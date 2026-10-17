"എന്താ മോനേ ഇത്!”; മേഘങ്ങളിൽ ലാലേട്ടനെ വരച്ച് ശരത്, ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്ത റീലിനു പിന്നിലെ കഥ ഇങ്ങനെ...
ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മേഘങ്ങളിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ രൂപം കണ്ടെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ ഒരാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച ചിത്രമാണ് ശരത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 5:08 PM IST
അക്കി വിനായക്
“മണ്ണിലും വിണ്ണിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും ലാലേട്ടൻ ഇരിക്കുന്നു…” മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം മോഹൻലാലിനോടുള്ള ആരാധനയ്ക്ക് ആകാശത്തോളം ഉയരമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഒരു റീൽ. ആകാശത്തെ മേഘങ്ങളിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ രൂപം കണ്ടെത്തി ഡിജിറ്റലായി വരച്ചുചേർത്ത കലാകാരൻ ശരത്. എസ്. ആണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. മേഘങ്ങളിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ രൂപം കണ്ടെന്ന രീതിയിൽ ഒരാൾ പങ്കുവച്ച ചിത്രത്തിൽനിന്നാണ് ശരത് ലാലേട്ടൻ്റെ മുഖം കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നാലെ ആ ചിത്രത്തിന് തൻ്റെ കലാപരമായ സ്പർശം നൽകിയതോടെ റീൽ ആരാധകർക്കിടയിൽ തരംഗമായി മാറുകയായിരുന്നു.
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ വരികൾക്ക് ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ സംഗീതം പകർന്ന് യേശുദാസ് ആലപിച്ച സ്വാമി അയ്യപ്പൻ ചിത്രത്തിലെ ഗാനം മലയാളികളുടെ മനസിൽ ഇന്നും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. മണ്ണിലും വിണ്ണിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും ദൈവം ഇരിക്കുന്നു എന്ന വരികൾ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മേഘങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ലാലേട്ടൻ്റെ രൂപവും ചർച്ചയാകുന്നത്. പ്രകൃതിയിലെ ഒരു ദൃശ്യത്തിൽനിന്ന് പ്രിയതാരത്തിൻ്റെ രൂപം കണ്ടെത്തിയ കലാകാരൻ്റെ കഴിവും മലയാളികളുടെ താരാരാധനയുമാണ് ഈ വൈറൽ റീലിലൂടെ ഒരുപോലെ പ്രകടമാകുന്നത്.
മേഘങ്ങളിൽ ലാലേട്ടനെ കണ്ടെത്തി; വരകളിലൂടെ പുനഃസൃഷ്ടിച്ച് ശരത്
ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മേഘങ്ങളിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ രൂപം കണ്ടെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ ഒരാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച ചിത്രമാണ് ശരത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഫീഡിലൂടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നുവന്ന ചിത്രം കണ്ട നിമിഷം തന്നെ അതിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ മുഖം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് ശരത് പറയുന്നു. തുടർന്ന് ചിത്രത്തിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് മേഘങ്ങളുടെ ആകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി ഡിജിറ്റൽ വരകൾ ചേർത്താണ് ലാലേട്ടൻ്റെ രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ചിത്രരചനയിൽ താൽപര്യമുള്ള ശരത് തൻ്റെ കലാസൃഷ്ടികൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞദിവസം സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവച്ച മേഘങ്ങളിലെ ലാലേട്ടൻ്റെ ചിത്രം അപ്രതീക്ഷിതമായ രീതിയിൽ വൈറലായി. ഫാൻസ് പേജുകളും സാധാരണ പ്രേക്ഷകരും ചലച്ചിത്രതാരങ്ങളുമടക്കം നിരവധി പേർ റീൽ പങ്കുവച്ചതോടെ ചിത്രത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു. കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ശരത്. എസ്. തൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇ ടിവി ഭാരതിയുമായി പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു.
ടൊവിനോയുടെ ചിത്രത്തിലൂടെ ആദ്യ വൈറൽ; അക്കൗണ്ട് നഷ്ടമായിട്ടും തളരാതെ മുന്നോട്ട്
നിലവിൽ കൊച്ചിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ശരത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കലാസൃഷ്ടികൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടുവർഷത്തോളമായി. ലോക എന്ന ചിത്രത്തിലെ ടൊവിനോ തോമസിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച് പങ്കുവച്ചതായിരുന്നു ശരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ വൈറൽ പോസ്റ്റ്. അതോടെ തൻ്റെ കലാസൃഷ്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരെ ലഭിക്കുകയും സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിന് മികച്ച സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ആ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയോ ഡിലീറ്റ് ആയത് ശരത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. അക്കൗണ്ട് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. തുടർന്ന് വീണ്ടും പരിശ്രമിച്ചാണ് പുതിയ അക്കൗണ്ട് കിട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ പുതിയ അക്കൗണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്ന സൃഷ്ടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മേഘങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ലാലേട്ടൻ. പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും തൻ്റെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്ന ശരത്തിന് ഈ റീൽ പുതിയൊരു നേട്ടമായി മാറുകയാണ്.
മലയാളികൾക്ക് ലാലേട്ടൻ ഒരു വികാരമാണ്
മോഹൻലാലിൻ്റെ രൂപം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റീലിന് ഇത്രയധികം സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചതിന് പിന്നിൽ മലയാളികളുടെ താരത്തോടുള്ള വൈകാരിക ബന്ധവുമുണ്ടാകാമെന്നാണ് ശരത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. ജയിലർ 2 സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെ രംഗങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിയെന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളും വിവാദങ്ങളും ചർച്ചയാകുന്ന സമയമാണിത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മലയാളികൾക്കിടയിൽ വലിയ വിഷമമുണ്ടായതായും മോഹൻലാലിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ജിഷാദ് ഷംസുദ്ദീൻ പരസ്യമായി പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയതായും ശരത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
“മലയാളികൾക്ക് ലാലേട്ടൻ ഒരു വികാരമാണല്ലോ. ആ ഒരു വികാരത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായിരിക്കാം മേഘങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ലാലേട്ടൻ വൈറലാകുന്നതിന് കാരണം,” എന്നാണ് ശരത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതേസമയം, മേഘങ്ങളിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ രൂപം കണ്ടെത്തി വരച്ചുചേർക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ ശരത് മാത്രമല്ല. നിരവധി പേർ സമാനമായ ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അവയ്ക്കെല്ലാം മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
ആകാശത്തെ മേഘങ്ങളിൽ ഒരാൾ കണ്ടത് അയ്യപ്പൻ്റെ രൂപമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് അതിൽ തെളിഞ്ഞത് മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ലാലേട്ടനാണ്. ഒരു മേഘച്ചിത്രത്തെ ഡിജിറ്റൽ കലാസൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റിയ ശരത്തിൻ്റെ കഴിവിനൊപ്പം, മോഹൻലാൽ എന്ന താരത്തോടുള്ള മലയാളികളുടെ സ്നേഹവും ആരാധനയും ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ വൈറൽ റീൽ.
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