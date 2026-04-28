'38 വര്ഷത്തിന് ശേഷവും ഇപ്പോഴും ഇതൊരു തുടക്കം പോലെ';സുചിത്രയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത പ്രണയം വെളിപ്പെടുത്തി മോഹന്ലാല്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 11:25 AM IST
മലയാളത്തിന്റെ നടന വിസ്മയം മോഹന്ലാലിന്റയും സുചിത്രയുടെയും വിവാഹ വാര്ഷികമാണ് ഇന്ന് ( ഏപ്രില് 28). വിവാഹ വാര്ഷിക ദിനത്തില് സോഷ്യല് മീഡിയയില് മോഹന്ലാല് പങ്കുവച്ച ഫോട്ടോയും കുറിപ്പുമാണ് ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്.
"38 വര്ഷത്തിന് ശേഷവും എങ്ങനെയോ ഇപ്പോഴും ഇത് ഒരു തുടക്കം പോലെ തോന്നുന്നുവെന്നാണ്", സുചിത്രയോടൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് മോഹന്ലാല് കുറിച്ചത്. നിലവില് യു എസിലാണ് ഇരുവരും.
താരം ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചതോടെ സഹ പ്രവര്ത്തകരും ആരാധകരും സുഹൃത്തുക്കളുമുള്പ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് ഇരുവര്ക്കും ആശംസയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് ആനിവേഴ്സറി മറന്നു പോയ ഒരു കഥ ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്… എന്ജോയ് എന്നാണ് ഒരു ആരാധകരന് രസകരമായി കുറിച്ചത്. മിക്കവരും മോഹന്ലാലിന്റെ പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് വിവാഹ വാര്ഷിക ആശംസകള് കുറിക്കുന്നത്.
1988 ഏപ്രില് 28 ന് തിരുവനന്തപുരം ആറ്റുകാല് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില് വച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. നേരത്തെ മോഹന്ലാലിന്റെ കടുത്ത ആരാധികയായിരുന്നു സുചിത്ര. ഈ ആരാധന തന്നെയാണ് വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തിയതും.
ഒരു വിവാഹത്തിന് പോയപ്പോഴാണ് മോഹന്ലാലിനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് ആദ്യമായി കാണുന്നതെന്നും അതിന് മുന്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകള് കാണാറുണ്ടെന്നും സുചിത്ര നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മോഹന്ലാലിനോടുള്ള കടുത്ത ആരാധന മൂലം എസ് കെ പി ( സുന്ദര കുട്ടുപ്പന്) എന്നായിരുന്നു സുചിത്ര താരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
മോഹൻലാലിന് അക്കാലത്ത് സ്ഥിരമായി കാർഡ് അയക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം തന്നെ അഞ്ച് കാർഡുകളൊക്കെ അയച്ചിരുന്നെന്നും സുചിത്ര പറഞ്ഞു. കാർഡിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് തുടങ്ങി പലകാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നെന്നും പക്ഷേ അതിൽ പേരോ, ഒപ്പോ ഒന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ആരാണ് കാര്ഡുകള് അയച്ചതെന്ന് മോഹൻലാൽ കണ്ടെത്തിയെന്നും എന്നാല് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നായിരുന്നു മറുപടിയെന്നും സുചിത്ര നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
മറ്റു വിവാഹാലോചനകള് വന്നപ്പോഴാണ് മോഹന്ലാലിനോടുള്ള തന്റെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് സുചിത്ര വീട്ടില് പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് സുചിത്രയുടെ പിതാവ് (അന്തരിച്ച നടനും ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവുമായ കെ. ബാലാജി) കല്യാണാലോചനയുമായി മുന്നോട്ട് പോയെന്നും നടി സുകുമാരിയോടായിരുന്നു തന്റെ അച്ഛൻ മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചതെന്നും സുചിത്ര പറഞ്ഞു. 1988-ലാണ് മോഹന്ലാലും സുചിത്രയും വിവാഹിതരായത്. പ്രണവും വിസ്മയയുമാണ് മക്കള്.
64 വയസുള്ള മോഹന്ലാല് നാലു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സിനിമാ കരിയറിന് ഉടമയാണ്. ഇക്കാലയളവില് 400 ലധികം സിനിമകളില് അഭിനനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന് സിനിമയ്ക്ക് നല്കിയ സംഭാവനകള്ക്ക് 2001 ല് പത്മശ്രീയും പത്മഭൂഷണും നല്കി ആദരിച്ചു. 2009 ല് ടെറിറ്റോറിയല് ആര്മിയില് ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണല് ഓണററി റാങ്ക് ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നടനായി താരം മാറുകയും ചെയ്തു.
നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് മോഹന്ലാലിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത്. മോഹന്ലാലും മമ്മൂട്ടിയും നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. മഹേഷ് നാരായണന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന ഈ ചിത്രം മെയ് 1 ന് ആഗോളതലത്തില് റിലീസിനെത്തും.
മോഹന്ലാലിന്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 21 നാണ് ജീത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ദൃശ്യം 3 റിലീസിനെത്തുന്നത്.