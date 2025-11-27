ETV Bharat / entertainment

'സേതുമാധവൻ' വീണ്ടും വരുന്നു; ഗോവ അന്താരാഷ്‌ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ 'കിരീടം 4K', നന്ദിയറിയിച്ച് മോഹൻലാൽ

1989 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് കിരീടം. ലോഹിതദാസിൻ്റെ കഥയെ ആധാരമാക്കി സിബി മലയിലാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തത്. ഏറെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രദർശനത്തിന് വരെയധികം പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Malayalam Film Actor Mohanlal (instagram@mohanlal)
മുംബൈ: മഹാനടൻ മോഹൻലാൽ നായകനായി അഭിനയിച്ച മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ക്ലാസിക്‌ ചിത്രം കിരീടം പ്രദർശനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. ഗോവയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 56-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ (IFFI) 4K ദൃശ്യമികവോടെയാണ് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. സന്തോഷം പ്രകിടിപ്പിച്ച് മോഹൻലാൽ രംഗത്ത് വന്നു. ചിത്രം വീണ്ടും ബിഗ് സ്‌ക്രീനിലേയ്‌ക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഉന്നത ബഹുമതിയാണെന്നും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മോഹൻലാൽ തൻ്റെ എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവുമധികം ജനശ്രദ്ധയും സിനിമാ പ്രേമികളിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചിത്രം തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പിന്നിലെ ശ്രമത്തെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. "എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ഇത്രയധികം അടുത്തുനിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പിന്നിൽ നടന്ന ശ്രമങ്ങളെ വളരെയധികം അഭിനന്ദിക്കുന്നു", എന്ന് മോഹൻലാല്‍ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ കിരീടത്തിൻ്റെ 4k പതിപ്പിൻ്റെ ലോക പ്രീമിയർ നടക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

നാഷണൽ ഫിലിം ആർക്കൈവ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചിത്രത്തിൻ്റെ 35 എംഎം റിലീസ് പ്രിൻ്റിൽ നിന്നും റീസ്‌റ്റോർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറയുടെ നെഗറ്റീവ് ജീർണിച്ചതിനുശേഷം പതിറ്റാണ്ടുകളായി ആർക്കൈവ് സംരക്ഷിച്ചുപോന്നിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹകനായ എസ്‌ കുമാറിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു അന്തിമ ഗ്രേഡിങ്.

"ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ദൗത്യത്തിന് കീഴിൽ കിരീടം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കാണുന്നത് സന്തോഷകരമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സിനിമാപാരമ്പര്യങ്ങളെ അതേപോലെതന്നെ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന NFDC-NFAI യ്‌ക്ക് ആശംസകൾ", എന്നും എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിൽ മോഹൻലാല്‍ കുറിച്ചു.

എ.കെ. ലോഹിതദാസിൻ്റെ കഥയെ ആധാരമാക്കി സിബി മലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്‌ത്‌ 1989 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് കിരീടം. മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം വന്നെത്തുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ കാരണം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആകണം എന്ന സ്വപ്‌നം തകർന്ന സേതുമാധവൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ തകർച്ചയാണ് ഈ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

മോഹൻലാലിന് ദേശീയ പുരസ്‌കാരവും പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശവും നേടിക്കൊടുത്ത ശക്തമായ പ്രകടനമാണിതിൽ. നിലവിൽ ഹൃദയപൂർവം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ശേഷം ഈ ക്രിസ്‌മസിന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്താൻ പോകുന്ന വൃഷഭയുടെ റിലീസിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.

