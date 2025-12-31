'ലാലിൻ്റെ ലോകം' ഇനിയില്ല; പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്ക് വിട, മുടവൻമുകളിൽ കണ്ണീരണിഞ്ഞ് പ്രിയതാരം
മോഹൻലാലിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ സംസ്കാരം വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും. ഭർത്താവിൻ്റെയും മകൻ്റെയും സ്മൃതികൂടീരങ്ങൾക്ക് അരികിലാണ് ചിതയൊരുക്കുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു.
Published : December 31, 2025 at 9:33 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: നടൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ മാതാവ് ശാന്തകുമാരിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കും. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ എറണാകുളത്തുനിന്നും മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തെ മുടവൻമുകളിലുള്ള വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു. ഉച്ചവരെയാണ് മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുന്നത്.
വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് അന്ത്യകർമ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും രാവിലെ മുതൽ തന്നെ മുടവൻമുകളിലുള്ള മോഹൻലാലിൻ്റെ വസതിയിൽ എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നടനും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി, നടനും സംവിധായകനുമായ പ്രകാശ് വർമ തുടങ്ങിയവർ രാവിലെ തന്നെ മുടവൻമുകളിലുള്ള വീട്ടിലെത്തി മോഹൻലാലിൻ്റെ മാതാവിന് നിത്യശാന്തി നേർന്നു. മുടവൻമുകളിലെ കുടുംബവീട്ടിൽ തന്നെയാണ് മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്യുന്നത്. മോഹൻലാലിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും ജ്യേഷ്ഠൻ്റെയും ശരീരം സംസ്കരിച്ചതിന് തൊട്ടടുത്തുതന്നെയാണ് മാതാവിനും ചിതയൊരുങ്ങുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷമായി പക്ഷാഘാതം ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു മോഹൻലാലിൻ്റെ മാതാവ് ശാന്തകുമാരി. അസുഖബാധിതയായതിനുശേഷം മാതാവിന് സംസാരിക്കുന്നതിൽ അവ്യക്തതയും ഓർമക്കുറവും സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും മാതാവിനെ മോഹൻലാൽ എറണാകുളത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. എറണാകുളം അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ആയിരുന്നു ദീർഘനാൾ മാതാവിനെ അദ്ദേഹം ചികിത്സിച്ചിരുന്നത്. മാതാവിൻ്റെ 89-ാം ജന്മദിനം വളരെയധികം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് കഴിഞ്ഞവർഷം മോഹൻലാൽ ആഘോഷിച്ചത്.
അമ്മയും ലാലും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം മലയാളികൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമാണ്. തൻ്റെ വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അമ്മയാണെന്ന് മോഹൻലാൽ പല വേദികളിലും തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിയമവകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു മോഹൻലാലിൻ്റെ പിതാവ് വിശ്വനാഥൻ നായർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗശേഷം അമ്മയായിരുന്നു ലാലിൻ്റെ ലോകം. ഷൂട്ടിങ് തിരക്കുകൾക്കിടയിലും അമ്മയുടെ അടുത്തു ഓടിയെത്താനും സമയം ചെലവഴിക്കാനും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. വിദേശത്തായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ദിവസവും അമ്മയുമായി സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയുടെ അസുഖവിവരം അറിഞ്ഞതുമുതൽ സിനിമയിലെ തിരക്കുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി പരമാവധി സമയം അദ്ദേഹം അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു.
എറണാകുളത്തെ വസതിയിൽനിന്നും വിലാപയാത്രയായാണ് മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. വഴിനീളെ പ്രിയതാരത്തിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കാത്തുനിന്നിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ 'തേജസ്' എന്ന വീട്ടിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ വികാരനിർഭരമായ രംഗങ്ങൾക്കാണ് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും സാക്ഷിയായത്. താൻ ജനിച്ചുവളർന്ന വീട്ടിൽത്തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അന്ത്യവിശ്രമം ഒരുക്കണമെന്നത് മോഹൻലാലിൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് എറണാകുളത്തുനിന്നും മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്. സഹോദരൻ പരേതനായ പ്യാരേലാലിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും സ്മൃതികൂടീരങ്ങൾക്ക് നടുവിലായാണ് ശാന്തകുമാരിക്ക് ചിതയൊരുക്കുന്നത്.
മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, സാംസ്കാരിക മന്ത്രി തുടങ്ങി സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. അമ്മ മരിക്കുന്നില്ല, മക്കളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചത്. സിനിമാലോകത്തുനിന്നുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ പലരും ഷൂട്ടിങ് നിർത്തിവച്ചാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളുണ്ടാകില്ല എന്നാണ് വിവരം. തികച്ചും സ്വകാര്യമായ ചടങ്ങായി നടത്താനാണ് കുടുംബം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി മുടവൻമുകൾ ഭാഗത്ത് പൊലീസ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീടിൻ്റെ പരിസരത്തേക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാലിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ വിയോഗം മലയാള സിനിമാലോകത്തിന് ഒന്നാകെ നൊമ്പരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
