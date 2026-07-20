ന്യൂജഴ്സിയില് ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനല് നേരില് കണ്ട് മോഹന്ലാല്; സ്പെയിനിന് അഭിനന്ദനവുമായി താരം
ഇതാദ്യമായല്ല മോഹന്ലാല് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോള് മത്സരം കാണാന് മോഹന്ലാല് എത്തുന്നത്. നേരത്തെ സ്പെയിൻ–ഫ്രാൻസ് സെമിഫൈനലും ഭാര്യ സുചിത്രയ്ക്കൊപ്പമെത്തി കണ്ടിരുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 20, 2026 at 10:22 AM IST
ന്യൂജഴ്സിലെ സ്റ്റേഡിയത്തില് പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്പാനിഷ് ആരാധകര്ക്കിടയില് ആവേശകരമായ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോള് മത്സരം നേരിട്ട് കണ്ട് മലയാളത്തിന് നടന വിസ്മയം മോഹന്ലാല്. സ്പെയിനും അര്ജന്റീനയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം കാണാനെത്തിയ ആരാധകര്ക്കൊപ്പമിരുന്നാണ് മോഹന്ലാലും ഫുട്ബോള് മത്സരം ആസ്വദിച്ചത്.
ഭാര്യ സുചിത്രയ്ക്കും നിര്മാതാവ് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരും മോഹന്ലാലിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് മോഹന്ലാല് തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റേഡിയം നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ആരാധകരുടെ വീഡിയോയാണ് മോഹന്ലാല് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പങ്കുവച്ചത്. സ്റ്റേഡിയം മുഴുവന് ആവേശം നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന കാഴ്ചകള്ക്കൊപ്പം ഫുട്ബോള് പ്രേമികളെയും അദ്ദേഹം ആവേശം പങ്കിടാന് ക്ഷണിച്ചു.
"സ്റ്റേഡിയം നിറഞ്ഞു. കിക്കോഫിനായി കാത്തിരിക്കാനാവില്ല", ഫിഫ വേള്ഡ് കപ്പ് എന്ന ഹാഷ് ടാഗോടെയാണ് മോഹന്ലാല് വീഡിയോ ആരാധകര്ക്കായി പങ്കുവച്ചത്. വീഡിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ നിരവധി പേരാണ് ലൈക്കും കമന്റുമായി എത്തിയത്.
മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തില് നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനലില് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അര്ജന്റീനയെ അധികസമയത്ത് 1-0ന് തോല്പിച്ചാണ് സ്പെയിന് രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഫെറാന് ടോറസ് 106-ാം മിനിറ്റില് നേടിയ ഗോളാണ് സ്പെയിനിന് ചരിത്രവിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
ഫൈനലിന്റെ ഇടവേളയും ആരാധകര്ക്ക് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമായി. ലോകപ്രശസ്ത സംഗീതതാരങ്ങളായ ഷക്കീര, മഡോണ, ബി ടി എസ്, ജസ്റ്റിന് ബീബര് എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങള് ലോകകപ്പ് ആഘോഷത്തിന് കൂടുതല് മികവ് നല്കി.
മത്സരശേഷം സ്പെയിനിന്റെ വിജയത്തെ അഭിനന്ദിച്ച മോഹന്ലാല്, " ഫുട്ബോള് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയാണെന്ന്", താരം കുറിച്ചു. ഈ പോസ്റ്റും ആരാധകര്ക്കിടയില് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടി.
ജോർജിയയിലെ അറ്റ്ലാന്റ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന അർജന്റീന–ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിഫൈനല് കാണാനും മോഹന്ലാല് എത്തിയിരുന്നു. മത്സരശേഷം മോഹന്ലാല് അർജന്റീനയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ഇരു ടീമുകളുടെയും പോരാട്ടവീര്യത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. "അർജന്റീനയുടെ ആവേശകരമായ വിജയം കണ്ടുതീർത്തതേയുള്ളൂ. എന്തൊരു കളിയായിരുന്നു അത്! കഴിവും ആവേശവും അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തും ധൈര്യവും നിറഞ്ഞ മത്സരം എന്നായിരുന്നു മോഹന്ലാല് പ്രതികരിച്ചിരുന്നത്.
ലോകകപ്പിലെ മത്സരങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ മോഹൻലാൽ എത്തുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. നേരത്തെ സ്പെയിൻ–ഫ്രാൻസ് സെമിഫൈനലും ഭാര്യ സുചിത്രയ്ക്കൊപ്പമെത്തി കണ്ടിരുന്നു. അതിന് മുൻപ് അർജന്റീനയുടെ എവേ ജഴ്സി ധരിച്ച് അർജന്റീന–സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് മത്സരവും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് ആസ്വദിച്ച ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായിരുന്നു.
അതേസമയം, ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ദൃശ്യം 3യാലാണ് മോഹന്ലാലിന്റേതായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം. നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് മോഹന്ലാലിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത്. തുടരും എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം തരുണ് മൂര്ത്തിയും മോഹന്ലാലും ഒന്നിക്കുന്ന അതി മനോഹരം എന്ന ചിത്രത്തിനായി ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന ജൂഡ് ആന്റണി ജോസ് ചിത്രം തുടക്കത്തിലും മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. രജനികാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ജയിലര് 2 ആണ് മോഹന്ലാലിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം. പൃഥ്വിരാജ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഖലീഫയിലും മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.