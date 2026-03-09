'പൊളിക്ക് ചേട്ടാ, 6-8 വർഷമെങ്കിലും മുന്നിലുണ്ട്'; ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് കിരീട നേട്ടം ആഘോഷമാക്കി സിനിമാ താരങ്ങള്, സഞ്ജുവിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം
ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയതോടെ സഞ്ജുവിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുകയാണ് ആരാധകര്. മമ്മൂട്ടി, മോഹന്ലാല് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി താരങ്ങളാണ് സഞ്ജുവിനെ അഭിനന്ദനം കൊണ്ട് മൂടുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 9, 2026 at 10:53 AM IST
സഞ്ജു… സഞ്ജു… സഞ്ജു… ഞായറാഴ്ച (മാര്ച്ച് 8) അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തില് ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ഉയര്ത്തുമ്പോള് മലയാളികള് അഭിമാനത്തിന്റെ നെറുകയിലായിരുന്നു. സ്വന്തം വീട്ടിലെ പയ്യന് സഞ്ജു സാംസണിന്റെ തകര്പ്പന് പ്രകടനത്തിന്റെ പിന്ബലത്തിലാണ് ഇന്ത്യന് ടീം കിരീടം നേടിയത് എന്നതായിരുന്നു ആരാധകരുടെ ഈ ആര്പ്പു വിളിക്ക് പിന്നില്.
ന്യൂസ്ലാന്ഡിനെതിരെ 96 റണ്സിന് തോല്പ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ കീരീടം നേട്ടം. ട്വിന്റി 20 ലോകകപ്പിലെ മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച് പ്ലെയര് ഓഫ് ദ് ടൂര്ണമെന്റായ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുകയാണ് ആരാധകര്. ഇന്നലെ മമ്മൂട്ടി, മോഹന്ലാല് ഉള്പ്പെടെയുള്ള നിരവധി താരാങ്ങളാണ് ഇന്ത്യന് ടീമിനും സഞ്ജുവിനും അഭിനന്ദനവുമായി എത്തിയത്.
മോഹന്ലാലിന്റെ വാക്കുകള്
കപ്പ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ തുടരുന്നു!
മൂന്ന് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ, ടി20 ലോകകപ്പ് നിലനിർത്തുന്ന ആദ്യ ടീമായി ചരിത്രം രചിക്കുന്നു! എന്നെന്നേക്കുമായി സ്വർണ്ണത്തിൽ കൊത്തിവയ്ക്കപ്പെടുന്ന ആധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു രാത്രി.
ഗംഭീറിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ, സൂര്യയുടെ നേതൃത്വം, ബുംറ, അക്സർ, ഇഷാൻ, അഭിഷേക്, ദുബെ, ടീമിലെ എല്ലാ കളിക്കാരുടെയും പ്രതിഭ എന്നിവയാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവിരാമമായ യാത്ര.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഞ്ജു സാംസണിന്, ഞങ്ങളുടെ ടൂർണമെന്റിലെ താരം! സൂപ്പർ 8, സെമി ഫൈനൽ, ഫൈനൽ എന്നിവയിൽ മാച്ച് വിന്നിംഗ് ഇന്നിംഗ്സിന്റെ "അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ" ഹാട്രിക്. നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയും ക്ലാസുമാണ് ഈ സീസണിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ്. നമ്മളെയെല്ലാം അവിശ്വസനീയമാംവിധം അഭിമാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര നേട്ടം", മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു.
സഞ്ജുവിനെ അഭിനന്ദിച്ച് മമ്മൂട്ടി
"ലോക ചാമ്പ്യന്മാർ! 🏆🇮🇳
#T20WorldCup26 ട്രോഫി ഉയർത്താനുള്ള ആധിപത്യ പ്രചാരണത്തിന് ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് ശേഷം ഐസിസി പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ടൂർണമെന്റ് നേടിയതിന് പ്രിയപ്പെട്ട സഞ്ജു സാംസണിന് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ", മമ്മൂട്ടി കുറിച്ചു.
പൃഥ്വിരാജിന്റെ വാക്കുകള്
"ടീം ഇന്ത്യ ലോക ചാമ്പ്യന്മാർ! ടി20 കിരീടം വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ച ആദ്യ ടീം! ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഒരു ചെറിയ തടസ്സം ഒഴിച്ചാൽ അതിഗംഭീരമായ ക്യാമ്പെയിൻ. പക്ഷേ ഈ ടൂർണമെന്റിനുള്ളിലെ യഥാർത്ഥ പരിക്കഥ സഞ്ജു സാംസണിനായി വിധി എഴുതിയ കഥയാണ്. അവസാന 15 അംഗ ടീമിലേക്കുപോലും ഇടം കിട്ടുമോ എന്ന സംശയത്തിൽ നിന്നാരംഭിച്ച്, വെറും അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ മാത്രം കളിച്ച് ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരമായി മാറിയത് അതിശയകരമാണ്.
ഒരു മുഴുവൻ തലമുറയ്ക്കായി, ഒരു ടൂർണമെന്റിലെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരം നടത്തിയ ഏറ്റവും മഹത്തായ മൾട്ടി ഇന്നിംഗ്സ് ക്ലച്ച് പ്രകടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ‘ഡെസർട്ട് സ്റ്റോം’ ആയിരുന്നു. 1998ലെ ഷാർജാ കപ്പിൽ മഹാനായ സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കര് നേടിയ ആ ചരിത്ര ഇന്നിംഗ്സും ഫൈനലിലെ സെഞ്ചുറിയും അതിനെ നിർവചിച്ചു. ഏകദേശം മൂന്ന് ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അവതരണ ചടങ്ങിൽ തന്നെ തന്റെ പ്രയാസകാലങ്ങളിൽ ആ ലെജൻഡിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായ മാർഗനിർദേശം ലഭിച്ചതായി പറഞ്ഞ സഞ്ജു സാംസണ് അതിനേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നേറുകയായിരുന്നു.
മൂന്ന് നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങൾ, മൂന്ന് മത്സരം ജയിപ്പിച്ച ഇന്നിംഗ്സുകൾ, ഒരു ഐകോണിക് ലോകകപ്പ് ക്യാമ്പെയിൻ!
സഞ്ജു… നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിന് ശേഷിയുള്ളവനാണെന്ന് ലോകത്തിന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു. ഒരു ആരാധകനെന്ന നിലയിൽ, ഈ മൂന്ന് ഇന്നിംഗ്സുകൾ നിന്റെ മഹത്തായ കരിയറിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ കളി കണ്ട ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായി കഴിവുള്ള ബാറ്റ്സ്മാന്മാരിൽ ഒരാളാണ് നീ. നിനക്കുമുന്നിൽ ഇനിയും കുറഞ്ഞത് 6–8 വർഷം മികച്ച ക്രിക്കറ്റുണ്ട്.
ലോകവേദിയെ തുടർന്നും ജ്വലിപ്പിക്കൂ! ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഭാഗം നീ ഇതിനകം സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ, നിന്നെയും ഈ ലോകകപ്പിൽ നിന്നെ കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച എല്ലാവരെയും കടന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നിർമ്മിക്കൂ.
പൊളിക്ക് അനിയാ (ചേട്ടാ)!", പൃഥ്വിരാജ് കുറിച്ചു.
ബോളിവുഡിലെ മിക്ക താരങ്ങളും ഇന്ത്യന് ടീമിന് അഭിനന്ദനവുമായി എത്തുന്നുണ്ട്.
ഈ അത്ഭുതകരമായ വിജയത്തിന് ഈ മികച്ച ടീമിന് ഹൃദയംഗമായ അഭിനന്ദനങ്ങള്ർ- അനുഷ്ക ശര്മ കുറിച്ചു.
ടൂര്ണമെന്റിലുടനീളം നമ്മുടെ മെന് ഇന് ബ്ലൂ ശാന്തതയോടെയും സംയമനത്തോടെയും ആധിപത്യത്തോടെയും പ്രവര്ത്തിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. ട്രോഫി വീണ്ടും നാട്ടിലെത്തിച്ചുയ അഭിനന്ദനങ്ങള് ഇന്ത്യന് ടീം ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ത്യ സുഖമായി ഉറങ്ങും.- ജൂനിയര് എന് ടി ആര്.
ഇന്ത്യ ഉയര്ത്തിയ 256എന്ന കൂറ്റന് റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലെത്താന് ന്യൂസിലാന്ഡിന് ആയില്ല. 159 റണ്സില് ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു. ബാറ്റിങ്ങില് അര്ധ സെഞ്ചുറിയുമായി സഞ്ജു സാംസണ് 89 നേടി. നാല് ഓവറില് വെറും പതിനഞ്ച് റണ്സ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ജസ്പ്രിത് ബുമ്ര കളിയിലെ ആവേശമായി. ഇന്നലത്തെ മാച്ചില് ബുമ്രയാണ് പ്ലെയര് ഓഫ് ദി മാച്ച്. സഞ്ജു പ്ലെയര് ഓഫ് ദ ടൂര്ണമെന്റായി.
ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ന്യൂസിലാന്ഡിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് വെഫും 46 റണ്സ് മാത്രം നേടിയതിനെ തുടര്ന്ന് പ്ലേയിങ് ഇലവലിനില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട സഞ്ജു അവിസ്മരണീയമായ തിരിച്ചു വരവാണ് നടത്തിയത്.
