"പ്രണവോ വിസ്മയയോ..വീട്ടില് കുറുമ്പുള്ളത് ആര്?", മോഹന്ലാലിന്റെ മറുപടി സദസ്സിനെ ചിരിപ്പിച്ചു; മകളുടെ ആദ്യ ചിത്രത്തിന് തുടക്കമായി
മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയ മോഹന്ലാലിന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം തുടക്കത്തിന് തുടക്കമായി. പൂജ ചടങ്ങിന്റെ തത്സമയ വീഡിയോ മോഹന്ലാല് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവില് പങ്കുവച്ചു. ഭാര്യയ്ക്കും മക്കള്ക്കും ഒപ്പം കുടുംബസമേതമാണ് മോഹന്ലാല് പൂജ ചടങ്ങിനെത്തിയത്.
ആരാധകര് നളേറെയായി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയ മോഹന്ലാലിന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രത്തിനായി. കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം വിസ്മയയുടെ ആദ്യ ചിത്രം 'തുടക്കം' സിനിമയുടെ പൂജ കൊച്ചിയില് നടന്നു. കുടുംബസമേതമാണ് മോഹന്ലാല് പൂജ ചടങ്ങിനെത്തിയത്.
മോഹന്ലാല്, ഭാര്യ സുചിത്ര, മക്കളായ പ്രണവ്, വിസ്മയ, സംവിധായകന് ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ്, ദിലീപ്, ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര് തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖര് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു. വിസ്മയ ആദ്യമായി വെള്ളിത്തിരയില് എത്തുമ്പോള് ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനായി എത്തുന്നത്. മെയ് 1നാകും ചിത്രം റിലീസിനെത്തുക.
പൂജയുടെ തത്സമയ ദൃശ്യം മോഹന്ലാല് ഫേസ്ബുക്കില് പങ്കുവച്ചു. ആശിര്വാദ് സിനിമാസും ടതുടക്കം' സിനിമയുടെ പൂജ ചടങ്ങ് തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ പങ്കുവച്ചതിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേര് വിസ്മയയെ ആശംസിച്ചും രംഗത്തെത്തി.
ചടങ്ങില് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രസ്മീറ്റും നടന്നു. പ്രസ്മീറ്റില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് ജൂഡ്, ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര്, മോഹന്ലാല് തുടങ്ങി തുടക്കം സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവര്ത്തകര് മറുപടി നല്കി. പ്രസ്മീറ്റില് ഒരു രസകരമായ ചോദ്യം മോഹന്ലാലിനെ തേടിയും എത്തിയിരുന്നു.
മോഹന്ലാലും വളരെ രസകരമായി തന്നെ അതിന് മറുപടി നല്കി. മക്കളില് ആരാണ് വീട്ടില് ഏറ്റവും കുറുമ്പ് കാട്ടുന്നത് എന്നായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന്റെ ചോദ്യം. സദസ്സിനെ ഒന്നടങ്കം ചിരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു മോഹന്ലാലിന്റെ മറുപടി. "ഞാന് തന്നെ" എന്നായിരുന്നു ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ മോഹന്ലാല് മറുപടി നല്കിയത്.
പ്രഖ്യാപനം മുതല് ഇതൊരു ആക്ഷന് ചിത്രമാകും എന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്ട്ടുകള്. പ്രസ്മീറ്റില് ഇതുസംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിനും ജൂഡ് മറുപടി നല്കി. 'തുടക്കം' ഒരു ആക്ഷന് ചിത്രമല്ലെന്നും ചെറിയ ഒരു കുടുംബ ചിത്രമാണെന്നുമാണ് സംവിധായകന് മറുപടി നല്കിയത്. മാര്ഷ്യല് ആര്ടസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിസ്മയയുടെ ഈ ചിത്രം ആക്ഷന് മൂഡിലാകുമോ ഒരുങ്ങുന്നത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം.
പ്രണവിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം 'ആദി'യില് മോഹന്ലാല് ക്യാമിയോ റോളിയില് എത്തിയിരുന്നു. അതുപോലെ മകള് വിസ്മയയുടെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രത്തിലും മോഹന്ലാല് അതിഥി വേഷത്തില് എത്തുമോ എന്ന ചോദ്യവും സദസ്സില് ഉയര്ന്നു. ഇതിന് "മിന്നിച്ചേക്കാം" എന്നായിരുന്നു മോഹന്ലാല് മറുപടി നല്കിയത്. പ്രസ്മീറ്റിന് ശേഷം ഫോട്ടോ ഫിനിഷോടു കൂടി 'തുടക്കം' സിനിമയുടെ പൂജ ചടങ്ങ് അവസാനിച്ചു.
ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറില് ആന്റണി പെരമ്പാവൂര് ആണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം. ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ 37-ാമത് ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ചിത്രത്തില് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ മകന് ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. 'എമ്പുരാനി'ലും ആശിഷ് ജോ ചെറിയൊരു വേഷം ചെയ്തിരുന്നു. സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിലാണ് ആശിഷ് ജോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
മോഹന്ലാല്, സുചിത്ര, ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര്, ജൂഡ് ആന്തണി, സംവിധായകന് ജോഷി, ദിലീപ്, നിര്മ്മാതാക്കളായ ലിസ്റ്റിന് സ്റ്റീഫന്, ജോബി ജോര്ജ്, സംവിധായകരായ ആഷിഖ് ഉസ്മന്, അരുണ് ഗോപി, ജീത്തു ജോസഫിന്റെ ഭാര്യ ലിന്റാ ജിത്തു, മാധ്യമ പ്രവര്ത്തക സുജയ്യ പാര്വ്വതി തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖര് ചടങ്ങില് സംബന്ധിച്ചു.
അതേസമയം മോഹന്ലാല് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ബറോസി'ല് വിസ്മയ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറകടറായി പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൊവിനോ തോമസ്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്, ആസിഫ് അലി തുടങ്ങി നിരവധി പേര് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളിലെത്തിയ 2018 എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ജൂഡ് ആന്തണി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
