെര്‍ഫോമന്‍സ്; ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം വൃഷഭ- പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം

ഒരു അച്ഛൻ - മകൻ ബന്ധത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അതിശക്തമായ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ കാര്‍ഡ് ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാണ്.

VRUSSHBA REACTIONS VRUSSHABHA MOVIE MOHANLAL MOHANLAL MOVIE
Movie Poster (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 25, 2025 at 1:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായി എത്തിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമാണ് വൃഷഭ. ആഗോളതലത്തില്‍ ചിത്രം ക്രിസ്‌മസ് റിലീസായി ഇന്ന് (ഡിസംബര്‍ 25) ആണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. കന്നഡ സംവിധായകന്‍ നന്ദകിഷോര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രം വമ്പന്‍ ദൃശ്യവിരുന്നാണ് ആരാധകര്‍ക്കായി കാത്തുവച്ചത്.

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രത്തില്‍ താരത്തിന്‍റെ മാസ് പ്രകടനത്തിന് തന്നെയാണ് ആരാധകരും കാത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ ക്യാന്‍വാസില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം അഞ്ചുഭാഷകളിലായാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്. ഒരു അച്ഛൻ - മകൻ ബന്ധത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അതിശക്തമായ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

അടുത്ത 200 കോടി വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിക്കുന്നത്. അഭിനയത്തിന്‍റെ 47 വര്‍ഷം ഗംഭീരം, കലക്കി എന്നും അഭിപ്രയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലാലേട്ടന്‍റെ അഭിനയം കലക്കിയെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ മാസ് പ്രകടനം എന്ന അഭിപ്രായവും ഉയരുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ കാര്‍ഡ് ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാണ്.

വൃഷഭ ഒരേ സമയം വാണിണ്യ ചിത്രവും വൈകാരിക ചിത്രവുമാണെന്നെന്നാണ് സംവിധായകന്‍റെ അഭിപ്രായം. ചിത്രത്തില്‍ മൂന്ന് ലുക്കുള്ള മോഹന്‍ലാലിനെയാണ് കാണാന്‍ പോകുന്നത് എന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്. രണ്ട് പീരീഡ് ലുക്കുകളും വര്‍ത്തമാന ലുക്കിലുമാണ് ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തുന്നത്.

മികച്ച ദൃശ്യവിരുന്നും ആക്ഷന്‍ സ്വീകന്‍സുകളുമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ആകര്‍ഷണങ്ങളില്‍ മറ്റൊന്ന്. കന്നഡയില്‍ എട്ടു സിനിമകള്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത സംവിധായകനാണ് നന്ദ കിഷോര്‍. അതില്‍ നാലെണ്ണം സൂപ്പര്‍ഹിറ്റാണ്. സിനിമയുടെ ആദ്യദിനം ഗംഭീര അഭിപ്രായമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ പുതിയ റെക്കോര്‍ഡ് കുറിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വമ്പന്‍ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നത്.

തെലുഗു നടൻ റോഷൻ മേക്കയാണ് ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ മകനായി എത്തുന്നത്. ഷനായ കപൂർ, സഹറ എസ് ഖാൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികമാർ. രാഗിണി ദ്വിവേദി, സമർജിത് ലങ്കേഷ് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്.

ജനാർദൻ മഹർഷി, കാർത്തിക് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സിനിമയ്ക്ക് സംഭാഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എവിഎസ് സ്റ്റുഡിയോസിന്‍റെ ബാനറിൽ അഭിഷേക് വ്യാസ്, വിശാൽ ഗുർണാനി എന്നിവരും ബാലാജി ടെലിഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ ശോഭ കപൂർ, ഏക്താ ആർ കപൂർ, സി.കെ. പത്മകുമാർ, വരുൺ മാത്തൂർ, സൌരഭ് മിശ്ര, അഭിഷേക് വ്യാസ്, വിശാൽ ഗുർനാനി, പ്രവീർ സിങ്, ജൂഹി പരേഖ് മേത്ത എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചത്.

ഛായാഗ്രഹണം ആന്റണി സാംസൺ, എഡിറ്റിങ് കെ.എം. പ്രകാശ്, സംഗീതം സാം സി.എസ്., സൗണ്ട് ഡിസൈൻ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി, ആക്ഷൻ പീറ്റർ ഹെയ്ൻ, സ്റ്റണ്ട് സിൽവ, നിഖിൽ എന്നിവർ നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏകദേശം 200 കോടി രൂപ ബഡ്‌ജറ്റില്‍ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ആക്ഷനും, പുരാണവും, വികാരങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ച ഒരു ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കുകയെന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിനോടകം പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

നാടകീയമായ സംഭവവികാസങ്ങളുടേയും വിസ്മയകരമായ ദൃശ്യങ്ങളുടെയും ലോകത്തേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ എത്തിക്കാനാണ് അണിയറക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

നന്ദകിഷോര്‍ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ രചനയും നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസ് ആണ് കേരളത്തില്‍ വിതരണത്തിന് എത്തിക്കുന്നത്. കണക്‌റ്റ് മീഡിയയും ബാലാജി ടെലിഫിലിംസും അഭിഷേക് എസ് വ്യാസ് സ്റ്റുഡിയോയും ചേര്‍ന്നാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മോഹൻലാലിന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമകളിലൊന്നായി 'വൃഷഭ' മാറുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

Also Read:'ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ഒരു വഴിക്കായി! നിവിനും അജുവും പൊളിച്ചു'; സര്‍വം മായ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം

TAGGED:

VRUSSHBA REACTIONS
VRUSSHABHA MOVIE
MOHANLAL
MOHANLAL MOVIE
VRUSSHABHA X REVIEW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.