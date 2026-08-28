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തിരുവനന്തപുരം സ്ലാങ്ങിൽ വീണ്ടും മമ്മൂട്ടി; 'അതിമനോഹര'മായി മോഹൻലാൽ; പുതിയ സിനിമാവിശേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

കാരക്കുടിയിൽ മമ്മൂട്ടി, മുംബൈയിലേക്ക് മോഹൻലാൽ. ഓണക്കാലത്തും സിനിമാത്തിരക്കുകളിൽ താരരാജാക്കന്മാർ

MOHANLAL MAMMOOTTY ONAM 2026 MOHANLAL MAMMOTTY MOVIES
Mohanlal, Mammootty (FB@Mohanlal)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2026 at 1:59 PM IST

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എറണാകുളം: മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരങ്ങളായ താരരാജാക്കന്മാർ ഇത്തവണ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. സിനിമാത്തിരക്കുകളും വ്യക്തിപരമായ യാത്രകളും കാരണം മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ഇത്തവണത്തെ പൊന്നോണം അന്യനാടുകളിലാണ് ചെലവഴിച്ചത്. ആരാധകർക്ക് ആവേശമേകുന്ന പുതിയ ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കുകളിലാണ് ഇരുതാരങ്ങളും ഇപ്പോൾ.

കാരക്കുടിയിൽ മമ്മൂട്ടി
സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിനായി മോഹൻലാൽ ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് പറന്നപ്പോൾ, മമ്മൂട്ടി തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കാരക്കുടിയിലായിരുന്നു. 'ഫാലിമി', 'തലൈവർ തമ്പി തലൈമയിൽ' എന്നീ ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ കോമഡി ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനായാണ് മമ്മൂട്ടി കാരക്കുടിയിൽ എത്തിയത്. തിരുവോണ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം കാരക്കുടിയിലെ സെറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. ലൊക്കേഷനിലെ ഓണാഘോഷത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞദിവസം മുതൽ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ഭാഗങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ അവസാനവാരം വരെ കാരക്കുടിയിൽ തന്നെ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടരും. തുടർന്ന് സിനിമ എറണാകുളത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മമ്മൂട്ടി കമ്പനി തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ 9 എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് താൽക്കാലികമായി നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംവിധായകനും 'വാഴ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രശസ്തനായ അനുരാഗ് ഓ.ബിയും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ രചിക്കുന്നത്. 'രാജമാണിക്യം', 'കളങ്കാവൽ' തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടി തിരുവനന്തപുരം സ്ലാങ് സംസാരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഇതെന്ന് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗ്യാങ്സ്റ്റർ കോമഡി ജോണറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.

കേരള-തമിഴ്‌നാട് അതിർത്തിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിൽ നായിക ഇല്ലെന്നും, പകരം ഒൻപതുവയസ്സുകാരനായ ഒരു കുട്ടി പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞവർഷം മെയ് മാസത്തിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സിനിമ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലാണ് ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലേക്ക് നീണ്ടത്. ജിംഷി ഖാലിദാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി ആരാധകർക്ക് തിയറ്ററിൽ ആഘോഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ വകയും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിത്രം അടുത്തവർഷം തിയറ്ററുകളിലെത്തും.

മുംബൈയിലേക്ക് മോഹൻലാൽ
അതേസമയം, ഈജിപ്ത് സന്ദർശനത്തിനു ശേഷം മോഹൻലാൽ ഇന്ന് മുംബൈയിലെത്തും. തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'അതിമനോഹരം' എന്ന സിനിമയുടെ മുംബൈ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഭാഗമാകാനായാണ് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത്. മൂന്നുദിവസമാണ് മുംബൈ ഷെഡ്യൂൾ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിനുശേഷം സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരം തന്നെ വിഷ്ണു മോഹൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ ജോലികൾക്കായി അദ്ദേഹം ജോർജിയയിലേക്ക് പറക്കും. ഗോകുലം മൂവീസ് നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത് 'പുഷ്പ' ഫെയിം മിറോസ്ലാവ് കുബ ബ്രോസെക് ആണ്.

MOHANLAL MAMMOOTTY ONAM 2026 MOHANLAL MAMMOTTY MOVIES
മമ്മൂട്ടി (ETV Bharat)

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മോഹൻലാൽ ടി.എസ് ലവലഞ്ജൻ എന്ന പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി എത്തുന്ന 'അതിമനോഹരം' ഡിസംബർ 24നാണ് ലോകവ്യാപകമായി തിയറ്ററുകളിലെത്തുക. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മീര ജാസ്മിൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ നായികയായി എത്തുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.

MOHANLAL MAMMOOTTY ONAM 2026 MOHANLAL MAMMOTTY MOVIES
മോഹൻലാൽ (ETV Bharat)

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