ETV Bharat / entertainment

ജോര്‍ജു കുട്ടിയും കുടുംബവും എത്താൻ വൈകും; 'ദൃശ്യം 3' റിലീസ് നീട്ടി, എത്തുന്നത് ബിഗ് ഡേയില്‍

From Drishyam 3 poster (Photo:Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 23, 2026 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മലയാള സിനിമാ ആസ്വാദകർ ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് 'ദൃശ്യം 3'. എന്നാൽ ജോർജുകുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും കാണാനുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അല്പം കൂടി നീളും. ഏപ്രിൽ 2-ന് റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ചിത്രം ആ തീയതിയിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സിനിമയുടെ റിലീസ് സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.

ജീത്തു ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം ഈ വർഷം (2026) മേയ് 21-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ഈ തീയതിക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്; മോഹൻലാലിന്‍റെ ജന്മദിനമാണത്. നിർമ്മാതാക്കളായ ആശിർവാദ് സിനിമാസ് തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ചിത്രത്തിന്‍റെ പുതിയ പോസ്റ്ററും പുറത്തിറങ്ങി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ഭൂതകാലം ഒരിക്കലും നിശബ്ദമായിരിക്കില്ല, അത് കാത്തിരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ... ജോർജുകുട്ടി എത്തുന്നു" എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ് പുതിയ പോസ്റ്റർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചത്. ചിന്താകുലനായി കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്ന മോഹൻലാലിന്‍റെ ചിത്രമാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. ദൃശ്യത്തിന്‍റെ ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തതുപോലെ മൂന്നാം ഭാഗവും മികച്ച ഒരു ദൃശ്യാനുഭവമായിരിക്കുമെന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ.

മോഹൻലാലിന് പുറമെ മീന, അൻസിബ ഹസൻ, എസ്തർ അനിൽ, ആശാ ശരത്, സിദ്ദിഖ്, കലാഭവൻ ഷാജോൺ, ഇർഷാദ്, ഗണേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും മൂന്നാം ഭാഗത്തിലുണ്ടാകും. ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് 2026 ഒക്ടോബർ 2-ന് റിലീസ് ചെയ്യും.

റിലീസിന് മുൻപ് തന്നെ 350 കോടി രൂപയുടെ പ്രീ-ബിസിനസ് നേടിക്കൊണ്ട് വലിയ ഹൈപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ചിത്രം എന്ന ഖ്യാതിയും ദൃശ്യം 3-ക്ക് സ്വന്തമാണ്. തിയേറ്റർ-ഡിജിറ്റൽ അവകാശങ്ങൾ ഇതിനോടകം വിറ്റുപോയിക്കഴിഞ്ഞു. ഫാമിലി ത്രില്ലർ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥാഗതി, അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജോർജുകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കുമെന്ന് സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

TAGGED:

MOHANLAL JEETHU JOSEPH MOVIE
JEETHU JOSEPH MOVIE
DRISHYAM 3 MOVIE
DRISHYAM 3 UPDATE
DRISHYAM DRISHYAM 3 RELEASE DATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.