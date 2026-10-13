ബോക്സ് ഓഫിസില് അജയ് ദേവ്ഗണിന്റെ വമ്പന് വേട്ട! 'ദൃശ്യം ദി കണ്ക്ലൂഷന്' കണ്ടെന്ന് മോഹന്ലാല്; ചിത്രത്തെ പ്രശംസിച്ച് താരം
കുതിപ്പ് തുടര്ന്ന് ഹിന്ദി വേര്ഷന്; വെറും 11 ദിവസത്തിനുള്ളില് ആഗോളതലത്തില് 500 കോടിയോടടുത്ത് ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 9:58 AM IST
പ്രേക്ഷകര് ഒന്നടങ്കം ഏറ്റെടുത്ത ബോളിവുഡ് ചിത്രമാണ് അഭിഷേക് പഥക് സംവിധാനം ചെയ്ത ദൃശ്യം:ദി കണ്ക്ലൂഷന്. ചിത്രം ആദ്യ ദിനം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണവുമായി തിയേറ്ററില് വിജയകരമായി മുന്നേറുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ അജയ് ദേവ്ഗണ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം കണ്ട് പ്രശംസയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മോഹന്ലാല്.
ജനപ്രിയ ചിത്രങ്ങളുടെ പരമ്പരയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ അന്ത്യമാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് നല്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തെയും അണിയറ പ്രവര്ത്തകരേയും പ്രശംസിക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യം 3 കണ്ക്ലൂഷന് നിര്മാതാക്കളായ പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ് പുറത്തുവിട്ടത്.
"ഞാൻ ദൃശ്യം: ദ കൺക്ലൂഷൻ കണ്ടു. ജനപ്രിയമായ ഈ യാത്രയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ അവസാനം കണ്ടെത്തിയ രീതിയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അഭിഷേക് പഥക്, കുമാർ മംഗത് പഥക്, അജയ് ദേവ്ഗൺ, കൂടാതെ ചിത്രത്തിന്റെ എല്ലാ അഭിനേതാക്കൾക്കും അണിയറപ്രവർത്തകർക്കും എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. വളരെ നന്നായി ചെയ്തു", മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു.
മോഹന്ലാല്- ജീത്തു ജോസഫ് കൂട്ടുക്കെട്ടില് ഒരുങ്ങിയ മലയാള ചിത്രമാണ് ദൃശ്യം. ഈ സിനിമ വമ്പന് വിജയമായതോടെ വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതില് പ്രധാനമാണ് ബോളിവുഡില് റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങള്. ഇതിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങള് മാറ്റം വരുത്താതെയാണ് റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിലും ഹിന്ദി ദൃശ്യം 3 മലയാളത്തില് നിന്ന് അടിമുടി മാറ്റിയാണ് റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
മലയാളം 'ദൃശ്യം 3' യുടെ റീമേക്കല്ല ഹിന്ദി 'ദൃശ്യം 3: ദി കണ്ക്ലൂഷന്' എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സംവിധായകന് അഭിഷേക് പഥക് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇരു ഫ്രാഞ്ചൈസികളും വ്യത്യസ്ത കഥകളാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നില് അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാല് മൂന്നാം ഭാഗത്തോടെ ഹിന്ദി ദൃശ്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായും സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഒക്ടോബര് 2 ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ഹിന്ദി ദൃശ്യം 3 രാജ്യത്തൊട്ടാകെ വലിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
അതേസമയം ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് കുതിപ്പാണ് ചിത്രം നടത്തുന്നത്. 489.74 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ഇതുവരെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷന് 400 കോടി രൂപയോട് അടുക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ 378.24 കോടി രൂപയാണ് വാരിക്കൂട്ടിയത്. വിദേശ വിപണിയിലെ പ്രകടനവും മികച്ചതാണ്. 111.50 കോടി രൂപയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് 11 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ വലിയ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 11 ാം ദിവസത്തില് ഇടിവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിത്രം അടുത്തിടെ തന്നെ 500 കോടി കടക്കുമെന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തല്.
ദൃശ്യം 2'ന് ശേഷം വിജയ് സല്ഗോങ്കറു (അജയ് ദേവ്ഗണ്)ടെ ജീവിതമാണ് ദൃശ്യം 3 യില് തുടര്ന്നു പറയുന്നത്. നിര്ണായക തെളിവുകള് പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടും അയാള് തന്റെ കുടുബംത്തെ സംരക്ഷിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വിജയ്യുടെ ജീവിതത്തില് പുതിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുക്കുന്നതാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തില് പറയുന്നത്.
അജയ് ദേവ്ഗണിന് പുറമെ തബു, ശ്രിയ ശരണ് എന്നിവര്ക്ക് പുറമെ നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളും ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ദൃശ്യം 3യുടെ സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകന് രവി ബസ്രൂര് ആണ്. കെജിഎഫ് , സലാർ , മാർക്കോ , ടോക്സിക് തുടങ്ങിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം ദൃശ്യം 3യ്ക്കായി സംഗീത സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത്.
ഭോല , സിങ്കം എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം രവി ബസ്രൂര് അജയ് ദേവ്ഗണുമായി കൈകോര്ക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ദൃശ്യം ആദ്യഭാഗത്തിന് വിശാല് ഭരദ്വാജ് ആണ് സംഗീതം നല്കിയത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് ദേവി ശ്രീ പ്രസാദുമാണ് പശ്ചാത്തല സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിച്ചത്.
ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ത്രില്ലര് ഫ്രാഞ്ചൈസികളില് ഒന്നാണ് ദൃശ്യം. ദൃശ്യം 2 വിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് 2022 ലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് കലക്ഷന് നേടിയ ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ലോകമെമ്പാടും ₹342 കോടിയിലധികം കലക്ഷനാണ് നേടിയത്.
പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറില് കുമാർ മംഗത് പഥക്, അഭിഷേക് പഥക്, അലോക് ജെയിൻ, അജിത് അന്ധാരെ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റാര് സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ്. അഭിഷേക് പഥക്, ആമിൽ കീയാൻ ഖാൻ, പർവീസ് ഷെയ്ഖ് എന്നിവർ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു.