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ഖലീഫയ്ക്ക് രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു; നായകനായി സാക്ഷാൽ മോഹൻലാൽ

ഖലീഫയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച മമ്പറക്കൽ അഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാകും രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുങ്ങുക

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2026 at 6:49 AM IST

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എറണാകുളം: തിയറ്ററുകളിൽ ആവേശത്തിരയിളക്കി പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം ഖലീഫ മുന്നേറുമ്പോൾ, ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി മറ്റൊരു വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനം കൂടി. ചിത്രത്തിൽ അതിഥിയായെത്തി കൈയടി നേടിയ സാക്ഷാൽ മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി ഖലീഫയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു.

ഖലീഫ 2 ദി ലെഗസി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം എറണാകുളത്ത് നടന്നു. ഖലീഫയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച മമ്പറക്കൽ അഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാകും രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുങ്ങുക. വൈശാഖ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന് ജിനു വി എബ്രഹാം തന്നെയാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. പുലിമുരുകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ച വൈശാഖ്-മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകളും വാനോളമാണ്.

പൃഥ്വിരാജ് ഖലീഫ സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

മമ്പറക്കൽ അഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ സൂചനകൾ ഖലീഫയിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് വേദിയിൽ പറഞ്ഞു. എഴുപതുകളിലെയും എൺപതുകളിലെയും അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ജീവിതം പറയുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സിനിമയുടെ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെന്നും അങ്ങനെയൊരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ് താനെന്നും പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഖലീഫയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നായിരുന്നു മോഹൻലാലിൻ്റെ പതിവ് ശൈലിയിലുള്ള മറുപടി.

ഖലീഫ തിയറ്ററുകളിൽ
വൈശാഖിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് നായകനായ ഖലീഫ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. സിനിമ വലിയ രീതിയിൽ ഏറ്റെടുത്ത പ്രേക്ഷകരോട് നന്ദി പറയുന്നതായി റിലീസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു. ഖലീഫ പോലുള്ള സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ അപൂർവമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാസ് കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളുടെ വലിയ ആരാധകനാണ് താനെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ തിയറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും കൃത്യതയുള്ളവരായിരുന്നു. ഖലീഫ മികച്ചൊരു ദൃശ്യാനുഭവം നൽകുന്ന ചിത്രമാണെന്നും പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആശയമൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലെങ്കിലും ഉത്സവ സീസണിൽ ആഘോഷമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു.

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മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, മലബാർ എന്നിവിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന സ്വർണക്കടത്തും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ആശയം. മികച്ച ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. മോഹൻലാലിന് പുറമെ ടൊവിനോ തോമസ്, സൗബിൻ ഷാഹിർ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ അതിഥി താരങ്ങളായി എത്തുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർ തിയറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ. മലയാള സിനിമയിൽ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കും രണ്ടാം ഭാഗങ്ങൾക്കും വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്ന കാലത്ത്, ഖലീഫയുടെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം സിനിമാലോകത്തും വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
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