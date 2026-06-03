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പ്രിയതമയുടെ കൈകള്‍ ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ച് മോഹന്‍ലാല്‍; ഉള്ളുനിറഞ്ഞ് സുചിത്രയ്ക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംകള്‍ നേര്‍ന്ന് താരം

സുചിത്രയ്ക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസയുമായി മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയതാരം മോഹന്‍ലാല്‍.

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Suchitra with Mohanlal (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 3, 2026 at 10:24 AM IST

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ലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയനടന്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ഭാര്യ സുചിത്രയുടെ ജന്മദിനമാണ്(ജൂണ്‍ 3) ഇന്ന്. ഹൃദ്യമായ ഒരു കുറിപ്പിലൂടെയാണ് പ്രിയതമയ്ക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ നേര്‍ന്നത്. താരത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റിന് താഴെ തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി, ഫര്‍ഹാന്‍ ഫാസില്‍ തുടങ്ങിയ സഹപ്രവര്‍ത്തകരും ആരാധകരുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് ആശംസകളുമായി എത്തുന്നത്.

"നിന്‍റെ പുഞ്ചിരിക്കും കരുത്തിനും സ്നേഹത്തിനും നിന്നെ നീയാക്കുന്ന ഓരോ ചെറിയ കാര്യത്തിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകള്‍", എന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ കുറിച്ചു. സുചിത്രയുടെ കൈകള്‍ ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ മോഹന്‍ലാല്‍ നോക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയും ഇതിനോടൊപ്പം താരം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

1988 ഏപ്രില്‍ 28 ന് തിരുവനന്തപുരം ആറ്റുകാല്‍ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ വച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. നേരത്തെ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ കടുത്ത ആരാധികയായിരുന്നു സുചിത്ര. ഈ ആരാധന തന്നെയാണ് വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.

സിനിമാ പശ്ചാത്തലമുള്ളയാളാണ് സുചിത്ര. പ്രശസ്‌ത തമിഴ് നടനും നിര്‍മാതാവുമായ കെ. ബാലാജിയുടെ മകളും നിര്‍മാതാവായ സുരേഷ് ബാലാജിയുടെ സഹോദരിയുമാണ് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ പ്രിയ പത്നി.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു വിവാഹത്തിന് പോയപ്പോഴാണ് മോഹന്‍ലാലിനെ ആദ്യമായി കാണുന്നതെന്നും അതിന് മുന്‍പ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സിനിമകള്‍ കാണാറുണ്ടെന്നും സുചിത്ര നേരത്തെ ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മോഹന്‍ലാലിനോടുള്ള കടുത്ത ആരാധന മൂലം എസ് കെ പി ( സുന്ദര കുട്ടുപ്പന്‍) എന്നായിരുന്നു സുചിത്ര താരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

അക്കാലത്ത് മോഹൻലാലിന് സ്ഥിരമായി കാർഡുകള്‍ അയക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം തന്നെ അഞ്ച് കാർഡുകളൊക്കെ അയച്ചിരുന്നെന്നും സുചിത്ര വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കാർഡിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് തുടങ്ങി പലകാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നെന്നും പക്ഷേ അതിൽ പേര് നല്‍കാതെയായിരുന്നു കാര്‍ഡുകള്‍ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് താനാണ് കാര്‍ഡുകള്‍ അയച്ചതെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ കണ്ടെത്തിയെന്നും സുചിത്ര വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

മറ്റു വിവാഹാലോചനകള്‍ വന്നപ്പോഴാണ് മോഹന്‍ലാലിനോടുള്ള തന്‍റെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് സുചിത്ര വീട്ടില്‍ പറഞ്ഞത്.ജാതകം ചേരില്ലെന്ന കാരണത്താൽ ആദ്യം വേണ്ടെന്നു വച്ച കല്യാണാലോചന രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം സുചിത്രയുടെ പിതാവ് കല്യാണാലോചനയുമായി മുന്നോട്ട് പോയെന്നും നടി സുകുമാരിയോടായിരുന്നു തന്‍റെ അച്ഛൻ മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചതെന്നും സുചിത്ര പറഞ്ഞു.

സിനിമാ താരങ്ങളായ പ്രണവും വിസ്‌മയയുമാണ് മക്കള്‍.

64 വയസുള്ള മോഹന്‍ലാല്‍ നാലു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സിനിമാ കരിയറിന് ഉടമയാണ്. ഇക്കാലയളവില്‍ 400 ലധികം സിനിമകളില്‍ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയ്ക്ക് നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ക്ക് 2001 ല്‍ പത്മശ്രീയും പത്മഭൂഷണും നല്‍കി ആദരിച്ചു. 2009 ല്‍ ടെറിറ്റോറിയല്‍ ആര്‍മിയില്‍ ലെഫ്റ്റനന്‍റ് കേണല്‍ ഓണററി റാങ്ക് ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നടനായി താരം മാറുകയും ചെയ്‌തു.

ജീത്തു ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെതായി തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ചിത്രം. ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണത്തോടെ ദൃശ്യം 3 വിജയകരമായി മുന്നോട്ടു നീങ്ങുകയാണ്. രണ്ടാഴ്‌യ്ക്കുള്ളില്‍ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ 225 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ കലക്ഷന്‍.

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