"എന്റെ ഇച്ചായ്ക്ക് പ്രത്യേക സ്നേഹം", "സൂര്യന് അഭിനന്ദനങ്ങള്"; മമ്മൂട്ടിക്ക് ആശംസകളുമായി മോഹന്ലാലും ദുല്ഖറും
മമ്മൂട്ടിയെ അഭിനന്ദിച്ച് മോഹന്ലാലും ദുല്ഖര് സല്മാനും. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് ആശംസകളുമായി ഇരുവരും രംഗത്തെത്തിയത്. എട്ടാം തവണയാണ് മികച്ച നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഭ്രമയുഗത്തിലൂടെ മമ്മൂട്ടി നേടുന്നത്.
Published : November 4, 2025 at 10:53 AM IST
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാര്ഡില് മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ മമ്മൂട്ടിയെയും പുരസ്കാര ജേതാക്കളെയും അഭിനന്ദിച്ച് മോഹന്ലാല്. മകന് ദുല്ഖര് സല്മാനും മമ്മൂട്ടിയെ അഭിനന്ദിച്ചു. പുരസ്കാര ജേതാക്കള്ക്കെല്ലാം തന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങള് എന്നാണ് മോഹന്ലാല് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചത്. മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ തന്റെ ഇച്ചായ്ക്ക് പ്രത്യേക സ്നേഹമെന്നും മോഹന്ലാല് ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
"കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ജേതാക്കള്ക്കെല്ലാം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങള്! മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ എന്റെ ഇച്ചായ്ക്ക് പ്രത്യേക സ്നേഹം. മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ ഷംല ഹംസയ്ക്കും മികച്ച സംവിധായകനുളള പുരസ്കാരം നേടിയ മഞ്ഞുമ്മല് ബോയ്സിനും അഭിനന്ദനങ്ങള്. ഈ വര്ഷത്തെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് ആസിഫ് അലി, ടൊവിനോ തോമസ്, ജ്യോതിര്മയി, ദര്ശന രജേന്ദ്രന് എന്നിവര്ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്" -മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു.
തന്റെ പിതാവിന്റെ പുരസ്കാര നേട്ടത്തില് ദുൽഖർ സൽമാനും സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു. "സൂര്യന് അഭിനന്ദനങ്ങള്" -എന്നാണ് ദുല്ഖര് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചത്. നടന് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ അഭിനന്ദിച്ചു.
ഇത് എട്ടാം തവണയാണ് മികച്ച നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം മമ്മൂട്ടി നേടുന്നത്. പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം നന്ദി പറഞ്ഞ് മമ്മൂട്ടിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
"എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എന്നോടൊപ്പം അവാർഡുകൾ നേടിയ എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ആസിഫ് അലിക്കും ടൊവിനോ തോമസിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. മികച്ച നടിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഷംല ഹംസയ്ക്കും, മികച്ച സഹനടനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ സൗബിൻ ഷാഹിറിനും, സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. എന്നോടൊപ്പം പ്രവര്ത്തിച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ, മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് റോണക്സ് എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അമല് നീരദിനും മഞ്ജുമൽ ബോയ്സ് ടീമിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ" -മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.
നമ്മൾ അവാർഡുകൾ മനസ്സിൽ കണ്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ഭ്രമയുഗത്തിലെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും സവിശേഷമായിരുന്നെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. "ഇതൊരു മത്സരമല്ല; ഇതൊരു യാത്രയാണ്. ഈ പാതയിൽ പലരും നമ്മോടൊപ്പം നടക്കുന്നു - അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക" മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. സിനിമയിൽ തലമുറകൾക്കിടയിലുള്ള ഐക്യത്തെ കുറിച്ചും മമ്മൂട്ടി പ്രതികരിച്ചു. "ഞാൻ പഴയ തലമുറയിൽ നിന്നുള്ള ആള് അല്ല; ഞാനും ഈ തലമുറയിൽ പെട്ടവനാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി", മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. ഇത്തവണ പുരസ്കാരം കിട്ടാത്തവർക്ക് അടുത്ത തവണ ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ കൊടുമൺ പോറ്റി, ചാത്തൻ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചതിലൂടെയാണ് മമ്മൂട്ടി മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്. അതേസമയം ഷംല ഹംസയാണ് 'ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ' എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയ മികവിലൂടെ മികച്ച നടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
