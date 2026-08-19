ETV Bharat / entertainment

ഹിറ്റ് സംവിധായകര്‍! കൈനിറയെ ചിത്രങ്ങള്‍; വമ്പന്‍ ലൈനപ്പുമായി മോഹന്‍ലാല്‍

2026 ല്‍ ഇനി തെലുഗു ഉള്‍പ്പെടെ ഒരുങ്ങുന്നത് പത്ത് വമ്പന്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ സിനിമകള്‍.

MOHANLAL MOVIES MOHANLAL JEETHU JOSEPH MOHANLAL MOVIE MOHANLAL UPCOMING MOVIES
Mohanlal (Photo: FB)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2026 at 2:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

മോഹന്‍ലാല്‍ സിനിമകള്‍ എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ആരാധകര്‍ക്ക് വലിയ ആവേശമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള വമ്പന്‍ പ്രൊജക്‌ടുകളാണ് താരത്തിന്‍റേതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ സംവിധായകരുമായി തുടര്‍ച്ചയായി സിനിമകള്‍ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് സൂപ്പര്‍താരം. നിലവില്‍ മലയാളത്തിലെ ഏഴ് സംവിധായകര്‍ക്കൊപ്പമാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്.

2026 ല്‍ ഇനി തെലുഗു ഉള്‍പ്പെടെ ഒന്‍പത് മോഹന്‍ലാല്‍ സിനിമകളാണ് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി, പ്രിയദര്‍ശന്‍, ദിലീഷ് പോത്തന്‍, സത്യന്‍ അന്തിക്കാട്, അനൂപ് സത്യന്‍, ജൂഡ് ആന്തണി, വിഷ്‌ണു മോഹന്‍, ജീത്തു ജോസഫ് എന്നിങ്ങനെ ഹിറ്റ് സംവിധായകര്‍ക്കൊപ്പവും മറ്റ് മൂന്ന് അതിഥി വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ കൂടിയുണ്ട് ആ പട്ടികയില്‍. ഇതോടൊപ്പം വലിയ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന തെലുഗു സിനിമയ്ക്കും മോഹന്‍ലാല്‍ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

1. വീണ്ടും തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി ചിത്രം

നിലവില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റേതായി ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി ഒരുക്കുന്ന അതിമനോഹരം. തുടരും എന്ന സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം മോഹന്‍ലാലും തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തിയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. ലൗലജന്‍ എന്ന എസ് ഐ ആയാണ് സിനിമയില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തുന്നത്. മീര ജാസ്‌മിനാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോഹന്‍ലാലും മീര ജാസ്‌മിനും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണണിത്.

ആഷിഖ് ഉസ്‌മാന്‍ ആണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് രതീഷ് രവി ആണ്. ജേക്‌സ് ബിജോയ് ആണ് സിനിമയ്ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്.ഷാജി കുമാറാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രാഹകന്‍. സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിലാണ് അണിയറക്കാർ.

2. വിഷ്‌ണുമോഹനുമായി ആദ്യ സിനിമ

അതിമനോഹരം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം മോഹന്‍ലാല്‍ വേഷമിടുന്ന അടുത്ത സിനിമ എല്‍ 367 ആണ്. ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഗോകുലം ഗോപാലന്‍ ആണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. വിഷ്‌ണു മോഹന്‍ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ രചനയും നിര്‍വഹിക്കുന്നത്.

ആദ്യ സിനിമാ സംരംഭമായ മേപ്പടിയാന് ദേശീയ അവാര്‍ജ് സ്വന്തമാക്കിയ സംവിധായകനാണ് വിഷ്‌ണു മോഹന്‍. സിനിമയുടെ ആദ്യഘട്ട ചിത്രീകരണം ജോര്‍ജിയയില്‍ ആരംഭിച്ചു. വമ്പന്‍ മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. സിനിമയുടെ സഹനിര്‍മാതാക്കള്‍ ബൈജു ഗോപാലൻ, വി സി പ്രവീൺ എന്നിവരാണ്. എക്സിക്യൂട്ടിവ് പ്രൊഡ്യൂസർ കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ്.

ശ്രീ ഗോകുലം മൂവിസിന്‍റെ ബാനറില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന വലിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായാണ് ഇതും ഒരുങ്ങുക.‘പുഷ്പ’യുടെ ക്യാമറാമാനായ മിറോസ്ലാവ് കുബാ ബ്രൊസേക് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രാഹകന്‍. ബോളിവുഡിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്.

3. വീണ്ടും സത്യൻ അന്തിക്കാട് ചിത്രവുമായി മോഹന്‍ലാല്‍

സത്യന്‍ അന്തിക്കാട് ചിത്രത്തില്‍ വീണ്ടും വേഷമിടുകയാണ് മോഹന്‍ലാല്‍. ഹൃദയപൂര്‍വം എന്ന സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഈ കൂട്ടുക്കെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമയാണിത്. ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്.

4. അനൂപ് സത്യൻ ചിത്രം

സത്യന്‍ അന്തിക്കാട് ചിത്രത്തിന് പുറമെ അനൂപ് സത്യന്‍റെ ചിത്രത്തിലും മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായി എത്തുന്നുണ്ട്. വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അനൂപ് സത്യന്‍ ഒരുക്കുന്ന സിനിമയാണിത്. സിനിമയുടെ കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കുന്നത് അനൂപ് തന്നെയാണ്.

ബൾട്ടി സിനിമയുടെ നിർമാതാവായ ബിനു ജോർജ് അലക്സാണ്ടറും ആശിർവാദ് സിനിമാസും ചേർന്നാണ് നിർമാണം. ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് ജേക്‌സ് ബിജോയ് ആണ്. 'ഭ്രമയുഗം', 'ഉള്ളൊഴുക്ക്', 'ഡീയസ് ഈറ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഷഹ്നാദ് ജലാൽ ആണ് ക്യാമറ ചലപ്പിക്കുന്നത്.

സിനിമയുടെ എഡിറ്റ് നിര്‍വഹിക്കുന്നതും അനൂപ് സത്യന്‍ തന്നെയാണ്. സിങ്ക് സൗണ്ടിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ചിത്രീകരണം നവംബറില്‍ ആരംഭിക്കും.

5. ജൂ‍ഡ് ആന്തണി–മോഹൻലാൽ ചിത്രം

ജൂഡ് ആന്തണിയുമായി- മോഹന്‍ലാല്‍ ആദ്യമായി കൈകോര്‍ക്കുന്ന ചിത്രവും ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ മകള്‍ വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാലിനെ നായികയാക്കി ഒരുങ്ങിയ തുടക്കം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷമാണ് മോഹന്‍ലാലുമായി മുഴുനീളെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ ഒരുക്കുന്നത്.

തുടക്കത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ അതിഥി വേഷത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ചിത്രം അടുത്ത വര്‍ഷം ആരംഭിക്കും.

6. പ്രിയദര്‍ശന്‍റെ നൂറാം ചിത്രത്തില്‍ നായകനായി മോഹന്‍ലാല്‍

മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും ഹിറ്റ് ജോഡികളായ മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രിയദര്‍ശന്‍ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയാണ്. പ്രിയദര്‍ശന്‍റെ നൂറാമത്തെ സിനിമയാണിത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആദ്യ സിനിമയായ പൂച്ചയ്ക്കൊരു മൂക്കുത്തിയിലെ നായകന്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ ആയിരുന്നു.

ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. ബിനു ജോര്‍ജ് അലക്‌സാണ്ടര്‍ ആണ് സഹനിര്‍മാതാവ്. ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസിന്‍റെ 39 ാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. മ്യൂസിക് ആന്‍ഡ് ഡ്രാമാ വിഭാഗത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.

മരക്കാർ: അറബിക്കടലിന്‍റെ സിംഹം എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം മോഹൻലാലും പ്രിയദർശനും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്..

7. ദിലീഷ് പോത്തൻ ചിത്രം നെടുങ്കണ്ടം മിറാക്കിൾ

ദിലീഷ് പോത്തനും മോഹൻലാലും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് നെടുങ്കണ്ടം മിറാക്കിള്‍. മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഷിബു ബേബി ജോൺ വീണ്ടും മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമാതാവാകുന്നുവെന്നതും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.

ശ്യാം പുഷ്കരനൊപ്പം പോൾസൺ സ്കറിയയും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. ഷൈജു ഖാലിദാണ് ക്യാമറ. സംഗീതം നിർവഹിക്കുന്നത് സുഷിൻ ശ്യാം ആണ് എഡിറ്റർ സൈജു ശ്രീധരന്‍. ഭാവന റിലീസ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ വിതരണം. തിരുവനന്തപുരം, ഇടുക്കി, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും ചിത്രീകരണം.

8. ജീത്തു ജോസഫ്–ആശീർവാദ് സിനിമ

ദൃശ്യം 3 എന്ന സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജീത്തു ജോസഫും മോഹന്‍ലാലും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു. ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്.

ഈ സിനിമകള്‍ കൂടാതെ തെലുഗുവിലും മോഹൻലാൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ‘വൃഷഭ’യ്ക്കുശേഷം നടൻ അഭിനയിക്കുന്ന തെലുഗു ചിത്രമാണിത്. വമ്പന്‍ സ്കെയിലിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

9. കൃഷാന്ത് ചിത്രം

'മസ്തിഷ്ക മരണം' എന്ന സിനിമയ്‌ക്ക് ശേഷം കൃഷാന്ത്‌ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ പ്രാരംഭ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മണിയൻപിള്ള രാജു നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഡിറ്റക്ടീവ് കോമഡി ജോണറിലാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തുകയെന്ന് സംവിധായകൻ തന്നെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

10. ഷാഹി കബീര്‍ ചിത്രം

ഓഫിസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ഷാഹി കബീർ എഴുതുന്ന ചിത്രത്തിലും മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ് നായകനായി എത്തുന്നത്.

Read More:

1. 'ഒന്‍പത് വര്‍ഷം മാറി നിന്നു, 45 വർഷമായി ഞാൻ റിസ്‌ക് എടുക്കുകയായിരുന്നു'; സംവിധായകന്‍ പ്രിയദര്‍ശന്‍- അഭിമുഖം

2. ദളപതി വിജയ്‌യുടെ വിടവാങ്ങല്‍ ചിത്രം 'ജന നായകന്‍' ഒടിടിയിലേക്ക്; തിയേറ്ററില്‍ തീപാറിച്ച ചിത്രം എവിടെ കാണാം

3.'പൊന്നിന്‍ ചിങ്ങത്തിലെ വധു'; ആരാധകര്‍ അറിയാതെ പോയ അനുമോളുടെ വിവാഹം, മനോഹര പ്രീ- വെഡ്‌ഡിങ് ഫോട്ടോഷൂട്ടുമായി താരം

TAGGED:

MOHANLAL MOVIES
MOHANLAL
JEETHU JOSEPH MOHANLAL MOVIE
MOHANLAL UPCOMING MOVIES
MOHANLAL LINES UP 7 PROJECTS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.