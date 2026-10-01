ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8: മാസ് എവിക്ഷനോ? ആരൊക്കെ സേഫ്, ആരൊക്കെ ഡേയ്ഞ്ചറസ് സോണിൽ!
മാസ് എവിക്ഷന് പിന്നാലെ ഒന്നിലധികം വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രികൾക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 1:06 PM IST
മോഹൻലാൽ അവതാരകനായ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8 ഓരോ ആഴ്ചയും പുതിയ ട്വിസ്റ്റുകളുമായി മുന്നേറുകയാണ്. പ്രീ-ഷോയായ ‘അഗ്നിപരീക്ഷ’ മുതൽ ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ എവിക്ഷനും അതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ തിരിച്ചുവരവും വരെ, സീസൺ ആരംഭിച്ച് ആദ്യ മൂന്ന് ആഴ്ചകൾ പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ നിരവധി സർപ്രൈസുകളാണ് ഷോ ഒരുക്കിയത്. ഇപ്പോഴിതാ, നാലാം ആഴ്ചയിലും നിർണായകമായൊരു ട്വിസ്റ്റിന് കളമൊരുങ്ങുന്നതായാണ് സൂചന.
ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന ചർച്ച മാസ് എവിക്ഷനെക്കുറിച്ചാണ്. മുൻ സീസണുകളിലും ഡബിൾ എവിക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപ്രതീക്ഷിത പുറത്താക്കലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഒരൊറ്റ എവിക്ഷൻ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഹൗസിനോട് വിടപറയേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യം ഈ സീസണിൽ ഇതാദ്യമായിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
മാസ് എവിക്ഷന് പിന്നാലെ ഒന്നിലധികം വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രികൾക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, നിലവിലെ മത്സരാർത്ഥികളുടെ സമവാക്യങ്ങൾ തന്നെ മാറിയേക്കും. പുതിയ താരങ്ങളുടെ വരവ് ഗ്രൂപ്പുകളെയും സൗഹൃദങ്ങളെയും തന്ത്രങ്ങളെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നതും നിർണായകമാകും.
19 പേർ നോമിനേഷനിൽ
കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യ എപ്പിസോഡിലാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ നോമിനേഷൻ സംബന്ധിച്ച നിർണായക പ്രഖ്യാപനം മോഹൻലാൽ നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ താരതമ്യേന ദുർബലമായ പ്രകടനത്തിന് ശിക്ഷയായി, ക്യാപ്റ്റനായ ഷിജിനെ ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ ഹൗസ്മേറ്റ്സിനെയും എവിക്ഷന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതോടെ ഷിജിൻ ഒഴികെ 19 മത്സരാർത്ഥികളാണ് നിലവിൽ എവിക്ഷൻ പട്ടികയിലുള്ളത്.
21 മത്സരാർത്ഥികളുമായി ആരംഭിച്ച സീസൺ മൂന്ന് ആഴ്ചകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 19 പേരാണ് ഹൗസിൽ തുടരുന്നത്. ഇതുവരെ ആരും തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഏകപക്ഷീയമായ പ്രേക്ഷക പിന്തുണ സ്വന്തമാക്കിയതായി പറയാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിലും, ചില മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും പിന്തുണയും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിലവിലെ ഗെയിമും പ്രേക്ഷക പ്രതികരണവും പരിഗണിച്ചാൽ ആരൊക്കെയാണ് താരതമ്യേന സുരക്ഷിതരാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, ആരൊക്കെയാണ് അപകട മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
നോമിനേഷനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഷിജിന് പുറത്തും ഒരു പരിധിവരെ ആരാധക പിന്തുണയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഷിജിനോട് അടുപ്പമുള്ള മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണ പരോക്ഷമായി ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഷിജിനോട് സൗഹൃദപരമായ ബന്ധമുള്ള കൊമ്പന് ഇതിലൂടെ നേട്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം, സ്വന്തം നിലയിലും പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടാൻ കൊമ്പന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ താരതമ്യേന സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്തുള്ള മത്സരാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായി കൊമ്പനെ കണക്കാക്കാം.
രാഹുൽ ഈശ്വറും ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറത്താകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുടെ പട്ടികയിൽ മുന്നിലല്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും രാഹുൽ നിലപാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഗെയിമിൽ കൂടുതൽ സാധ്യതകളുള്ള മത്സരാർത്ഥിയാണെന്ന തോന്നൽ ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകരിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ രാഹുൽ പുറത്താകുമോ എന്നത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനാകില്ലെങ്കിലും, താരതമ്യേന സുരക്ഷിതമായ സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്.
നേഹയും സുരക്ഷിത സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന മത്സരാർത്ഥിയാണ്. നേഹയുടെ സംസാര ശൈലിക്കും പെരുമാറ്റത്തിനും പുറത്തൊരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡുകളിൽ മോഹൻലാലുമായുള്ള നേഹയുടെ കോമ്പിനേഷനും പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഘടകങ്ങൾ വോട്ടായി മാറുകയാണെങ്കിൽ, നേഹയ്ക്ക് മാസ് എവിക്ഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
നോബിയെയും നിലവിൽ ഡേയ്ഞ്ചര് സോണിലെ പ്രധാന പേരായി കാണേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. ഗെയിമിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന മത്സരാർത്ഥിയാണ് നോബി എന്ന ധാരണ ചില പ്രേക്ഷകരിലുണ്ട്. ഈ ‘പൊട്ടൻഷ്യൽ’ വോട്ടായി മാറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ നോബിക്കും സുരക്ഷിതമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാകും.
ഒന്നിലധികം പേരെ ഒരുമിച്ച് പുറത്താക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇത്തവണത്തെ എവിക്ഷനെ കൂടുതൽ നിർണായകമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരൊറ്റ മത്സരാർത്ഥിയുടെ പേരിലേക്ക് ചുരുക്കി പുറത്താകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിലും ഗെയിമിൽ സജീവമല്ലാത്തവരും പ്രേക്ഷകരുമായി ശക്തമായ കണക്ഷൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്തവരും പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് സൃഷ്ടിച്ചവരുമായ ചില മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച തിരിച്ചടി നേരിടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
ഈ പട്ടികയിൽ ആദ്യം പരിഗണിക്കാവുന്ന പേരുകളിലൊന്നാണ് സുമേഷ്. ഇതുവരെ വീട്ടിൽ തന്റേതായ വ്യക്തമായ സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്താൻ സുമേഷിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ് പ്രധാന പോരായ്മയായി കാണുന്നത്.
എന്റർടൈനർ എന്ന നിലയിൽ കൗണ്ടറുകളും തമാശകളും അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതിനപ്പുറം പ്രേക്ഷകരുമായി ശക്തമായ വൈകാരിക ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച കഥാപാത്രമായി സുമേഷിനെ ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നില്ല. മാസ് എവിക്ഷൻ പോലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം കണക്ഷൻ നിർണായകമാകുമെന്നതിനാൽ സുമേഷിന്റെ നിലയും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
രാകേഷും ഡേഞ്ചർ സോണിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു പേരാണ്. വീട്ടിലെ പല വിഷയങ്ങളിലും സജീവമായി ഇടപെടാനോ വലിയ രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
‘അഗ്നിപരീക്ഷ’യിൽ പുറത്തെടുത്ത എന്റർടൈനിംഗ് വശം ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ രാകേഷിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നതും തിരിച്ചടിയാകാം. ഏതെങ്കിലുമൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്ന ഇമേജും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതികൂലമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഗായത്രി സുരേഷിന്റെ കാര്യത്തിലും സമാനമായൊരു അവസ്ഥയാണ്. ബിഗ് ബോസ് പോലൊരു റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ മത്സര സ്വഭാവത്തോട് ഗായത്രിയുടെ പെരുമാറ്റം എത്രത്തോളം പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്നത് ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ്.
അതേസമയം, ഗായത്രിയുടെ ജെനുവിനിറ്റി പ്രേക്ഷകരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വീട്ടിൽ തന്റേതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും, അതേ ജെനുവിനിറ്റി വോട്ടായി മാറുകയാണെങ്കിൽ ഗായത്രിക്ക് ഗുണം ചെയ്യാം.
അഞ്ജലിയും മൃദുലയും ഇതുവരെയുള്ള ഗെയിമിൽ ഒരു പരിധിവരെ നെഗറ്റീവ് ഷേഡ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മത്സരാർത്ഥികളാണ്. വീട്ടിലെ പല വിഷയങ്ങളിലും ഇവരുടെ ഇടപെടൽ കാണാമെങ്കിലും, അതേ സമയം വളരെ സജീവമായ മത്സരാർത്ഥികൾ എന്ന ഇമേജ് ഇരുവർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
ഐശ്വര്യയുടെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ ചർച്ചകളുണ്ട്. അവരുടെ ഗെയിം സ്ട്രാറ്റജി കൂടുതൽ സങ്കീർണമായതും ചില പ്രേക്ഷകർക്ക് നെഗറ്റീവായി തോന്നുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനും സ്വന്തം നിലപാട് അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ഐശ്വര്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായി മാറുമോ എന്നത് കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്.
ആസിഫ്, ലോലീറ്റ, ഗൗതം, എൽദോ, താഷി എന്നിവരാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പ്രേക്ഷക ചർച്ചകളിലും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് പ്രതികരണങ്ങൾ നേരിടുന്ന മത്സരാർത്ഥികളായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഇവർ തീർച്ചയായും പുറത്താകുമെന്നതിന് തെളിവല്ല. എന്നാൽ മാസ് എവിക്ഷനിൽ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം നിർണായകമാകുമ്പോൾ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കും.
ആസിഫിനും ഗൗതമിനുമെതിരെ ഉയരുന്ന പ്രധാന വിമർശനങ്ങളിൽ എടുത്തുചാട്ടവും അമിതമായ വികാരപ്രകടനങ്ങളും പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളുമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ വോട്ടിംഗിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും എന്നതാണ് ഇനി കാണേണ്ടത്.
താഷിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന വിമർശനം മറ്റൊരു തരത്തിലാണ്. മറ്റുള്ള മത്സരാർത്ഥികളെ വിലകുറച്ച് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് ചില പ്രേക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. താൻ മികച്ച ഗെയിമറാണെന്ന തരത്തിലുള്ള താഷിയുടെ ചില ഇടപെടലുകൾ പ്രേക്ഷകരിൽ എത്രത്തോളം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതും ഈ എവിക്ഷനിൽ നിർണായകമാകാം.
എൽദോയുടെ പെരുമാറ്റം സ്വാഭാവികമല്ലെന്നും അമിതമായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണെന്നും തോന്നുന്നുവെന്ന വിമർശനമാണ് ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത്. അതേസമയം, സ്വയം വിലയിരുത്തുന്ന രീതിയിലും ഗെയിമിലെ ഇടപെടലുകളിലും എൽദോ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായ വോട്ടായി മാറുമോ എന്നതും കണ്ടറിയണം.
തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പ്രേക്ഷക ചർച്ചകളിൽ നെഗറ്റീവ് ഇംപാക്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മത്സരാർത്ഥിയാണ് ലോലീറ്റ എന്ന വിലയിരുത്തലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പെരുമാറ്റവും സംസാരശൈലിയും മുതൽ സ്വന്തം ഗ്രൂപ്പിലെ മത്സരാർത്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന രീതിയും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സമീപനവും വരെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ലോലീറ്റയ്ക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനുപുറമെ, ഈ ആഴ്ചയിലെ വീക്കിലി ടാസ്കിൽ സ്വന്തം ടീമിന് നൽകിയ സീക്രട്ട് ടാസ്കിനെക്കുറിച്ച് എതിർ ടീമിലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വിവരം നൽകിയ സംഭവവും പ്രേക്ഷക ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ വോട്ടിംഗിലും പ്രതിഫലിച്ചാൽ, മാസ് എവിക്ഷനിൽ ലോലീറ്റയുടെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ നിർണായകമാകും.
ശ്രീലക്ഷ്മി അറക്കൽ, വിക്കി തഗ്, ജസീല എന്നിവരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം സ്ഥിരതയുള്ള ഒന്നായി പറയാൻ കഴിയില്ല. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവർക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ മറ്റുചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇവരുടെ ഗെയിമിന് പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതും കാണാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ മൂന്ന് പേരെയും വ്യക്തമായി സേഫ് സോണിലോ ഡേഞ്ചർ സോണിലോ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മാസ് എവിക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ യഥാർഥ പ്രേക്ഷക പിന്തുണ എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.