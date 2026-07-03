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വിസ്‌മയ കോംബോ; മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി ദിലീഷ് പോത്തൻ ചിത്രം, വരുന്നു 'നെടുങ്കണ്ടം മിറാക്കിൾ'

വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടുകൂടിയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്. ആശിർവാദ് ബാനറിൽ അല്ലാതെ മോഹൻലാൽ ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

MOHANLAL DILEESHPOTHEN MOVIE MOHANLAL ACTOR MALAYALAM NEW MOVIE MALAYALAM FIMS
Mohanlal and Dileesh Pothan With Movie Team (instagram)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 3, 2026 at 6:03 PM IST

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Updated : July 3, 2026 at 6:47 PM IST

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ലയാള സിനിമയുടെ മുഖം മാറ്റിയ നവയുഗ സംവിധായകർക്കൊപ്പം മോഹൻലാൽ എന്തുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി. കഴിഞ്ഞവർഷം തരുൺ മൂർത്തിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ 'തുടരും' എന്ന സിനിമയിലൂടെ ആ പരാതിക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടായെങ്കിലും ജിത്തു മാധവൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ സിനിമകളിൽ മോഹൻലാൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ആരാധകർക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു.

മലയാളികൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദിലീഷ് പോത്തൻ ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ നായകനാവുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ആ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം ഇടാം. മോഹൻലാലും ദിലീഷ് പോത്തനും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 'നെടുങ്കണ്ടം മിറാക്കിൾ' എന്നാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര്. ജൂൺ 3 വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടുകൂടിയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്.

MOHANLAL DILEESHPOTHEN MOVIE MOHANLAL ACTOR MALAYALAM NEW MOVIE MALAYALAM FIMS
Movie poster (instagram)

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ആശിർവാദ് ബാനറിൽ അല്ലാതെ മോഹൻലാൽ ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മലയോര മേഖല പശ്ചാത്തലം ആയിട്ടുള്ള ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് സൂചനകൾ. ശ്യാം പുഷ്‌ക്കരനും പോൾസൺ സ്‌കറിയയും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ്, ബാലൻ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഷൈജു ഖാലിദ് ചിത്രത്തിന് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നു. മലയിക്കോട്ടെ വാലിബൻ എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം ജോൺ മേരി ക്രിയേറ്റീവ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. അച്ചു ബേബി ജോൺ ആണ് നിർമ്മാതാവ്.

തിരുവനന്തപുരം, ഇടുക്കി, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുക. ദിലീഷ് പോത്തൻ്റെ തന്നെ ഭാവന റിലീസ് സിനിമ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കും. എന്തായാലും പ്രേക്ഷകരുടെ ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമായി. പുറത്തിറങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഇതിനോടകം തന്നെ ഫാൻ പേജുകളിൽ വലിയ തരംഗമായി കഴിഞ്ഞു.

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Last Updated : July 3, 2026 at 6:47 PM IST

TAGGED:

MOHANLAL DILEESHPOTHEN MOVIE
MOHANLAL ACTOR
MALAYALAM NEW MOVIE
MALAYALAM FIMS
MOHANLAL DILEESHPOTHEN MOVIE

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